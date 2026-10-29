Electric Scooter को लेकर TVS का बड़ा ऐलान, ग्राहकों को क्या होगा फायदा?
भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की बढ़ती मांग को देखते हुए TVS Motor Company अपनी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का लक्ष्य मार्च 2027 के अंत तक हर महीने 80,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने की क्षमता हासिल करना है। फिलहाल कंपनी की मासिक उत्पादन क्षमता करीब 60,000 से 65,000 यूनिट है।
TVS Motor के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) केएन राधाकृष्णन ने निवेशकों को बताया कि कंपनी उत्पादन क्षमता के अगले चरण के विस्तार की योजना पहले ही बना चुकी है। इस विस्तार से कंपनी को इलेक्ट्रिक स्कूटर की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
मार्च 2027 तक बढ़ेगी उत्पादन क्षमता
TVS Motor अपनी मौजूदा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर हर महीने 80,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने की तैयारी में है। कंपनी के मुताबिक, अभी वह हर महीने लगभग 60,000 से 65,000 यूनिट की उत्पादन क्षमता पर काम कर रही है। CEO केएन राधाकृष्णन ने कहा कि कंपनी क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है और अगले चरण में मासिक उत्पादन क्षमता को करीब 80,000 यूनिट तक पहुंचाने की योजना है। यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।
दोपहिया बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ी हिस्सेदारी
राधाकृष्णन के अनुसार, भारत के कुल दोपहिया वाहन बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी करीब 11 से 12 प्रतिशत है। वहीं, स्कूटर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच 20 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। यह आंकड़ा बताता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर अब दोपहिया वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के बीच एक महत्वपूर्ण विकल्प बन रहे हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियां उत्पादन क्षमता बढ़ाने और बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने पर ध्यान दे रही हैं।
TVS के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री दोगुने से ज्यादा बढ़ी
TVS Motor ने वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में जोरदार वृद्धि दर्ज की। कंपनी की बिक्री पिछले साल की समान अवधि के 80,009 यूनिट से बढ़कर 1,86,186 यूनिट पहुंच गई। इस तरह कंपनी की इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर दो गुने से अधिक की वृद्धि हुई। घरेलू बाजार में TVS के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री दूसरी तिमाही के दौरान 129 प्रतिशत बढ़ी। इसके मुकाबले पूरे उद्योग की बिक्री में 84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
दूसरी छमाही में भी मजबूत मांग की उम्मीद
कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग मजबूत बनी रहेगी। CEO केएन राधाकृष्णन ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की वृद्धि की रफ्तार आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। उनके मुताबिक, वित्त वर्ष की पहली छमाही में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उद्योग में करीब 75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। TVS Motor इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के बाजार में अग्रणी कंपनियों में शामिल है। कंपनी को उम्मीद है कि उत्पादन क्षमता बढ़ने से वह ग्राहकों की मांग को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेगी।
ग्राहकों को क्या होगा फायदा?
TVS Motor की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। इससे कंपनी को मांग के अनुसार वाहनों की उपलब्धता बेहतर करने में मदद मिल सकती है। हालांकि उत्पादन क्षमता बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमतें तत्काल कम हो जाएंगी। कीमतों पर असर उत्पादन लागत, बैटरी की कीमत, प्रतिस्पर्धा और कंपनी की व्यावसायिक रणनीति पर निर्भर करेगा।