गुरुवार, 25 जून 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. मुलाकात
  4. welcome to the jungle starcast interview akshay kumar suniel shetty arshad warsi ahmed khan
Written By रुना आशीष भूतड़ा
Last Updated : गुरुवार, 25 जून 2026 (13:40 IST)

'वेलकम टू द जंगल' की स्टार कास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, निर्देशक ने बताया 10 साल बाद क्यों आई 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की नई फिल्म

Welcome To The Jungle
जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था तब मैं एक्शन फिल्में कर रहा था। एक के बाद एक कई सारी एक्शन फिल्में कीँ ऐसे में कुछ पत्रकारों ने कहा कि अक्षय सिर्फ एक्शन फिल्में ही कर रहा है। फिर उसके बाद मैं कुछ लोगों से मिला हम साथ में जुड़े मैंने कॉमेडी फिल्म्स की। कॉमेडी फिल्म्स के बाद फिर मैंने रोमांटिक रोल निभाए और कुछ सोशल फिल्में भी की है या नहीं। 
 
कुल जमा कहूं तो मुझे अलग अलग तरीके की फिल्में करना पसंद है। यह कहना है अक्षय कुमार का जो 'वेलकम टू द जंगल' फिल्म के साथ लोगों के सामने आ रहे हैं। इस फिल्म के प्रमोशन इंटरव्यू के दौरान अक्षय के साथ-साथ फिल्म के बाकी के कलाकार भी मौजूद थे। जैसे अरशद वारसी, सुनील शेट्टी, दिशा पटानी, जॉनी लीवर, आफताब शिवदासानी और निर्देशक अहमद खान भी जुड़ गए थे। 
इतने सारे लोगों के बीच में बैठकर हम पत्रकारों ने जब बातें की तो अरशद वारसी की बदमाशियां और बीच के कमेंट से पूरा माहौल बदल जाता था। कई बार हंसी के ठहाके लगते थे और सवाल कहीं गुम हो जाते तथा फिर भी बातों के सिलसिले को जारी रखते हुए हम पत्रकारों ने कई सारी बातें फिल्म की स्टार कास्ट से कि प्रस्तुत है उससे के कुछ अंश-
 

नए कलाकारों का मल्टीस्टारर फिल्में ना करना

अरशद वारसी- अरे भाई काम मिल रहा है कर लेने दो क्यों नजर लगा रहे हो। मल्टीस्टारर है तो वही सही, लेकिन सच में मुझे ऐसा लगता है। ऐसी फिल्में करने में मुझे बहुत मजा आता है। जो नए नए कलाकार है ना अभी काम कर रहे हैं। लेकिन जब वह और मंझे हुए कलाकार बन जाएंगे उनमें और अनुभव जुड़ जाएगा तो उनको भी बहुत सारे लोगों के साथ काम करने में मजा आएगा। अब बस इंतजार कीजिए।
 
आफताब शिवदासानी- मल्टीस्टारर फिल्में करने में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसका मजा ही कुछ अलग है। कई बार जब आप सोलो हीरो होते हैं तो सेक्टर एक जैसा माहौल हो जाता है। लेकिन जब आप मल्टीस्टारर फिल्में करते हैं तो हर एक्टर अपने साथ एक अलग ही वाइब लेकर आता है। आप एक साथ जब काम करते हैं तो काम करने में मजा बढ़ जाता है। मस्ती बढ़ जाती है। मैं तो अक्षय जी के साथ ही 4 से 5 फिल्में कर चुका हूं। एक साथ मिलकर जब काम करते हैं ना तो काम भी बहुत बेहतरीन होता है। 
 
अक्षय कुमार- नए कलाकारों का मल्टीस्टारर ना करना और हमारा करना भी सबकी अपनी-अपनी सोच है। नए कलाकारों को जो लगता है वह वह सोचते हैं और वह वैसा करते हैं। वह भी ठीक है और हम सब लोगों को लगता है कि नहीं। अब मल्टीस्टारर फिल्में करना चाहिए तो यह भी ठीक है। 
 
सुनील शेट्टी- मल्टीस्टारर फिल्में ही आज सफलता की गारंटी लेकर आती है। यह एक बहुत सादा सा गणित है। सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। सिंगल स्टारर फिल्मों का दारोमदार एक पर होता है जबकि मल्टीस्टारर फिल्मों की सफलता का दारोमदार बहुत सारे लोगों पर होता है। हम लोग अगर साथ में आकर फिल्में करें तभी फिल्म इंडस्ट्री का कुछ हो सकता है वरना फिल्म इंडस्ट्री का जो डाउनफॉल हुआ है इसी वजह से हुआ है। क्योंकि अगर आप दर्शकों की नजर से देखो तो भी यही सही है कि सब मिलकर काम करें। 
 

अक्षय आप बेयर ग्रिल्स के साथ जंगल गए हैं और वेलकम टू द जंगल में भी जंगल है। ज्यादा खतरनाक क्या था? 

