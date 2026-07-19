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72nd National Film Awards: 'आर्टिकल 370' बनी बेस्ट फिल्म, कार्तिक आर्यन और ममूटी बने बेस्ट एक्टर
भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित '72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों' की घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में कर दी गई है। राष्ट्रीय जूरी के पैनल द्वारा साल 2024 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा प्रमाणित की गई फिल्मों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन किया गया है। इस साल के पुरस्कारों में बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा का जबरदस्त दबदबा देखने को मिला है।
इस बार के पुरस्कारों में अभिनेता कार्तिक आर्यन, दिग्गज अभिनेता ममूटी और अभिनेत्री यामी गौतम ने बाजी मारी है। वहीं, बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली फिल्म 'आर्टिकल 370' को इस साल की 'बेस्ट फीचर फिल्म' का गौरव हासिल हुआ है। आइए देखते हैं फीचर और नॉन-फीचर फिल्मों के विजेताओं की पूरी सूची।
'आर्टिकल 370' का दबदबा, कार्तिक और ममूटी बने बेस्ट एक्टर
इस साल 400 से अधिक फीचर फिल्मों की प्रविष्टियों में से कड़े मुकाबले के बाद विजेताओं को चुना गया। यामी गौतम स्टारर 'आर्टिकल 370' ने न सिर्फ बेस्ट फिल्म का खिताब जीता, बल्कि यामी गौतम को इस फिल्म के लिए 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' के पुरस्कार से भी नवाजा गया।
पुरुष वर्ग में इस बार 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' का पुरस्कार संयुक्त रूप से दो बेहतरीन कलाकारों के नाम रहा। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन को फिल्म 'चंदू चैंपियन' में उनके शानदार अभिनय के लिए और साउथ के मेगास्टार ममूटी को फिल्म 'भ्रमयुगम' के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया है। वहीं, फिल्म 'अमरण' के लिए राजकुमार पेरियासामी ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अपने नाम किया।
सिनेमा के अलग-अलग विभागों में तकनीकी और रचनात्मक उत्कृष्टता के लिए दिए गए मुख्य पुरस्कार इस प्रकार हैं:
- सर्वश्रेष्ठ फिल्म: आर्टिकल 370 (हिंदी)
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशन: राजकुमार पेरियासामी (अमरण)
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (मुख्य भूमिका): कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन) और ममूटी (भ्रमयुगम)
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (मुख्य भूमिका): यामी गौतम (आर्टिकल 370)
- सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता: संजय मिश्रा (भक्षक)
- सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री: रोपश्री वरकडी (मिथ्या) और सचिंद्र नामीदास (महाराजा)
- सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार: रिद्धिमान बनर्जी, तोपोमय देब, गीताश्री चक्रवर्ती (ओन्को की कठिन), अरुंधव पोथुला (35 – चिन्ना कथा काडू) और अतीश एस शेट्टी (मिथ्या)
- सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म: कल्कि 2898 एडी
- राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म: कैप्टन मिलर (तमिल)
- सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म (निर्देशक): स्वातन्त्र्य वीर सावरकर
- सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन (गीत): शाश्वत सचदेव (आर्टिकल 370)
- सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन (बैकग्राउंड स्कोर): जीवी प्रकाश कुमार (अमरण)
- सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक (Male): अभय जोधपुरकर (घरत गणपति - नवसाची गौरी माझी)
- सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका (Female): वैकोम विजयलक्ष्मी (ARM - अंगू वाना कोनिलु)
- सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी: विजय गांगुली (स्त्री 2)
- सर्वश्रेष्ठ पटकथा: योगेश देशपांडे (स्वर्गंधर्व सुधीर फड़के) और बंदीरेड्डी सुकुमार (पुष्पा 2)
प्रादेशिक भाषाओं में इन फिल्मों ने मारी बाजी
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में क्षेत्रीय सिनेमा को हमेशा विशेष सम्मान मिलता है। इस साल विभिन्न भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची नीचे दी गई है:
- सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म: श्रीकांत
- सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म: रायन (Raayan)
- सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म: कमिटी कुर्रोलु (Committee Kurrollu)
- सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म: फेमिनिची फातिमा
- सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म: मिथ्या
- सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म: चलचित्र एकोन
- सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म: मुक्काम पोस्ट बोंबिलवाड़ी
- सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म: मारन
- सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म: जुईफूल
- सर्वश्रेष्ठ ओड़िया फिल्म: लहरिया
नॉन-फीचर फिल्म श्रेणी के विजेता
गैर-फीचर फिल्मों की 161 प्रविष्टियों में से भी बेहतरीन सिनेमाई काम को सराहा गया है। मशहूर फिल्म निर्माता आनंद एल. राय को उनकी डॉक्यूमेंट्री के लिए बड़ा सम्मान मिला है।
- सर्वश्रेष्ठ नॉन-फिक्शन फिल्म: भांगड़
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशन: आनंद एल. राय (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी)
- सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म (Best Short Film): हमसफर
- सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म: राम-नामी
- सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म: टच्ड एज वॉटर
- सर्वश्रेष्ठ सामाजिक/पर्यावरणीय फिल्म: पिपलांत्री
- सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट: फराज अली
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