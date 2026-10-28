'ऐ दिल है मुश्किल' के 10 साल: करण जौहर बोले– फिल्म में कमियां थीं, लेकिन आज भी इसे ऐसे ही बनाता

निर्माता-निर्देशक करण जौहर की बहुचर्चित रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' (ADHM) की रिलीज को पूरे 10 साल बीत चुके हैं। रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय बच्चन के अभिनय से सजी यह फिल्म 28 अक्टूबर 2016 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

फिल्म का एक दशक पूरा होने के खास मौके पर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर कर अपनी पुरानी यादों को ताजा किया है। करण जौहर ने अपने दिल के जज्बात जाहिर करते हुए बताया कि यह फिल्म हमेशा उनके दिल के बेहद करीब रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने 'एकतरफा प्यार' की ताकत और निस्वार्थ भावना पर खुलकर अपनी बात रखी है।

करण जौहर ने फिल्म की 10वीं एनिवर्सरी पर लिखा, "ऐ दिल है मुश्किल हमेशा मेरे लिए एक बेहद निजी कहानी रहेगी... यह प्यार पाने की चाहत, तड़प और शायद मेरे अपने कई दिल टूटने के पलों का एक निचोड़ है।"

करण ने आगे लिखा, अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक पलों में मुझे यह अहसास हुआ कि एकतरफा प्यार को कभी किसी पछतावे या हमदर्दी की जरूरत नहीं होती। इसे दर्द या सहानुभूति की दरकार नहीं है... इसे बस इस बात की गहरी समझ चाहिए कि प्यार की ताकत, उसके बदले में मिलने वाले प्यार से कहीं ज्यादा बड़ी होती है।

करण ने अपने नोट में प्यार की परिभाषा को विस्तार देते हुए लिखा, "किसी से प्यार करना एक निस्वार्थ काम होना चाहिए। हम सभी प्रेमियों को मिलकर 'I LOVE YOU' में से 'I' यानी 'मैं' को अलग करना होगा। क्योंकि सच्चा प्यार वहीं बसता है जहाँ निस्वार्थ भावना होती है। इसी अहसास ने मुझे यह कहानी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया था।"

आलोचकों को जवाब: कला कभी परफेक्ट नहीं हो सकती

फिल्म की रिलीज के समय मिले-जुले रिव्यूज और खामियों को लेकर भी करण जौहर ने बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने स्वीकार किया कि फिल्म का तीसरा हिस्सा (थर्ड एक्ट) कई लोगों को पसंद नहीं आया था और इस पर लोगों की बंटी हुई राय थी।

करण ने कहा, "मैं मानता हूं कि इसमें कई कमियां थीं और कई तरह की प्रतिक्रियाएं मिलीं... लेकिन सच कहूं तो अगर मुझे आज भी यह फिल्म दोबारा बनानी पड़े, तो मैं इसकी तमाम खामियों और कमियों के बावजूद इसे ठीक इसी तरह बनाता। कोई भी कला कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकती। अगर आप एक बेबाक कहानीकार बनना चाहते हैं, तो आपका विश्वास किसी भी तर्क और समझदारी से ऊपर होना चाहिए।"

स्टारकास्ट को कहा धन्यवाद

करण जौहर ने फिल्म की स्टारकास्ट—रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन और फवाद खान का आभार जताया। उन्होंने लिखा कि इन अभिनेताओं ने उनके विजन को समझा और पर्दे पर अपनी शानदार एक्टिंग से उसे जीवंत किया। सेट के खुशनुमा माहौल को याद करते हुए उन्होंने कहा, "मैं ADHM की पूरी कास्ट और क्रू का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सेट पर एक बेहतरीन 'वातावरण' बनाया।"

अपनी पोस्ट के अंत में उन्होंने अपने आइकॉनिक अंदाज में दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, "10 साल पहले हमने एकतरफा प्यार की एक कहानी कही थी। हमारी कहानी का सार 'एकतरफा प्यार' था, लेकिन हमारी इस लव स्टोरी को प्यार देने वाले सभी दर्शकों के लिए हमारा प्यार बिना किसी शर्त के है... अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना।"

'ऐ दिल है मुश्किल' न केवल अपनी कहानी बल्कि अपने स्टार-स्टडेड कैमियो के लिए भी जानी जाती है, जिसमें शाहरुख़ खान, आलिया भट्ट और लीज़ा हेडन की मौजूदगी ने चार चांद लगाए थे। रिलीज के एक दशक बाद भी प्रीतम का संगीत और अरीजीत सिंह की आवाज में सजे गाने जैसे—'चन्ना मेरेया', 'ऐ दिल है मुश्किल', 'बुलेया' और 'द ब्रेकअप सॉन्ग' आज भी हर किसी के फेवरेट बने हुए हैं।