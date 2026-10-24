मीराबाई जयंती 2026: क्या कृष्ण भक्ति में लीन मीरा सचमुच मूर्ति में समा गई थीं? जानिए उनकी जिंदगी के 5 अनोखे रहस्य!

Mirabai Jayanti 2026: मीराबाई का नाम भारतीय संत परंपरा में श्रीकृष्ण की अनन्य भक्त और प्रेममयी कवयित्री के रूप में लिया जाता है। उनके जीवन की सबसे चर्चित कथाओं में एक यह है कि वे द्वारका में भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति में समा गई थीं। क्या वास्तव में ऐसा हुआ था या यह उनकी अटूट भक्ति को व्यक्त करने वाली लोक मान्यता है? मीराबाई जयंती 26 अक्टूबर, सोमवार को मनाई जाएगी। यह तिथि शरद पूर्णिमा के अवसर से जुड़ी है। हालांकि मीराबाई की वास्तविक जन्मतिथि का कोई सर्वमान्य ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। हिंदू पंचांग के अनुसार, शरद पूर्णिमा को उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े 5 अनोखे रहस्य...

1. बचपन में ही श्रीकृष्ण को मानने लगी थीं अपना सर्वस्व

मीराबाई का जन्म लगभग 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता क्षेत्र के निकट कुड़की में एक राजपूत परिवार में हुआ माना जाता है। बचपन से ही उनका झुकाव भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति की ओर था। उनके जीवन से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोककथा के अनुसार, उन्हें बचपन में श्रीकृष्ण की एक छोटी-सी मूर्ति मिली थी। इस मूर्ति के प्रति उनका प्रेम धीरे-धीरे गहरी भक्ति में बदल गया।

कथा के अनुसार, एक बार मीरा ने अपनी मां से पूछा कि उनका विवाह किससे होगा। मां ने सहज भाव से श्रीकृष्ण की मूर्ति की ओर संकेत कर दिया। बाल मन ने इस बात को सच मान लिया और मीरा श्रीकृष्ण को ही अपना आराध्य मानने लगीं।

2. राजघराने में विवाह के बाद भी नहीं छूटा कृष्ण प्रेम

मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ था, जिन्हें महाराणा सांगा का पुत्र माना जाता है। विवाह के बाद वे मेवाड़ के राजपरिवार का हिस्सा बनीं। उस समय राजघराने की महिलाओं से पारिवारिक मर्यादाओं और सामाजिक परंपराओं का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी।

लेकिन मीराबाई का मन सांसारिक वैभव की तुलना में श्रीकृष्ण की भक्ति में अधिक रमता था। वे मंदिर जाती थीं, भजन गाती थीं और साधु-संतों के साथ धार्मिक चर्चा करती थीं। उनकी कविताओं में श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम, विरह और पूर्ण समर्पण की भावना दिखाई देती है।

3. क्या मीराबाई को सचमुच विष का प्याला दिया गया था?

मीराबाई के जीवन से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में विष का प्याला दिए जाने का प्रसंग भी शामिल है। लोक मान्यता के अनुसार, उनके कृष्ण प्रेम और मंदिरों में भजन-कीर्तन करने से नाराज कुछ राजपरिवार के लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन श्रीकृष्ण की कृपा से उनका कुछ नहीं बिगड़ा।

कुछ दूसरी कथाओं में फूलों की टोकरी में जहरीला सांप भेजे जाने का प्रसंग भी मिलता है। इन कहानियों में मीरा की रक्षा भगवान श्रीकृष्ण द्वारा किए जाने का वर्णन है।

4. संत रविदास को अपना गुरु मानने की परंपरा

मीराबाई के जीवन से जुड़ा एक और रोचक पहलू संत रविदास के साथ उनका संबंध है। कई भक्ति परंपराओं में संत रविदास को मीराबाई का गुरु बताया गया है। संत रविदास समानता, भक्ति और मानवीय गरिमा का संदेश देने वाले महान संत थे।

मीराबाई की भक्ति में भी जाति, सामाजिक प्रतिष्ठा और सांसारिक भेदभाव से ऊपर उठकर ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना दिखाई देती है। वे साधु-संतों की संगति करती थीं और कृष्ण भक्ति को जीवन का प्रमुख उद्देश्य मानती थीं।

5. क्या मीराबाई सचमुच श्रीकृष्ण की मूर्ति में समा गई थीं?

मीराबाई के जीवन का सबसे रहस्यमय और चर्चित प्रसंग यही है। लोक मान्यता के अनुसार, जीवन के अंतिम समय में मीराबाई द्वारका पहुंचीं। वहां वे भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में लीन होकर भजन-कीर्तन करती थीं।

कथा के अनुसार, एक दिन वे द्वारकाधीश के मंदिर में पूजा कर रही थीं। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे श्रीकृष्ण की मूर्ति में समा गईं और फिर बाहर नहीं आईं। कुछ परंपराओं में इसे उनके सांसारिक जीवन का अंत और भगवान के साथ आध्यात्मिक मिलन बताया जाता है।

मीराबाई के भजन आज भी क्यों हैं लोकप्रिय?

मीराबाई की पहचान केवल एक भक्त के रूप में नहीं, बल्कि हिंदी भक्ति साहित्य की प्रभावशाली कवयित्री के रूप में भी है। उनके नाम से अनेक पद और भजन प्रचलित हैं। उनकी रचनाओं में श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम, विरह, आत्मसमर्पण और सांसारिक बंधनों से मुक्ति की इच्छा प्रमुख रूप से दिखाई देती है।

उनके कई पद राजस्थानी और ब्रजभाषा की परंपराओं से जुड़े हैं। सरल भाषा और भावपूर्ण अभिव्यक्ति के कारण उनकी भक्ति रचनाएं जनमानस तक पहुंचीं। हालांकि, आज मीराबाई के नाम से प्रचलित सभी पदों के वास्तविक रचनाकार की पहचान करना संभव नहीं है। सदियों के दौरान उनकी शैली में अनेक रचनाएं जुड़ती गईं।