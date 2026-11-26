आयुष्मान खुराना बोले- 'सेहरा पहनते ही बन गया था राजश्री का प्रेम', शादी, प्यार और पितृसत्ता पर खुलकर रखी राय

मुझे लगता है कि शादी के दृश्य की शूटिंग के दौरान मैं राजश्री प्रोडक्शंस का प्रेम बन गया। मेरी दूसरी फिल्मों में शादी, पूरी कहानी का हिस्सा नहीं होती। वह सिर्फ फिल्म का एक पल होती है और फिर खत्म हो जाती है। फिल्म किसी और विषय पर होती है। लेकिन सूरज बड़जात्या की फिल्म में शादी होनी जरूरी है। एक विस्तृत शादी, जहां दो परिवार मिल रहे होते हैं।

यह बहुत बड़ी शादी नहीं, बल्कि एक भव्य शादी होती है। शादी का एक बहुत लंबा दृश्य होता है, जहां सब कुछ होता है और दोनों परिवार एक साथ आते हैं। तो मुझे लगता है कि उस वक्त मुझे एहसास हुआ, जब मैंने सेहरा पहना, पगड़ी बांधी, घोड़ी पर बैठा और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं प्रेम बन चुका हूँ। यह कहना है आयुष्मान खुराना का जो जल्द ही सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में नजर आने वाले हैं।

आप एक समर्पित और मजबूत पति हैं इतना मजबूत होना, चरित्र की विशेषता कितनी मदद करती है?

मुझे लगता है मेरी प्रेम की ट्रेनिंग बचपन से हुई है क्योंकि मैं एक पारंपरिक परिवार से आता हूँ। मेरा भाई मेरे पैर छूता है, मुझसे तीन साल छोटा है। और मतलब ये सब कुछ, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना। मैं संयुक्त परिवार में भी रह चुका हूँ, एकल परिवार में भी रह चुका हूँ। और जो एक संस्कार मुझे दिए गए हैं, तो वो मेरे लिए रहे हैं। प्रेम, मतलब मैं प्रेम बनने के करीब आ जाता हूँ, मुझे लगता है। मेरे लिए आदर्श प्रेम तो सूरज जी हैं। पर कहीं-कहीं तो पास पहुँचने की कोशिश मैं भी करता हूँ।

आजकल परिस्थितियों के हिसाब से प्यार हो गया है। आज महज़ दस प्रतिशत होता है इस फिल्म में जो दिखाया है। तो आप ये जो पहले वाला प्यार था, उसको आप कितना मानते हैं और कितना आप इसको आज की पीढ़ी में बढ़ाना चाहेंगे?

देखो, मैं पुराने ख्यालों वाला हूँ, काफी प्यार के मामले में। तभी मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ राजश्री फिल्म्स का। आज के समय पर देखो, हर तरह का प्यार हर पीढ़ी में होता रहा है। इस रिश्ते को आज नाम दिया गया है। ये पहले नहीं होता था, आपको लगता है? पहले भी हमेशा होता रहा है। जब से मर्द और औरत साथ में रहे हैं, हर तरह का प्यार हुआ है। हर तरह के वो हैं, लेकिन आप इसको परिभाषित कर दिया गया है। यही फर्क है।

और दूसरा फर्क है कि आजकल आपको लगता है कि शायद विकल्प आपके पास ज्यादा हैं क्योंकि आपके पास पहुँच ज्यादा है। पहले पहुँच ही नहीं होती थी। कि अगर आपकी शादी इससे हो गई, आप एक जगह काम पर जाते हैं, ये करते हैं, तो आपके पास पहुँच तो सोशल मीडिया पर कितना पहुँच है? इतनी ऐप्स आ चुकी हैं। तो आपके पास पहुँच इतनी हो जाती है, प्यार निभाना और मुश्किल हो गया है। क्योंकि आपके पास विकल्प ज्यादा हैं। लेकिन आज के दौर में भी अगर कोई प्यार निभाता है तो बहुत बड़ी बात है।