यह तो शूटिंग है। इसमें क्या खतरनाक होगा? अक्षय के इस जवाब को सुनकर सुनील शेट्टी ने कुछ अलग ही रंग भर दिया इस सवाल पर सुनील शेट्टी ने कहा, यह वाला जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है यानी हमारे साथी जो जंगली लोग रहे हैं। यानी कि हमारी स्टार का वह बड़ी खतरनाक है। 
 
बेयर ग्रिल्स वाले जंगल में तो जानवर थे जो हम से डर कर दूर रहते हैं लेकिन हमारी जो स्टार कास्ट वाले लोग हैं, इतने डेंजरस हैं कि क्या बताऊं। एक बार अक्षय के ऑफिस में मैं अहमद और अक्षय बैठे थे कि किसी सीन पर बातचीत चल रही थी और मेरे फोन पर एक फोन आया। अक्षय ने फोन उठाया और वह नहीं है ऐसा कह दिया। फिर मैंने पूछा अक्षय किसका फोन था अक्षय का मुझे क्या मालूम? तेरे सेलफोन पर फोन आया तो तुझे मालूम होगा या नहीं। आप समझे ऐसे खतरनाक लोगों के बीच में रहकर हम लोग काम कर रहे हैं। 

इस फिल्म को लाने में इतना समय क्यों लगा? वेलकम बैक 2015 में आई थी।

अहमद खान- देखो यह फिल्म बहुत प्यार से बनाई जाने वाली फिल्म है। यह सारे ही लोगों को एक साथ लेकर आना एक बहुत बड़ा टास्क है। सभी लोग मसरूफ रहते हैं अपने अपने काम में और मेरी यह फिल्म ऐसी है कि दो कलाकारों ने शूट कर लिया। दो दिन बाद फिर किसी दूसरे कलाकार ने शूट कर लिया। वह मुमकिन नहीं था। ऐसे में जरूरी था कि सारे ही कलाकार एक साथ इतने सारे लोगों की डेट को अरेंज करना बहुत टेढ़ी खीर थी। इसलिए समय लग गया। 
 

आजकल की फिल्मों में एक्शन की अगर बात कही जाए तो बहुत ज्यादा हिंसात्मक हो गई है। आपका क्या कहना है 

अक्षय- यह तो निर्भर करता है कि आप किस तरीके की फिल्में कर रहे हैं? मुझे एक्शन करना बहुत अच्छा लगता है, पसंद करता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा हिंसात्मक कोई चीज हो जाता है, मुझे वह पसंद नहीं आएगा। और वेलकम टू द जंगल की बात कहूं तो इसमें इतनी साफ-सुथरे तरीके से निर्देशक ने फिल्म बनाई है कि आपको देखकर मजा आ जाएगा। आप अपने दादी या नानी के साथ मिलकर बैठकर आप इस फिल्म को एंजॉय करेंगे।
 
सुनील शेट्टी- देखिए स्क्रिप्ट कैसी है उस पर निर्भर करता है। अगर आप कोई एक वॉर फिल्म बना रहे हैं और उस कहानी को दिखा रहे हैं। उसमें आप लड़ाई झगड़े एक्शन नहीं दिखा रहा है। तब  वह जस्टिफाई नहीं लगता है। सब कुछ निर्भर करता है कि किस तरीके की फिल्म आप बनाना चाह रहे हैं? आप उसमें हिंसा ही नहीं दिखाएंगे और उसमें आप सच नहीं दिखाएंगे तो वह नहीं चलता है। 
 

