  1. समाचार
  2. ऑटो मोबाइल
  3. बाइक न्यूज़
  4. t​vs electric scooter production capacity 80000 units march 2027
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Thursday, 29 October 2026 (17:51 IST)

Electric Scooter को लेकर TVS का बड़ा ऐलान, ग्राहकों को क्या होगा फायदा?

tvs scooter
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (17:58 IST)
google-news
भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की बढ़ती मांग को देखते हुए TVS Motor Company अपनी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का लक्ष्य मार्च 2027 के अंत तक हर महीने 80,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने की क्षमता हासिल करना है। फिलहाल कंपनी की मासिक उत्पादन क्षमता करीब 60,000 से 65,000 यूनिट है।
TVS Motor के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) केएन राधाकृष्णन ने निवेशकों को बताया कि कंपनी उत्पादन क्षमता के अगले चरण के विस्तार की योजना पहले ही बना चुकी है। इस विस्तार से कंपनी को इलेक्ट्रिक स्कूटर की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मार्च 2027 तक बढ़ेगी उत्पादन क्षमता

TVS Motor अपनी मौजूदा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर हर महीने 80,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने की तैयारी में है। कंपनी के मुताबिक, अभी वह हर महीने लगभग 60,000 से 65,000 यूनिट की उत्पादन क्षमता पर काम कर रही है। CEO केएन राधाकृष्णन ने कहा कि कंपनी क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है और अगले चरण में मासिक उत्पादन क्षमता को करीब 80,000 यूनिट तक पहुंचाने की योजना है। यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।

दोपहिया बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ी हिस्सेदारी

राधाकृष्णन के अनुसार, भारत के कुल दोपहिया वाहन बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी करीब 11 से 12 प्रतिशत है। वहीं, स्कूटर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच 20 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। यह आंकड़ा बताता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर अब दोपहिया वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के बीच एक महत्वपूर्ण विकल्प बन रहे हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियां उत्पादन क्षमता बढ़ाने और बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने पर ध्यान दे रही हैं।

TVS के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री दोगुने से ज्यादा बढ़ी

TVS Motor ने वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में जोरदार वृद्धि दर्ज की। कंपनी की बिक्री पिछले साल की समान अवधि के 80,009 यूनिट से बढ़कर 1,86,186 यूनिट पहुंच गई। इस तरह कंपनी की इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर दो गुने से अधिक की वृद्धि हुई। घरेलू बाजार में TVS के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री दूसरी तिमाही के दौरान 129 प्रतिशत बढ़ी। इसके मुकाबले पूरे उद्योग की बिक्री में 84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

दूसरी छमाही में भी मजबूत मांग की उम्मीद

कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग मजबूत बनी रहेगी। CEO केएन राधाकृष्णन ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की वृद्धि की रफ्तार आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। उनके मुताबिक, वित्त वर्ष की पहली छमाही में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उद्योग में करीब 75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। TVS Motor इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के बाजार में अग्रणी कंपनियों में शामिल है। कंपनी को उम्मीद है कि उत्पादन क्षमता बढ़ने से वह ग्राहकों की मांग को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेगी।

ग्राहकों को क्या होगा फायदा?

TVS Motor की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। इससे कंपनी को मांग के अनुसार वाहनों की उपलब्धता बेहतर करने में मदद मिल सकती है। हालांकि उत्पादन क्षमता बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमतें तत्काल कम हो जाएंगी। कीमतों पर असर उत्पादन लागत, बैटरी की कीमत, प्रतिस्पर्धा और कंपनी की व्यावसायिक रणनीति पर निर्भर करेगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Digital Arrest Scam : क्यों भड़क गए CJI सूर्यकांत, मोबाइल दीवार पर मारिए, गिरफ्तारी अपने आप रुक जाएगी

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचर

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचरOkaya Faast F3 : भारतीय बाजार में लगातार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो रहे हैं। इस बीच Okaya EV ने अपना स्कूटर Okaya Faast F3 लॉन्च कर दिया है। शानदार माइलेज के साथ ही इसमें हाइटैक फीचर्स भी हैं। इसमें एंटी थेफ्ट फीचर मिलता है, जिससे चोरी होने की संभावना कम होती है।

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard featureMaruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाब

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाबपेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स-

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कमMaruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।

क्या नई कार खरीदने का कोई सही समय होता है?

