रविवार, 28 जून 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. aanand l rai birthday special best movies list tanu weds manu raanjhanaa atrangi re
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: रविवार, 28 जून 2026 (12:27 IST)

रांझणा से अतरंगी रे तक: आनंद एल राय की वो फिल्में जिन्होंने दिल जीत लिया

Aanand L Rai movies
फेमस फिल्म निर्देशक आनंद एल राय अपने असाधारण स्टोरीटेलिंग और दर्शकों से जुड़ने की अपनी यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। सिनेमेटिक मेस्ट्रो आनंद एल राय 28 जून को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आइए इस मौके पर एक नज़र डालते हैं उनकी अब तक की बेहतरीन फिल्मों पर जिन्होंने इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री को अपनी कला और म्यूजिक से प्रभावित किया। यह रहीं आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और निर्मित 6 फिल्में जो हैं मस्ट वॉच:-
 
तनु वेड्स मनु
यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसने आनंद एल राय की बतौर स्टोरीटेलर की क्षमता को इंडस्ट्री में उजागर किया। आर माधवन और कंगना रनौत अभिनीत यह फ़िल्म एक मज़ेदार और दिलस्चस्प लव ट्रायंगल दर्शकों के लिए पेश करती है। इसके डायलॉग, चार्मिंग कैरेक्टर्स, कैंची सॉन्ग्स और परफॉरमेंस ने इसे केवल दर्शकों का ही नहीं बल्कि क्रिटिक्स का भी प्रिय बना दिया।
तनु वेड्स मनु रिटर्न्स
यह फ़िल्म भी इसके पहले पार्ट की ही तरह काफी लोकप्रिय हुई। इसमें तनु और मनु की शादी और शादी के बाद की ज़िंदगी को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया। इस फ़िल्म से भी आनंद एल राय को खूब प्यार, प्रशंसा और सफलता मिली। यह फ़िल्म भी लोगों के दिल और बॉक्स-ऑफिस दोनों पर छा गई।
 
न्यूटन
आनंद एल राय द्वारा निर्मित न्यूटन को केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खूब ख्याति मिली। फ़िल्म एक सरकारी क्लर्क के इर्दगिर्द घूमती है, जो संघर्षग्रस्त क्षेत्र में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए अटल है। भारतीय चुनाव प्रणामी पर आधारित न्यूटन 90वें अकादमी अवॉर्ड में सर्वश्रेष्ठ फॉरेन लैंग्वेज फ़िल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री थी।
आनंद एल राय ने इस फ़िल्म से पहली बार हॉरर फिल्म जॉनर में बतौर प्रड्यूसर हाथ आजमाया। राहिल अनिल भरवे द्वारा निर्देशित यह फ़िल्म एक गांव की कहानी बयान करती है, जो प्राचीन अभिशाप से ग्रस्त है। फ़िल्म अपने हाउन्टिंग विजुअल, ग्रिपिंग नैरेटिव और उम्दा परफॉरमेंस की वजह से लोगों को खूब पसंद आई थी। यह फ़िल्म को क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा था। और यह हॉरर फ़िल्म एनथुसिएस्ट के लिए एक कल्ट फेवरेट भी बन गई, जिसे लोग आज भी देखना पसंद करते हैं।
 
रांझणा
यह फिल्म एक असाधरण और दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी थी, जिसका बैकड्रॉप वाराणसी पर आधारित है। फ़िल्म में धनुष और सोनम मुख्य किरदारों में हैं। फ़िल्म अपने सौलफूल म्यूजिक, दमदार परफॉरमेंस और स्टोरीटेलिंग के लिए आज भी काफी चर्चित है। आनंद एल राय को आज भी दुनियाभर में इस फ़िल्म के लिए दर्शकों का खूब प्यार और स्नेह मिलता है।
 
अतरंगी रे
आनंद एल राय के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार लीड रोल अदा करते हैं। यह रोमांटिक ड्रामा दर्शकों की सोच से परे एक बहुत ही अद्भुत और मासूम कहानी का जिक्र करती है। फ़िल्म और आनंद दोनों को ही इसकी कहानी के लिए दुनियाभर की दर्शकों का खूब प्यार और सम्मान मिला।
 