क्या इस फिल्म में हमें मजनू भाई और उदय शेट्टी भी दिखाई देंगे? लोग मिस करेंगे। 

अहमद खान- इस फिल्म में मजनू भाई और उदय शेट्टी को कैसे दिखाया है तो इतना बताता हूं कि उसमें मजनूं भाई ने गधे पर घोड़ा बैठाया था आपनी पेंटिंग में जबकि एक बार मजनूं भाई के भी भाई- अरशद ने गधे के ऊपर घोड़ा बैठा दिया है। उदय शेट्टी की अगर मैं बात कहूं तो उनका भी भाई यहां पर मौजूद है यानी कि सुनील शेट्टी। उदय बहुत कंट्रोल में रहते थे। वहीं पर सुनील शेट्टी बिना किसी कंट्रोल में काम करते हैं लेकिन जब आपकी और पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको पहले ही बता दूं कि आप मिस कुछ नहीं करने वाले हैं। 
लेखक के बारे में
रुना आशीष भूतड़ा
रुना आशीष भूतड़ा को बतौर पत्रकार मीडिया इंडस्ट्री में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह आज तक, जी न्यूज, न्यूज नेशन, टीवी9, फर्स्ट पोस्ट और बीबीसी जैसे मीडिया संस्थानों के लिए काम कर चुकी है। वर्तमान में रुना वेबदुनिया के लिए फिल्म इंडस्ट्री के कार्यक्रमों की वीडियो रिपोर्ट और.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Teaser Review: भौकाल मचाने आ रही है मिर्जापुर द मूवी, क्या धुरंधर को पटकनी दे पाएगी?

Teaser Review: भौकाल मचाने आ रही है मिर्जापुर द मूवी, क्या धुरंधर को पटकनी दे पाएगी?'मिर्जापुर' की आइकॉनिक दुनिया ओटीटी से थिएटर्स का रुख कर रही है, जो अपने सिग्नेचर इंटेंसिटी, दमदार स्टोरीटेलिंग और बड़े पैमाने के साथ सिनेमाघरों में आ रही है। 2018 में सीजन 1 से शुरू हुई टाइमलाइन से जुड़े रहते हुए, यह फिल्म बड़े पर्दे के लिए तैयार की गई एक कमाल की अनसुनी कहानी के साथ इस सागा को और आगे बढ़ाती है।

प्राइम वीडियो की 'राख' ने मचाया तहलका, Ormax की 'टॉप 10 मोस्ट वाच्ड' लिस्ट में बनाई जगह

प्राइम वीडियो की 'राख' ने मचाया तहलका, Ormax की 'टॉप 10 मोस्ट वाच्ड' लिस्ट में बनाई जगहएंडेमोल शाइन इंडिया और भाडीपा के एसोसिएशन में बनी लेटेस्ट क्राइम थ्रिलर 'राख', जो अब प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है, साल की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली रिलीज में से एक बनकर उभरी है। अली फज़ल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर के लीड रोल्स वाली इस ग्रिपिंग सीरीज़ को दर्शकों, क्रिटिक्स और इंडस्ट्री के लोगों से हर तरफ तारीफें मिल रही हैं।

जब करिश्‍मा कपूर ने तोड़ी कपूर खानदान की परंपरा, रचा बॉलीवुड में इतिहास

जब करिश्‍मा कपूर ने तोड़ी कपूर खानदान की परंपरा, रचा बॉलीवुड में इतिहासबॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर 25 जून को अपना जन्मदिन मना रही हैं। कपूर खानदान की चौथी पीढ़ी की इस लाडली ने न सिर्फ अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि 90 के दशक में हिंदी सिनेमा के पर्दे पर राज भी किया। 1974 में मुंबई में जन्मी करिश्मा को अभिनय की कला विरासत में मिली थी।

केतन अग्रवाल मर्डर केस: हिना खान का सिया पर फूटा गुस्सा, बोलीं- सच कहना इतना मुश्‍किल क्यों?

केतन अग्रवाल मर्डर केस: हिना खान का सिया पर फूटा गुस्सा, बोलीं- सच कहना इतना मुश्‍किल क्यों?पुणे के 26 वर्षीय युवा बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की मौत का मामला इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। 18 जून को पुणे के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले में ट्रैकिंग के दौरान 400 फीट गहरी खाई में गिरने से हुई केतन की मौत को पहले एक सामान्य हादसा माना गया था। मगर, जब पुलिस ने गहराई से जांच की, तो एक ऐसा हाई-प्रोफाइल और खौफनाक मर्डर प्लॉट सामने आया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया।

जब ‘दीवाना’ में बाइक पर एंट्री करते ही छा गए थे शाहरुख खान, 34 साल बाद भी कायम है बादशाहत

जब ‘दीवाना’ में बाइक पर एंट्री करते ही छा गए थे शाहरुख खान, 34 साल बाद भी कायम है बादशाहतभारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। 25 जून 1992 भी एक ऐसी ही तारीख थी। इसी दिन बड़े पर्दे पर एक ऐसे नौजवान की एंट्री हुई थी, जिसने अपनी जादुई मुस्कान, हवा में लहराते हाथ और बेमिसाल शिद्दत से न सिर्फ बॉलीवुड की परिभाषा बदल दी, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों दिलों पर कब्ज़ा कर लिया।

और भी वीडियो देखें

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com