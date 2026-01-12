मंगलवार, 13 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk

तमन्ना भाटिया की लव लाइफ: विराट कोहली से विजय वर्मा तक, कब-कब जुड़ा 'मिल्की ब्यूटी' का नाम!

भारतीय सिनेमा की 'मिल्की ब्यूटी' कही जाने वाली तमन्ना भाटिया ने न केवल अपनी बेहतरीन अदाकारी और खूबसूरती से दर्शकों का दिल जीता है, बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी अक्सर चर्चा का विषय रही है। करीब दो दशकों के करियर में तमन्ना का नाम कई बड़ी हस्तियों के साथ जुड़ा। आइए जानते हैं तमन्ना भाटिया के उन चर्चित रिश्तों के बारे में जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं।
 
1. विराट कोहली और तमन्ना: विज्ञापनों से शुरू हुई चर्चा
साल 2012 में तमन्ना भाटिया का नाम भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के साथ जोड़ा गया था। दोनों ने एक मोबाइल ब्रांड के विज्ञापन में साथ काम किया था। खबरों की मानें तो शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उन्होंने कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट किया।
  • अफेयर कब तक चला: तमन्ना ने यह कहा कि उनका कभी विराट से किसी किस्म का रिश्ता नहीं था। दोनों ने विज्ञापन शूट किया और फिर उनकी मुलाकात नहीं हुई। 
Tamannah Bhatia fitness secret
2. पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक के साथ अफवाह
एक समय सोशल मीडिया पर तमन्ना भाटिया और पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक की एक तस्वीर जमकर वायरल हुई थी, जिसमें वे एक ज्वेलरी शॉप में नजर आ रहे थे। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि दोनों शादी करने वाले हैं।
  • सच्चाई: तमन्ना ने इन खबरों का कड़ाई से खंडन किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे केवल एक स्टोर के उद्घाटन के लिए वहां गई थीं। यह महज एक अफवाह साबित हुई।
3. एक डॉक्टर के साथ शादी की खबरें
साल 2018-19 के दौरान ऐसी खबरें उड़ीं कि तमन्ना एक अमेरिकी डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप में हैं और जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं।
  • क्यों टूटा रिश्ता: तमन्ना ने ट्विटर (अब X) पर एक पोस्ट के जरिए इन खबरों को आधारहीन बताया। उन्होंने साफ किया कि वे फिलहाल अपनी सिंगल लाइफ एन्जॉय कर रही हैं और किसी डॉक्टर को डेट नहीं कर रही हैं।
4. विजय वर्मा: जब तमन्ना ने तोड़ा अपना 'नो किसिंग क्लॉज'
तमन्ना भाटिया अभिनेता विजय वर्मा के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में थीं। दोनों की लव स्टोरी 'लस्ट स्टोरीज 2' के सेट से शुरू हुई। इस फिल्म के लिए तमन्ना ने अपने करियर का 18 साल पुराना 'नो किसिंग क्लॉज' भी तोड़ दिया था। 
 
दोनों ने साल 2023 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। तमन्ना ने विजय को अपना 'हैप्पी प्लेस' बताया है। दोनों अक्सर वैकेशन और इवेंट्स में साथ देखे गए हैं। फैंस को लगा कि तमन्ना को लाइफ पार्टनर मिल गया, लेकिन दोनों की राहें जुदा हो गईं। 
  • क्यों टूटा रिश्ता: दोनों ने इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन माना जाता है कि तमन्ना से शादी के लिए विजय अपने आपको तैयार नहीं मान रहे थे और यह बात दोनों के रिश्ते के टूटने का कारण बनी।  
