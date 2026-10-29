Electric Scooter को लेकर TVS का बड़ा ऐलान, ग्राहकों को क्या होगा फायदा?

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की बढ़ती मांग को देखते हुए TVS Motor Company अपनी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का लक्ष्य मार्च 2027 के अंत तक हर महीने 80,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने की क्षमता हासिल करना है। फिलहाल कंपनी की मासिक उत्पादन क्षमता करीब 60,000 से 65,000 यूनिट है।

मार्च 2027 तक बढ़ेगी उत्पादन क्षमता



ALSO READ: Kinetic DX इलेक्ट्रिक स्कूटर, 102KM रेंज और 90KM/H की स्पीड, जानें फीचर्स TVS Motor अपनी मौजूदा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर हर महीने 80,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने की तैयारी में है। कंपनी के मुताबिक, अभी वह हर महीने लगभग 60,000 से 65,000 यूनिट की उत्पादन क्षमता पर काम कर रही है। CEO केएन राधाकृष्णन ने कहा कि कंपनी क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है और अगले चरण में मासिक उत्पादन क्षमता को करीब 80,000 यूनिट तक पहुंचाने की योजना है। यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।

दोपहिया बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ी हिस्सेदारी

TVS के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री दोगुने से ज्यादा बढ़ी

दूसरी छमाही में भी मजबूत मांग की उम्मीद

ग्राहकों को क्या होगा फायदा?

TVS Motor की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। इससे कंपनी को मांग के अनुसार वाहनों की उपलब्धता बेहतर करने में मदद मिल सकती है। हालांकि उत्पादन क्षमता बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमतें तत्काल कम हो जाएंगी। कीमतों पर असर उत्पादन लागत, बैटरी की कीमत, प्रतिस्पर्धा और कंपनी की व्यावसायिक रणनीति पर निर्भर करेगा।