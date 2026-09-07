'जवान' के 3 साल: जब एटली और शाहरुख खान ने तोड़ीं भाषाई सीमाएं और रचा सिनेमाई इतिहास

तीन साल पहले रिलीज हुई शाहरुख खान अभिनीत 'जवान' महज एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़े सिनेमाई इवेंट के रूप में सामने आई थी। एटली के निर्देशन और शाहरुख खान की बेमिसाल सुपरस्टारडम ने मिलकर ऐसी फिल्म पेश की, जिसने भाषाई सीमाओं को पार करते हुए देशभर के दर्शकों के बीच अपनी मजबूत पहचान बनाई।

'जवान' के साथ एटली ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक कदम रखा और अपनी लार्जर-दैन-लाइफ मास फिल्ममेकिंग शैली को हिंदी दर्शकों तक पहुंचाया। हाई-ऑक्टेन एक्शन, इमोशन, ड्रामा, संगीत और सामाजिक मुद्दों को मनोरंजक अंदाज में पिरोने वाली इस फिल्म ने अलग-अलग क्षेत्रों और आयु वर्ग के दर्शकों को आकर्षित किया।

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत शाहरुख खान रहे, जिन्होंने दोहरी भूमिका में अपने करियर के चर्चित प्रदर्शनों में से एक दिया। बड़े पैमाने पर फिल्माए गए एक्शन दृश्यों से लेकर भावनात्मक क्षणों तक, उनके अभिनय ने दर्शकों के बीच लगातार चर्चा बटोरी। दोनों किरदारों की अलग-अलग शख्सियत ने फिल्म की कहानी और प्रभाव को और मजबूत किया।

तीन साल बाद भी ‘जवान’ को मुख्यधारा के भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के तौर पर देखा जाता है। फिल्म ने यह साबित किया कि मजबूत कहानी, दमदार निर्देशन और दर्शकों से सीधा जुड़ने वाली स्टार पावर साथ आए तो भाषा की सीमाएं भी टूट सकती हैं।

‘जवान’ सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, बल्कि ऐसा सिनेमाई अनुभव थी जिसने भारत में मास सिनेमा के स्तर, दायरे और संभावनाओं को नई पहचान दी।