लोग आपको एक उत्कृष्ट अभिनेता मानते हैं लेकिन आपको लगता है कि आप एक उत्कृष्ट अभिनेता हो गए हैं या फिर अभी आपके हिसाब से वो बेहतरीन अभिनेता बनना बाकी है? थोड़ी सी और मेहनत करनी है।

ये कला है, ये गणित तो है नहीं कि यार इसने नौ किया, दस किया है। वो जब जुड़ाव हो जाए, वो हो जाए। मेरे लिए अभिनेता अच्छा से ज़्यादा अभिनेता सच्चा होना चाहिए। तो अगर सच्चाई से कोई बात कह रहे हैं, उसके बिना कुछ हाव-भाव किए भी कर सकते हैं। खुद को वो छू जाती है। तो कई जगह हाव-भाव की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये बहुत सापेक्ष सवाल है। ये सब कहने के बाद, मैं अपने काम को लेकर, अपनी फिल्मों को लेकर बहुत आलोचनात्मक होता हूँ। लेकिन साथ ही मैं शांत भी रहता हूँ। मुझे लगता है कि सौ प्रतिशत कभी हो नहीं सकता।

पूर्णतावाद एक मिथक है, ऐसा मुझे लगता है। कि आप कितना ही परफेक्ट कर लोगे। मिसाल के लिए ये पेड़ है, अब ये कितना परफेक्ट होगा है? ये और भी अच्छा हो सकता था। तो अब आप इसको, इसका कोई अंत नहीं है। छोड़ना तो पड़ेगा। आपको एक समय पर छोड़ देना चाहिए कि मैंने अपना काम कर लिया है। अब दर्शकों को क्या, कैसा लगता है? कभी-कभी आप सच बताऊँ, सौ प्रतिशत भावना देते हैं, दर्शकों से जुड़ाव नहीं होता है। आप बीस प्रतिशत भी देंगे, वो जुड़ जाता है। तो आपके हाथ में नहीं है। ये आपके हाथ में नहीं है।

आज सिंगल बच्चा होना आम बात है, जीवनशैली है। ऐसे में लड़की मां बाप की जिम्मेदारी ले इसके बारे में आपका क्या विचार है? फिल्म कितनी मददगार रहेगी समझाने में।

असल में फिल्म तो मनोरंजन के लिए होता है, मनोरंजन का साधन है। और उससे ज़्यादा विषय से कनेक्श करना मैं बोलूँगा उस पर। जुड़ाव एक ऐसा शब्द है कि दर्शकों के साथ जुड़िए। अगर दर्शकों को सोचने पर थोड़ा सा मजबूर कर दिया, एक बातचीत शुरू कर दी, तो मेरे लिए इतना काफी है। इस पर बातचीत हो सकती है क्योंकि ये अनुचित है। ये लड़की क्यों छोड़ के आ गई? उसकी जो अभी तक लड़की का पैसा है, वो लड़की वालों को ही होना चाहिए। मुझे लगता है क्यों नहीं होना चाहिए यार? जैसे लड़के वालों के लिए वो होता है। एक बीच का रास्ता होना चाहिए। कहीं न कहीं रूढ़िवादी धारणाओं का विषय काफी अलग है।

आप इतने लंबे समय से शादीशुदा हैं। ऐसी कौन सी एक रूढ़िवादी धारणा या पितृसत्तात्मक सोच है, जो समाज में खत्म होनी चाहिए?

लड़कों को ना बहुत वाहवाही मिलती है जब वो घर पर या घर का काम या बच्चों का ख्याल रखते हैं। औरतों को वाहवाही नहीं मिलती। इतनी स्पष्ट सी बात है। वो बाहर का काम भी कर रहे हैं, बच्चों का ख्याल भी रख रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं। लड़के थोड़ा सा भी कर देंगे ना यार, क्या बात है। तो वो जो है ना वो बदलना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए।