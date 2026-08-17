एक्ट्रेस अनन्या राज का 35 साल की उम्र में निधन, परिवार ने एक महीने बाद भावुक पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

मनोरंज जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। फिल्म '7 आवर्स टू गो' और 'गोस्ट' जैसी फिल्मों में अपनी कला का जादू बिखेरने वाली अभिनेत्री अनन्या राज का महज 35 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अनन्या ने 15 जुलाई को ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनके परिवार ने इस खबर को एक महीने बाद सार्वजनिक किया है।

अनन्या राज की मौत की खबर सामने आते ही पूरे फिल्म उद्योग और उनके प्रशंसकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

सोते समय हुआ निधन, 1 साल से जूझ रही थीं बीमारी से

अनन्या राज के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर उनके परिवार ने एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए इस खबर की पुष्टि की। परिवार ने बताया कि अनन्या बीते एक साल से अधिक समय से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं।

परिवार द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, "भारी मन और गहरे दुख के साथ हमें यह सूचित करना पड़ रहा है कि अनन्या का 15 जुलाई की अल सुबह निधन हो गया। उन्होंने नींद में ही शांति से अंतिम सांस ली। पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से वह शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता से गुजर रही थीं, लेकिन उन्होंने एक योद्धा की तरह इन परिस्थितियों का मुकाबला किया।"

परिवार ने अनन्या के जुझारू व्यक्तित्व को याद करते हुए आगे लिखा, वह एक मजबूत इरादों वाली लड़की थी और हमेशा एक रानी की तरह जी। बच्चा, तुम्हारी कमी हर पल महसूस होगी। हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। इस कठिन समय में हम आप सभी से गोपनीयता और शांति बनाए रखने की अपील करते हैं।

अनन्या के जाने के बाद उनके फैंस और सह-कलाकार बेहद स्तब्ध हैं। इंस्टाग्राम पर साझा की गई पोस्ट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। फैंस अनन्या की खूबसूरती और उनके सहज अभिनय को याद कर रहे हैं और परिवार को इस कठिन घड़ी में हिम्मत देने की प्रार्थना कर रहे हैं।

अनन्या राज ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2016 में रिलीज हुई बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म '7 आवर्स टू गो' से की थी। इस फिल्म में उनके काम को दर्शकों और आलोचकों द्वारा सराहा गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग का दायरा बढ़ाया और कई अलग-अलग जॉनर की फिल्मों में काम किया।

हिंदी सिनेमा के अलावा अनन्या ने क्षेत्रीय सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने तेलुगु फिल्म 'थग्गेदे ले' में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वह बहुभाषी प्रोजेक्ट 'मद्रासी गैंग' का भी हिस्सा रहीं।