आमिर खान के 60 करोड़ का ऑफर ठुकराने पर नाराज हुए सनी देओल, दोनों एक्टर्स के बीच अनबन की खबरें!

बॉलीवुड में फिल्मों का बनना जितना रचनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है, उतना ही यह बड़े बिजनेस गणित का खेल भी है। जब दो बड़े सितारे एक साथ किसी प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाते हैं, तो दर्शकों की उम्मीदें सातवें आसमान पर पहुंच जाती हैं। लेकिन कई बार व्यावसायिक फैसले और रचनात्मक मतभेद इन बड़े रिश्तों के बीच तनाव की वजह बन जाते हैं।

इन दिनों आमिर खान और सनी देओल के बीच मनमुटाव की खबरें आ रही है। सनी देओल हाल ही में आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'लाहौर 1947' में नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के ओटीटी राइट्स को लेकर दोनों स्टार्स आमने-सामने आ गए हैं।

हाल ही में खबरें आईं कि एक प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 'बंटवारा 1947' के डिजिटल राइट्स के लिए 60 करोड़ रुपये से अधिक का बड़ा ऑफर दिया था। सनी देओल, जो 'गदर 2' की ऐतिहासिक सफलता और अपनी हालिया फिल्मों के दम पर बॉक्स ऑफिस पर मजबूत स्थिति में थे, इस डील को लेकर काफी उत्साहित थे।

बिजनेस एग्रीमेंट के मुताबिक सनी देओल को फिल्म के मुनाफे में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी मिलनी थी। ऐसे में 60 करोड़ रुपये की तय रकम एक सुरक्षित और बेहद आकर्षक बिजनेस डील मानी जा रही थी। जहां एक तरफ सनी देओल इस 60 करोड़ रुपये की डील को सुरक्षित मुनाफा मानकर इसे भुनाना चाहते थे, वहीं फिल्म के निर्माता आमिर खान का नजरिया पूरी तरह अलग था।

आमिर उस समय अपनी दूसरी फिल्म 'सितारे जमीन पर' के साथ-साथ एक नए डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर विचार कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, आमिर भारत में पे-पर-व्यू या वीडियो-ऑन-डिमांड सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इसे यूट्यूब या अन्य नए फॉर्मेट्स पर आजमाने की योजना बना रहे थे।

इसी सोच के तहत आमिर खान ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के 60 करोड़ रुपये के बड़े ऑफर को ठुकरा दिया। निर्माता के इस फैसले से सनी देओल बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि इस फैसले ने फिल्म के सुरक्षित वित्तीय लाभ को अधर में लटका दिया था।

सिनेमाघरों में रिलीज के बाद फिल्म को समीक्षकों की ओर से तो सराहा गया, लेकिन बड़े पैमाने पर दर्शकों को आकर्षित करने में फिल्म संघर्ष करती नजर आई। बॉक्स ऑफिस पर सुस्त रफ्तार का असर अब फिल्म के ओटीटी वैल्यूएशन पर भी पड़ा है। जो डिजिटल राइट्स कभी 60 करोड़ रुपये से अधिक में बिक रहे थे, आज उनका मूल्य घटकर लगभग 30 करोड़ रुपये के आसपास आ चुका है। इस बड़े वित्तीय नुकसान के बाद दोनों सितारों के बीच दूरियां और गहरी मानी जा रही हैं।

हालांकि इसे लेकर आमिर खान और सनी देओल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हाल ही में दोनों अभिनेताओं ने साथ मिलकर 'कौन बनेगा करोड़पति' जैसे बड़े टीवी शो पर फिल्म का जोर-शोर से प्रचार किया।