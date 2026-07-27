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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 27 July 2026 (13:51 IST)

बर्थडे स्पेशल: डिंपी से एली तक, कृति सेनन ने हर किरदार को बनाया करियर का यादगार पड़ाव

Kriti Sanon Birthday
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (13:59 IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपना जन्मदिन ऐसे समय मना रही हैं, जब उनका करियर अपने सबसे शानदार दौर में है। अलग-अलग तरह की फिल्मों में लगातार सफलता, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और बिजनेसवुमन के तौर पर उनकी बढ़ती पहचान और भारतीय सिनेमा में लगातार मजबूत होती उनकी मौजूदगी ने इस जन्मदिन को उनके अब तक के सबसे खास जन्मदिनों में शामिल कर दिया है। 
 
सालों से कृति ने ऐसे किरदार चुने हैं, जो नई सोच दिखाते हैं, उन्हें एक कलाकार के तौर पर चुनौती देते हैं और उनकी शानदार वर्सेटिलिटी को सामने लाते हैं। आज वह उस मुकाम पर हैं, जहां कंटेंट आधारित फिल्मों से लेकर बड़े कमर्शियल एंटरटेनर्स तक, दोनों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर भरोसे के साथ सौंपी जाती है। हर फिल्म के साथ उन्होंने न सिर्फ अपने अभिनय का दायरा बढ़ाया है, बल्कि देश की सबसे बड़ी और सफल अभिनेत्रियों में अपनी जगह भी और मजबूत की है।

हीरोपंती: डिंपी

कृति सेनन ने हीरोपंती में डिंपी के किरदार के साथ बॉलीवुड में दमदार शुरुआत की। यह एक ऐसी लड़की का किरदार था, जो परिवार की परंपराओं और अपनी पसंद के बीच उलझी हुई थी। अपनी पहली ही फिल्म में कृति ने इस किरदार को पूरी ईमानदारी, सादगी और भावनाओं के साथ निभाया और बता दिया कि बॉलीवुड को एक नई और दमदार एक्ट्रेस मिल गई है।
 

बरेली की बर्फी: बिट्टी

बरेली की बर्फी में बिट्टी का किरदार निभाकर कृति सेनन ने पारंपरिक हीरोइन की छवि से अलग पहचान बनाई। बेबाक, आत्मनिर्भर और बिल्कुल असली लगने वाले इस किरदार में उन्होंने अपने अभिनय से सभी का दिल जीत लिया। यह उनके करियर की सबसे पसंद की जाने वाली परफॉर्मेंस में से एक बनी और उन्होंने साबित किया कि वह दमदार किरदारों के दम पर पूरी फिल्म संभाल सकती हैं।
 

लुका छुपी: रश्मि

लुका छुपी में रश्मि के किरदार के जरिए कृति सेनन ने एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव लड़की का रोल निभाया, जो रिश्तों को लेकर समाज की पुरानी सोच को चुनौती देती है। उन्होंने इस किरदार में ह्यूमर, कॉन्फिडेंस और सादगी का शानदार मेल दिखाया, जिससे रश्मि दर्शकों को काफी पसंद आई।
 

मिमी: मिमी

मिमी कृति सेनन के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने भावनाओं, संघर्ष और बदलाव को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा। उनकी दमदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला और उन्होंने खुद को अपनी पीढ़ी की बेहतरीन अभिनेत्रियों में शामिल कर लिया।

भेड़िया: डॉ. अनिका

भेड़िया में डॉ. अनिका के किरदार के साथ कृति ने फैंटेसी और हॉरर-कॉमेडी जैसी अलग शैली में कदम रखा। उन्होंने इस किरदार को रहस्य और आत्मविश्वास के साथ निभाया और दिखाया कि वह हर तरह के जॉनर में खुद को आसानी से ढाल सकती हैं।
 

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया: सिफ्रा

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में कृति सेनन ने एआई ह्यूमनॉइड सिफ्रा का किरदार निभाया, जो हिंदी सिनेमा की लीडिंग एक्ट्रेसेस के लिए बिल्कुल अलग और चुनौतीपूर्ण रोल था। उन्होंने इस किरदार में तकनीकी सटीकता के साथ भावनाओं का भी शानदार संतुलन दिखाया, जिससे सिफ्रा का किरदार बेहद वास्तविक और यादगार बन गया।

क्रू: दिव्या राणा

क्रू में कृति सेनन ने दिव्या राणा के किरदार में ग्लैमर, कॉन्फिडेंस और शानदार कॉमिक टाइमिंग का बेहतरीन मेल दिखाया। दमदार कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करने के बावजूद उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट फिल्मों में से एक रही।
 

दो पत्ती: सौम्या और शैली

दो पत्ती में कृति सेनन ने डबल रोल निभाने की चुनौती स्वीकार की और सौम्या व शैली के रूप में दो बिल्कुल अलग किरदारों को शानदार तरीके से पर्दे पर उतारा। इसी फिल्म के साथ उन्होंने प्रोड्यूसर के तौर पर भी डेब्यू किया। ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स की पहली फिल्म के रूप में दो पत्ती ने उनके करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी।
 

तेरे इश्क में: मुक्ति

तेरे इश्क में में कृति सेनन ने मुक्ति का किरदार निभाया, जो उनके करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण और भावनात्मक किरदारों में से एक माना जा रहा है। इस रोल के जरिए उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि वह अपनी सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाना चाहती हैं और ऐसे किरदार चुनती हैं, जहां अभिनय को सबसे ज्यादा अहमियत मिलती है।
 

कॉकटेल 2: एली

कॉकटेल 2 के साथ कृति सेनन ने एक बार फिर कमर्शियल सिनेमा में अपनी मजबूत पकड़ साबित की। इस फिल्म ने उनकी लगातार सफल फिल्मों की लिस्ट में एक और नाम जोड़ दिया और उन्हें बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद लीडिंग एक्ट्रेसेस में और मजबूती से स्थापित किया। रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा और थ्रिलर जैसे अलग-अलग जॉनर में लगातार सफलता हासिल कर कृति ने साबित किया है कि वह अपनी पीढ़ी की सबसे वर्सेटाइल और सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं।
 
कृति सेनन हर पड़ाव पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। एक उभरती हुई नई एक्ट्रेस से लेकर नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली कलाकार बनने तक, सफल प्रोड्यूसर, बिजनेसवुमन और देश की सबसे पसंदीदा स्टार्स में शामिल होने तक, कृति लगातार यह साबित कर रही हैं कि आज के दौर में सफलता का मतलब क्या होता है। 
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