आमिर खान प्रोडक्शंस और 'लगान' के 25 साल पूरे: आमिर खान देंगे ग्रैंड पार्टी, पूरी कास्ट और क्रू होगी शामिल

1999 में, आमिर खान प्रोडक्शंस की शुरुआत कल्ट क्लासिक फिल्म 'लगान' के साथ हुई थी। सुपरस्टार आमिर खान द्वारा शुरू किए गए इस प्रोडक्शन हाउस ने आगे चलकर दंगल, तारे ज़मीन पर, सीक्रेट सुपरस्टार जैसी कई बेहतरीन फिल्मों के साथ ज़बरदस्त सक्सेस हासिल की।

अपनी फिल्मों के ज़रिए इस बैनर ने हमेशा दर्शकों को सबसे इम्पैक्टफुल और यादगार सिनेमाई एक्सपीरियंस दिए हैं। अब, जब 'लगान' और आमिर खान प्रोडक्शंस दोनों अपने 25 साल पूरे कर रहे हैं, तो आमिर खान 13 जून को कास्ट और क्रू के लिए एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होस्ट करने वाले हैं।

​15 जून को रिलीज हुई 'लगान' इस महीने अपने 25 साल पूरे कर लेगी, और इसके साथ ही आमिर खान प्रोडक्शंस की भी 25वीं एनिवर्सरी है। इस डबल सेलिब्रेशन को खास बनाने के लिए आमिर खान 13 जून को एक ग्रैंड गेट-टुगेदर होस्ट करेंगे, जिसमें फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू एक साथ आएगी।

यह वाकई एक बहुत ही स्पेशल मौका होगा, क्योंकि 'लगान' और आमिर खान प्रोडक्शंस अपनी सिल्वर जुबली उस पूरी टीम के साथ सेलीब्रेट कर रहे हैं जो इस शानदार सफर की बिल्कुल शुरुआत में उनके साथ थी।

​आमिर खान उन सभी एक्टर्स, टेक्नीशियन्स, फिल्ममेकर्स और क्रिएटिव लोगों को भी इनवाइट करेंगे जो इस 25 साल के सफर में आमिर खान प्रोडक्शंस और उसकी फिल्मों से जुड़े रहे हैं। इस बैनर की पॉपुलर फिल्मों के आर्टिस्ट्स और क्रू मेंबर्स के इस स्पेशल मौके पर शामिल होने की उम्मीद है, जिससे यह आमिर खान प्रोडक्शंस की पूरी फैमिली का एक बड़ा रीयूनियन बन जाएगा।

​इसके अलावा, इस 25वीं एनिवर्सरी के मौके पर मेकर्स ने ऑडियंस को #LagaanPosterChallenge में हिस्सा लेने के लिए भी इनवाइट किया है। फैंस इस आइकॉनिक 'लगान' पोस्टर को अपने अंदाज़ में दोबारा रीक्रिएट कर सकते हैं, और जीतने वालों को फिल्म की कास्ट और क्रू के साथ इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग देखने का मौका मिलेगा।

​'लगान' को कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया गया था और इसने ढेरों अवॉर्ड्स जीते थे। यह भारत की तीसरी और 2025 तक की आखिरी ऐसी फिल्म थी जिसे ऑस्कर (Academy Award for Best Foreign Language Film) के लिए नॉमिनेट किया गया था। 49वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में इस फिल्म ने 'बेस्ट पॉपुलर फिल्म' समेत आठ अवॉर्ड्स अपने नाम किए थे।