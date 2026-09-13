अध्ययन सुमन की 'मैं न रहा मेरा' का पहला मोशन पोस्टर रिलीज, दिविता राय करने जा रहीं बॉलीवुड डेब्यू

क्या स्वाभिमान और अहंकार के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो सकती है कि वह सच्चे प्यार पर भी भारी पड़ जाए? इसी गहरे और संवेदनशील सवाल को केंद्र में रखते हुए आगामी रोमांटिक-म्यूजिकल फिल्म 'मैं न रहा मेरा' का पहला मोशन पोस्टर जारी कर दिया गया है।

फिल्म का यह पोस्टर दर्शकों को प्यार, दिल टूटने और इंसान के भीतर छिपे 'इगो' की एक भावनात्मक यात्रा की झलक दिखाता है। इस फिल्म में अध्ययन सुमन मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं, जबकि मिस दिवा यूनिवर्स 2022 दिविता राय इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में अपना एक्टिंग डेब्यू करने जा रही हैं।

मोशन पोस्टर ने बांधा समां

मोशन पोस्टर की शुरुआत एक बेहद गंभीर और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज के साथ होती है— "क्या गुरूर इश्क़ से बड़ा हो सकता है?" यह अकेला संवाद फिल्म के मिजाज को साफ कर देता है। पोस्टर का बैकग्राउंड और संगीत एक ऐसे रोमांटिक ड्रामा का संकेत देते हैं, जहां जज्बातों का टकराव काफी गहरा होने वाला है।

फिल्म की कहानी 'राज' नाम के एक ऐसे युवक के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसने 1990 के दशक की मशहूर हिंदी फिल्मों को देखकर प्यार के मायने समझे थे। उसकी सोच पर उस दौर के सिनेमा की एक खास छाप है। कहानी में मोड़ तब आता है जब राज एकतरफा प्यार में अपनी 'सिमरन' को खो देता है। इस दर्दनाक दिल टूटने के बाद राज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है।

लेकिन किस्मत का खेल यहीं खत्म नहीं होता। ठीक 12 साल बाद, नियति राज और सिमरन को एक बार फिर आमने-सामने लाकर खड़ा कर देती है। 12 साल बाद होने वाला यह पुनर्मिलन राज को अपने अतीत, पुराने जख्मों और उस दर्द का सामना करने पर मजबूर कर देता है जिसे उसने सालों से अपने भीतर दबाकर रखा था।

फिल्म के बारे में बात करते हुए अध्ययन सुमन काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने दिल के बेहद करीब बताया और कहा कि इस फिल्म को बनाने का 3 साल का सफर पूरी टीम के लिए बहुत खास और अर्थपूर्ण रहा है। अध्ययन ने अपनी सह-कलाकार दिविता राय के काम की तारीफ की और निर्देशक अमित कसारिया, निर्माता धर्मेश संगानी, संगीतकार राहुल नायर व एडिटर शुभम श्रीवास्तव के योगदान को सराहा।

वहीं, अपने अभिनय करियर की शुरुआत कर रहीं दिविता राय ने कहा कि वह अपने किरदार की जटिल और भावनात्मक परतों की ओर आकर्षित हुईं। उन्हें उम्मीद है कि दर्शक उनके इस सफर और किरदार की भावनाओं से खुद को जोड़ पाएंगे।