रक्षाबंधन
यह फिल्म भाई बहन के बीच पनपते प्यार का अनोखा चित्रण करती है। एक्टर अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर ने इस फ़िल्म में मुख्य पात्र निभाये हैं। फैमिली कॉमेडी ड्रामा फ़िल्म में अपनी बहनों के प्रति भाई के प्यार को बड़ी सादगी और भावनात्मक तरीके से दिखाया गया है। फ़िल्म ने दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों की सराहना पाई।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कांटा लगा गाने के लिए शेफाली जरीवाला को मिले थे इतने रुपए, रातोरात बन गई थीं स्टार

कांटा लगा गाने के लिए शेफाली जरीवाला को मिले थे इतने रुपए, रातोरात बन गई थीं स्टारएंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो अपने किसी एक काम से दर्शकों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ जाते हैं, जिसे वक्त भी नहीं मिटा पाता। 'कांटा लगा' गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री और मॉडल शेफाली जरीवाला भी एक ऐसी ही शख्सियत थीं। 27 जून 2025 को महज 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण उनके अचानक निधन ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके करोड़ों फैंस को झकझोर कर रख दिया था।

'लापता लेडीज' फेम सतेन्द्र सोनी ने रोते हुए शेयर किया वीडियो; डायरेक्टर पर लगाया मारपीट और पैसे हड़पने का आरोप

'लापता लेडीज' फेम सतेन्द्र सोनी ने रोते हुए शेयर किया वीडियो; डायरेक्टर पर लगाया मारपीट और पैसे हड़पने का आरोपफिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध के पीछे का कड़वा सच एक बार फिर सामने आया है। आमिर खान के प्रोडक्शन की सुपरहिट फिल्म 'लापता लेडीज' में 'छोटू' का लोकप्रिय किरदार निभाने वाले युवा अभिनेता सतेन्द्र सोनी ने सोशल मीडिया पर एक बेहद परेशान करने वाला वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में सतेन्द्र रोते हुए अपनी आपबीती सुना रहे हैं और उन्होंने एक फिल्ममेकर पर गंभीर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं।

समय से आगे चलने वाला जादूगर: क्यों आज भी हर प्लेलिस्ट में जिंदा हैं राहुल देव बर्मन?

समय से आगे चलने वाला जादूगर: क्यों आज भी हर प्लेलिस्ट में जिंदा हैं राहुल देव बर्मन?भारतीय फिल्म संगीत के सबसे प्रयोगधर्मी संगीतकार राहुल देव बर्मन आज भी नई पीढ़ी के पसंदीदा हैं। जानिए उनकी संगीत शैली, युवाओं में उनकी लोकप्रियता, 'दम मारो दम', 'महबूबा महबूबा', 'चुरा लिया है तुमने' जैसे सदाबहार गीतों की कहानी और भारतीय फिल्म संगीत में उनके ऐतिहासिक योगदान के बारे में। पढ़िए पंचम दा पर एक विस्तृत मैगजीन शैली का विशेष आलेख।

मिनी ड्रेस में दिशा पाटनी ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, सिजलिंग अदाओं से जीता फैंस का दिल

मिनी ड्रेस में दिशा पाटनी ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, सिजलिंग अदाओं से जीता फैंस का दिलबॉलीवुड की सबसे फिट और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में शुमार दिशा पाटनी अपने बोल्ड फैशन चॉइस के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर आते ही तहलका मचा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने एक बेहद अट्रैक्टिव रॉयल ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है।

18 साल बाद साथ दिखेंगे अक्षय कुमार और सैफ अली खान, थ्रिलर फिल्म 'हैवान' की रिलीज डेट का ऐलान

18 साल बाद साथ दिखेंगे अक्षय कुमार और सैफ अली खान, थ्रिलर फिल्म 'हैवान' की रिलीज डेट का ऐलानबॉलीवुड के गलियारों से सिनेमा प्रेमियों के लिए एक बेहद रोमांचक खबर सामने आई है। साल 1990 के दशक में अपनी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री से तहलका मचाने वाली अक्षय कुमार और सैफ अली खान की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर तबाही मचाने आ रही है।

और भी वीडियो देखें

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com