क्या नई कार खरीदने का कोई सही समय होता है?नई कार खरीदना एक बड़ा फैसला होता है। कई लोग त्योहारों के दौरान मिलने वाले ऑफर्स का इंतजार करते हैं, तो कुछ साल के अंत में डिस्काउंट मिलने की उम्मीद रखते हैं। वहीं, कुछ खरीदार नई कार लॉन्च होने के तुरंत बाद उसे खरीदना पसंद करते हैं।

Electric Scooters : आपके लिए कौन-सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतर है? Ola, Honda और TVS के इन इलेक्ट्रिक स्कूटरों की देखें खूबियां

Electric Scooters : आपके लिए कौन-सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतर है? Ola, Honda और TVS के इन इलेक्ट्रिक स्कूटरों की देखें खूबियांदेश में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग बढ़ने के साथ ही कम कीमत में बेहतर रेंज वाले विकल्पों की तलाश भी बढ़ रही है। अगर आप ऑफिस जाने, कॉलेज आने-जाने या शहर के भीतर रोजाना सफर करने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं, तो ₹1 लाख से कम कीमत वाले कुछ मॉडल आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। इस बजट में Ola S1 X, Honda QC1 और TVS iQube 2.2 kWh जैसे विकल्प शामिल हैं।

Jaguar Defender 110 हुई भारी सस्ती, ₹34 लाख तक घटी कीमत, क्या है कीमत में गिरावट का कारण, फीचर्स भी जानिए

Jaguar Defender 110 हुई भारी सस्ती, ₹34 लाख तक घटी कीमत, क्या है कीमत में गिरावट का कारण, फीचर्स भी जानिएलग्जरी SUV खरीदने वालों के लिए जगुआर लैंड रोवर (JLR) ने बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने भारत में अपनी लोकप्रिय SUV Defender 110 की लोकल असेंबली शुरू कर दी है। पुणे स्थित प्लांट में CKD रूट के जरिए तैयार होने वाले मॉडल्स की कीमतों में भारी कटौती की गई है। चुनिंदा वेरिएंट्स अब 34 लाख रुपए तक सस्ते हो गए हैं।

Kinetic DX इलेक्ट्रिक स्कूटर, 102KM रेंज और 90KM/H की स्पीड, जानें फीचर्स

Kinetic DX इलेक्ट्रिक स्कूटर, 102KM रेंज और 90KM/H की स्पीड, जानें फीचर्सपेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए काइनेटिक DX एक विकल्प हो सकता है। कंपनी से जुड़ी उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹1,11,499 है। इसमें 2.6 kWh की LFP बैटरी, 4.7 kW की BLDC मोटर और एक बार फुल चार्ज करने पर 102 किलोमीटर की प्रमाणित रेंज मिलने का दावा किया गया है।

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरामोटोरोला का नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Neo भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। आधिकारिक लॉन्च की घोषणा का इंतजार है, लेकिन एक लीक में फोन के संभावित कलर ऑप्शन और प्रमुख स्पेसिफिकेशंस सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 50MP का Sony LYTIA कैमरा मिल सकता है।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैस

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैसस्मार्टफोन और टैबलेट निर्माता iQOO अपने नए टैबलेट iQOO Pad Pro 8.8 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इस टैबलेट के कई प्रमुख फीचर्स का खुलासा किया है। इसे खास तौर पर गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें 9,020mAh की बड़ी बैटरी, 165Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले और हीट कम करने के लिए एक्टिव कूलिंग फैन दिया जाएगा।