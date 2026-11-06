मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में साथ पहुंचे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, हाथों में हाथ डालकर दिए रोमांटिक पोज

मायानगरी मुंबई में दिवाली का जश्न हर साल सितारों की झिलमिलाहट से जगमगाता है, लेकिन इस बार मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में कुछ ऐसा हुआ, जिसने पूरे देश और बॉलीवुड गलियारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

पिछले काफी समय से अपने वैवाहिक जीवन और अनबन को लेकर लगातार खबरों में बने रहने वाले अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय एक साथ, हाथों में हाथ डाले पैपराजी के सामने आए। इस बेहद खूबसूरत झलक ने न केवल वहां मौजूद लोगों को चौंकाया, बल्कि इंटरनेट पर भी यह इस सीजन का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग मोमेंट बन गया।

लाल साड़ी में ऐश्वर्या का शाही लुक

मनीष मल्होत्रा के बांद्रा स्थित आवास पर आयोजित इस स्टार-स्टड इवेंट में ऐश्वर्या राय बच्चन लाल रंग की बनारसी साड़ी में पहुंची थीं। गले में कीमती आभूषण, खुले लहराते बाल और माथे पर सजे सिंदूर के साथ ऐश्वर्या का लुक देखते ही बन रहा था। वहीं, अभिषेक बच्चन काले रंग के बंदगला आउटफिट में बेहद स्मार्ट लग रहे थे।

दोनों ने जब एंट्री ली, तो पैपराजी कैमरे लगातार फ्लैश करने लगे। जब फोटोग्राफर्स ने ऐश्वर्या से अकेले सोलो पोज देने की गुजारिश की, तो कपल ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। अभिषेक ने प्यार से ऐश्वर्या को करीब खींचा और उन्हें सीधे कैमरे की तरफ देखने को कहा। एक लम्हे में ऐश्वर्या को अभिषेक के कंधे पर सिर टिकाते और दोनों को आपस में मुस्कुराते हुए देखा गया, जिसे देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

कई महीनों से उठ रहे थे अलगाव के सवाल

अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। इन अफवाहों ने तब और तूल पकड़ा था जब जुलाई 2024 में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में यह जोड़ी अलग-अलग पहुंची थी। इसके बाद जब अभिषेक ने सोशल मीडिया पर 'ग्रे डिवोर्स' और 'प्यार आसान क्यों नहीं रहता' से जुड़े एक पोस्ट को लाइक किया, तो अलगाव की खबरों को बल मिल गया था।

हालांकि, कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान ऐश्वर्या राय ने अपनी मांग में गहरा सिंदूर भरकर इन सभी बातों का मौन जवाब दिया था। इसके बाद भी जब-जब दोनों को किसी पारिवारिक कार्यक्रम में देखा गया, तो फैंस ने राहत की सांस ली। लेकिन इस दिवाली पार्टी में जिस तरह से दोनों ने कैमरे के सामने खुलकर एक-दूसरे के प्रति अपना स्नेह और सम्मान प्रदर्शित किया, उसने सभी नकारात्मक खबरों और अटकलों पर पूर्णविराम लगा दिया है।