  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. 7 hours to go ghost actress ananya raj dies at 35 family statement
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (10:51 IST)

एक्ट्रेस अनन्या राज का 35 साल की उम्र में निधन, परिवार ने एक महीने बाद भावुक पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

Ananya Raj death
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (10:53 IST)
google-news
मनोरंज जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। फिल्म '7 आवर्स टू गो' और 'गोस्ट' जैसी फिल्मों में अपनी कला का जादू बिखेरने वाली अभिनेत्री अनन्या राज का महज 35 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अनन्या ने 15 जुलाई को ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनके परिवार ने इस खबर को एक महीने बाद सार्वजनिक किया है।
 
अनन्या राज की मौत की खबर सामने आते ही पूरे फिल्म उद्योग और उनके प्रशंसकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
 
सोते समय हुआ निधन, 1 साल से जूझ रही थीं बीमारी से
अनन्या राज के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर उनके परिवार ने एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए इस खबर की पुष्टि की। परिवार ने बताया कि अनन्या बीते एक साल से अधिक समय से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं।
 
परिवार द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, "भारी मन और गहरे दुख के साथ हमें यह सूचित करना पड़ रहा है कि अनन्या का 15 जुलाई की अल सुबह निधन हो गया। उन्होंने नींद में ही शांति से अंतिम सांस ली। पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से वह शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता से गुजर रही थीं, लेकिन उन्होंने एक योद्धा की तरह इन परिस्थितियों का मुकाबला किया।"
 
परिवार ने अनन्या के जुझारू व्यक्तित्व को याद करते हुए आगे लिखा, वह एक मजबूत इरादों वाली लड़की थी और हमेशा एक रानी की तरह जी। बच्चा, तुम्हारी कमी हर पल महसूस होगी। हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। इस कठिन समय में हम आप सभी से गोपनीयता और शांति बनाए रखने की अपील करते हैं।
 
अनन्या के जाने के बाद उनके फैंस और सह-कलाकार बेहद स्तब्ध हैं। इंस्टाग्राम पर साझा की गई पोस्ट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। फैंस अनन्या की खूबसूरती और उनके सहज अभिनय को याद कर रहे हैं और परिवार को इस कठिन घड़ी में हिम्मत देने की प्रार्थना कर रहे हैं।
 
अनन्या राज ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2016 में रिलीज हुई बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म '7 आवर्स टू गो' से की थी। इस फिल्म में उनके काम को दर्शकों और आलोचकों द्वारा सराहा गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग का दायरा बढ़ाया और कई अलग-अलग जॉनर की फिल्मों में काम किया।
 
हिंदी सिनेमा के अलावा अनन्या ने क्षेत्रीय सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने तेलुगु फिल्म 'थग्गेदे ले' में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वह बहुभाषी प्रोजेक्ट 'मद्रासी गैंग' का भी हिस्सा रहीं। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी ने ट्रेन में मचाया हंगामा, RPF अधिकारी पर किया रेजर ब्लेड से हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तार

एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी ने ट्रेन में मचाया हंगामा, RPF अधिकारी पर किया रेजर ब्लेड से हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तार

एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी ने ट्रेन में मचाया हंगामा, RPF अधिकारी पर किया रेजर ब्लेड से हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तारटीवी और हिंदी सिनेमा जगत की अभिनेत्री और मॉडल अंतरा बनर्जी एक गंभीर कानूनी विवाद में फंस गई हैं। बांद्रा-गंगानगर अरावाली एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा के दौरान चेकिंग स्टाफ और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के अधिकारियों के साथ हुई तीखी झड़प के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

दर्शकों के दिलों पर छाई ‘बंटवारा 1947’, शनिवार को टिकट बिक्री में आया 150% से ज्यादा का उछाल

दर्शकों के दिलों पर छाई ‘बंटवारा 1947’, शनिवार को टिकट बिक्री में आया 150% से ज्यादा का उछालआमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म ‘बंटवारा 1947’, जिसमें शबाना आजमी, सनी देओल और प्रीति जिंटा लीड रोल में हैं, टीजर, गानों और दमदार ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों के बीच काफी चर्चा में है। भारत के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म उपमहाद्वीप के इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में इंसानियत, दया और हिम्मत की एक भावुक कहानी दिखाती है।

20 साल छोटी शुभ्रा शेट्टी संग रिश्ते पर अनुराग कश्यप का खुलासा, पहली बार एज गैप पर खुलकर की बात

20 साल छोटी शुभ्रा शेट्टी संग रिश्ते पर अनुराग कश्यप का खुलासा, पहली बार एज गैप पर खुलकर की बातबॉलीवुड के बेबाक और लीक से हटकर फिल्में बनाने वाले निर्देशक अनुराग कश्यप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' और 'देव डी' जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले अनुराग कश्यप और उनकी पार्टनर शुभ्रा शेट्टी पिछले 11 सालों से एक-दूसरे के साथ हैं। हालांकि, इस कपल ने हमेशा अपने रिश्ते को लाइमलाइट से दूर रखा है।

'धुरंधर' के बाद रणवीर सिंह लाएंगे 'प्रलय', मुंबई में शुरू हुई फिल्म की शूटिंग

'धुरंधर' के बाद रणवीर सिंह लाएंगे 'प्रलय', मुंबई में शुरू हुई फिल्म की शूटिंगबॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की महत्वाकांक्षी नई सर्वाइवल फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग शुरू हो गई है। अनन्या बिरला के बिरला स्टूडियोज, ट्रू स्टोरी फिल्म्स और मां कसम फिल्म्स द्वारा निर्मित इस फिल्म का निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं। रणवीर सिंह की मुख्य भूमिका वाली 'प्रलय' एक महत्वाकांक्षी एंड-ऑफ-द-वर्ल्ड एक्शन थ्रिलर है।

'मिर्जापुर: द मूवी' के गाने 'वारून फॉरएवर' की पहली झलक आई सामने, श्रेया घोषाल और रोमी की आवाज में दिखेगा नया अंदाज

'मिर्जापुर: द मूवी' के गाने 'वारून फॉरएवर' की पहली झलक आई सामने, श्रेया घोषाल और रोमी की आवाज में दिखेगा नया अंदाजएक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज ने ‘मिर्जापुर: द मूवी’ के अपकमिंग गाने ‘वारून फॉरएवर’ के दो नए पोस्टर जारी किए हैं। इन पोस्टर्स में पहली बार गाने की विजुअल दुनिया की झलक देखने को मिल रही है, जिससे ‘मिर्जापुर’ फ्रेंचाइजी की इस बहुप्रतीक्षित थिएट्रिकल फिल्म के नए म्यूजिकल ट्रैक को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।