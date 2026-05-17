एमी बरुआ ने Cannes 2026 में पारंपरिक Karbi परिधान पहन लूटी महफिल

एमी बरुआ ने कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में एक बार फिर भारत की सांस्कृतिक विविधता को वैश्विक मंच पर शानदार तरीके से पेश किया। अपनी पांचवीं कान उपस्थिति के दौरान उन्होंने असम के पारंपरिक करबी परिधान में रेड कार्पेट पर कदम रखकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

असम के करबी समुदाय से प्रेरित यह खूबसूरत हैंडवोवन आउटफिट राज्य की समृद्ध हथकरघा परंपरा और आदिवासी कला का प्रतीक था। पारंपरिक आभूषणों के साथ उनके इस लुक ने नॉर्थईस्ट इंडिया की सांस्कृतिक पहचान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दी।

एमी बरुआ ने अपने इंस्टाग्राम पर रेड कार्पेट की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, “Wearing our tradition, our pride.” इस कैप्शन के जरिए उन्होंने अपनी जड़ों और संस्कृति के प्रति गहरा जुड़ाव जाहिर किया।

करबी समुदाय अपनी पारंपरिक बुनाई कला, विशिष्ट डिजाइन और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। उनके वस्त्रों में इस्तेमाल होने वाले पैटर्न और मोटिफ समुदाय की पहचान और इतिहास को दर्शाते हैं। एमी बरुआ की इस विरासत को कान जैसे वैश्विक मंच तक पहुंचाकर एमी बरुआ ने भारतीय क्षेत्रीय संस्कृति को नई पहचान दिलाई।

एमी बरुआ लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर असमिया सिनेमा और नॉर्थईस्ट इंडिया की कहानियों को बढ़ावा देती रही हैं। उनकी हर कान उपस्थिति यह साबित करती है कि भारतीय क्षेत्रीय संस्कृति और परंपराएं भी वैश्विक सिनेमा में मजबूत स्थान रखती हैं।