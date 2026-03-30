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Written By WD Entertainment Desk

मां बनने से लेकर फिल्मों तक: आलिया भट्ट ने बताया कैसे बदल रही है उनकी जिंदगी और सफलता की परिभाषा

मां बनने से लेकर फिल्मों तक: आलिया भट्ट ने बताया कैसे बदल रही है उनकी जिंदगी और सफलता की परिभाषा
भारत की सबसे बहुमुखी और चर्चित अभिनेत्रियों में शुमार आलिया भट्ट आज सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वह एक ऐसे सफर पर हैं जहां वह खुद को समझ रही हैं, बदल रही हैं और अपनी शर्तों पर जिंदगी को जी रही हैं। फेमिना मैगजीन के मार्च-अप्रैल 2026 अंक में दिया गया उनका इंटरव्यू किसी ग्लैमरस कवर स्टोरी से ज्यादा एक आत्ममंथन जैसा है, जिसमें स्टारडम के पीछे छिपी सच्चाई और भावनाएं साफ नजर आती हैं।
 
आलिया ने जिस सादगी से सफलता को परिभाषित किया, वह हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है। उनके शब्दों में, “अगर मैं किसी मुश्किल समय से खुद से प्यार और भरोसे के साथ बाहर निकल आती हूं और मेरी दुनिया बिखरती नहीं है, तो वही मेरे लिए असली सफलता है।” यह बयान साफ करता है कि उनके लिए सफलता अब सिर्फ अवॉर्ड या बॉक्स ऑफिस नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती है।
 

खुद का ख्याल रखना क्यों जरूरी है

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग खुद को सबसे आखिर में रखते हैं, वहां आलिया का नजरिया बेहद सुकून देने वाला है। वह कहती हैं, “खुद का ख्याल रखो। जीओ, सांस लो, देखो, सीखो… लेकिन खुद को नजरअंदाज मत करो। अंदर जो इंसान है, उसे भी सुकून चाहिए।” उनकी यह बात खासतौर पर उस युवा पीढ़ी के लिए मायने रखती है जो सोशल मीडिया और बाहरी दबावों के बीच खुद को खो देती है। आलिया का यह संदेश एक तरह से सेल्फ-लव की नई परिभाषा देता है।

मां बनने से लेकर फिल्मों तक: आलिया भट्ट ने बताया कैसे बदल रही है उनकी जिंदगी और सफलता की परिभाषा

मां बनने के बाद कैसे बदली जिंदगी

मां बनने के बाद आलिया की जिंदगी में आए बदलाव भी इस इंटरव्यू का अहम हिस्सा हैं। वह अपनी बेटी राहा के बारे में बात करते हुए कहती हैं, “राहा अब करीब साढ़े तीन साल की हो गई है। हर साल सब कुछ बदल जाता है। जरूरतें भी और व्यक्तित्व भी। यह एक लगातार सीखने की प्रक्रिया है।” उनकी यह बात बताती है कि मातृत्व कोई तय ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हर दिन नया सिखाता है।
 

एक प्रोड्यूसर के रूप में अलग सोच

एक अभिनेत्री के साथ-साथ अब प्रोड्यूसर के रूप में भी आलिया अपनी पहचान मजबूत कर रही हैं। उनका फोकस सिर्फ कमर्शियल सफलता नहीं, बल्कि ऐसी कहानियां हैं जो दिल में बस जाएं। वह कहती हैं, “मैं ऐसी कहानियों की तरफ आकर्षित होती हूं जिनमें दिल हो… जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ बनी रहें।” यह सोच उन्हें बाकी स्टार्स से अलग बनाती है और उनके कंटेंट चयन को खास बनाती है।

मां बनने से लेकर फिल्मों तक: आलिया भट्ट ने बताया कैसे बदल रही है उनकी जिंदगी और सफलता की परिभाषा

‘अल्फा’ और नए एक्सपेरिमेंट का भरोसा

अपनी आने वाली फिल्म ‘अल्फा’, जिसे यश राज फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहा है, को लेकर भी आलिया बेहद उत्साहित हैं। वह इस प्रोजेक्ट को एक नए जॉनर के रूप में देखती हैं। उनका कहना है, “यह एक ऐसा जॉनर है जिस पर मैं भरोसा कर रही हूं। भारत में इसे पहले ज्यादा स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन अगर कहानी दमदार हो और लोगों से जुड़ती हो, तो यह मायने नहीं रखता कि लीड कौन है, पुरुष या महिला।” यह बयान इंडस्ट्री में बदलते ट्रेंड और मजबूत फीमेल लीड फिल्मों की तरफ इशारा करता है।
 

अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली आलिया

अनुभव से परिपक्व, इंस्टिंक्ट से मजबूत और लगातार खुद को बदलती हुई आलिया भट्ट आज एक ऐसी महिला की तस्वीर पेश करती हैं जो सफलता की परिभाषा खुद तय करती है। उनकी यह कवर स्टोरी सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक आईना है जो जिंदगी में संतुलन, सुकून और असली खुशी की तलाश में हैं।
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Blast From Past : छोटी सी बात (1976) में बड़ा दमनिर्माता-निर्देशक बीआर चोपड़ा बड़ी फिल्मों के साथ-साथ 'क्विकी' भी बनाया करते थे। क्विकी उन फिल्मों को कहा जाता है जो कम बजट में दो-तीन महीने में तैयार हो जाती है। 1976 में चोपड़ा ने 'छोटी सी बात' नामक क्विकी बनाई। इस फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी बसु चटर्जी को सौंपी। बसु दा ने 1960 में रिलीज हुई ब्रिटिश मूवी 'स्कूल फॉर स्काउण्ड्रल्स' को आधार बना कर स्क्रीनप्ले लिखा। इसमें प्रसिद्ध लेखक शरद जोशी का भी सहयोग लिया। फिल्म अरुण (अमोल) नामक ऐसे युवक की कहानी है जो बेहद शर्मीला है। जो अपने अंदर के भाव को व्यक्त नहीं कर पाता। वह जो करने की सोचता है उसे तुरंत कोई दूसरा कर लेता है। आत्मविश्वास की भी उसमें कमी है। मुंबई के एक ऑफिस में वह काम करता है। रोजाना बस स्टॉप से बस पकड़ता है। उसी बस स्टॉप से प्रभा (विद्या सिन्हा) भी बस पकड़ती है, जो दूसरे ऑफिस में काम करती है। प्रभा को अरुण मन ही मन चाहता है। कभी-कभी पीछा भी करता है। प्रभा यह बात ताड़ जाती है। वह भी उससे दोस्ती करना चाहती है, लेकिन चाहती है कि अरुण पहल करे।

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