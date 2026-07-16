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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (16:17 IST)

Royal Enfield Classic 350 का 2026 अपडेट लॉन्च, अब मिलेगा Slipper Clutch और Fast USB Type-C Charger; जानें नई कीमतें

Royal Enfield Classic 350
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (16:20 IST)
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रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने अपनी लोकप्रिय Classic 350 मोटरसाइकिल को 2026 मॉडल ईयर के लिए अपडेट कर दिया है। कंपनी ने इस बार बाइक में दो उपयोगी फीचर्स जोड़े हैं, जिनमें Assist & Slipper Clutch और फास्ट USB Type-C चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं। हालांकि, ये दोनों नए फीचर्स केवल डुअल-चैनल ABS वेरिएंट्स में ही उपलब्ध होंगे। बेस सिंगल-चैनल ABS मॉडल पहले की तरह बिना स्लिपर क्लच के ही मिलेगा।

Royal Enfield Classic 350 की नई कीमत

2026 Royal Enfield Classic 350 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.87 लाख रुपये रखी गई है। यह कीमत Redditch Red सिंगल-चैनल ABS वेरिएंट की है। हालांकि, इस बेस वेरिएंट में नया स्लिपर क्लच और फास्ट Type-C चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया है।
 

USB Type-C चार्जिंग से मिलेगी ज्यादा सुविधा

कंपनी पहले भी Classic 350 में USB चार्जिंग पोर्ट देती थी, लेकिन अब इसे फास्ट USB Type-C पोर्ट से अपडेट कर दिया गया है। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले या मोबाइल नेविगेशन और फोन कनेक्टिविटी का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले राइडर्स के लिए यह बदलाव काफी उपयोगी साबित होगा।
 

इंजन और मैकेनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं

नई Classic 350 के इंजन या मैकेनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह 349cc J-Series सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 20.2 हॉर्सपावर (hp) की अधिकतम पावर और 27 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

पहले जैसा रहेगा राइडिंग एक्सपीरियंस

बाइक का चेसिस, सस्पेंशन और राइडिंग एर्गोनॉमिक्स पहले जैसे ही रखे गए हैं। इसमें आगे टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क, पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, और 19-इंच फ्रंट व 18-इंच रियर स्पोक व्हील का सेटअप मिलता है। हाई वेरिएंट्स में डुअल-चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक की सुविधा भी बरकरार है।
 

मुख्य बातें

  • 2026 Royal Enfield Classic 350 अपडेट लॉन्च।
  • डुअल-चैनल ABS वेरिएंट्स में मिलेगा Assist & Slipper Clutch।
  • USB Type-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट जोड़ा गया।
  • बेस वेरिएंट में नए फीचर्स नहीं मिलेंगे।
  • 349cc J-Series इंजन में कोई बदलाव नहीं।
  • शुरुआती कीमत 1.87 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)।
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