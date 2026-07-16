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Royal Enfield Classic 350 का 2026 अपडेट लॉन्च, अब मिलेगा Slipper Clutch और Fast USB Type-C Charger; जानें नई कीमतें
रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने अपनी लोकप्रिय Classic 350 मोटरसाइकिल को 2026 मॉडल ईयर के लिए अपडेट कर दिया है। कंपनी ने इस बार बाइक में दो उपयोगी फीचर्स जोड़े हैं, जिनमें Assist & Slipper Clutch और फास्ट USB Type-C चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं। हालांकि, ये दोनों नए फीचर्स केवल डुअल-चैनल ABS वेरिएंट्स में ही उपलब्ध होंगे। बेस सिंगल-चैनल ABS मॉडल पहले की तरह बिना स्लिपर क्लच के ही मिलेगा।
Royal Enfield Classic 350 की नई कीमत
2026 Royal Enfield Classic 350 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.87 लाख रुपये रखी गई है। यह कीमत Redditch Red सिंगल-चैनल ABS वेरिएंट की है। हालांकि, इस बेस वेरिएंट में नया स्लिपर क्लच और फास्ट Type-C चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया है।
USB Type-C चार्जिंग से मिलेगी ज्यादा सुविधा
कंपनी पहले भी Classic 350 में USB चार्जिंग पोर्ट देती थी, लेकिन अब इसे फास्ट USB Type-C पोर्ट से अपडेट कर दिया गया है। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले या मोबाइल नेविगेशन और फोन कनेक्टिविटी का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले राइडर्स के लिए यह बदलाव काफी उपयोगी साबित होगा।
इंजन और मैकेनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं
नई Classic 350 के इंजन या मैकेनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह 349cc J-Series सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 20.2 हॉर्सपावर (hp) की अधिकतम पावर और 27 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
पहले जैसा रहेगा राइडिंग एक्सपीरियंस
बाइक का चेसिस, सस्पेंशन और राइडिंग एर्गोनॉमिक्स पहले जैसे ही रखे गए हैं। इसमें आगे टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क, पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, और 19-इंच फ्रंट व 18-इंच रियर स्पोक व्हील का सेटअप मिलता है। हाई वेरिएंट्स में डुअल-चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक की सुविधा भी बरकरार है।
मुख्य बातें
- 2026 Royal Enfield Classic 350 अपडेट लॉन्च।
- डुअल-चैनल ABS वेरिएंट्स में मिलेगा Assist & Slipper Clutch।
- USB Type-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट जोड़ा गया।
- बेस वेरिएंट में नए फीचर्स नहीं मिलेंगे।
- 349cc J-Series इंजन में कोई बदलाव नहीं।
- शुरुआती कीमत 1.87 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)।
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Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature
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गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के जवाब
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Electric Vehicle से कैसे होगी 50000 से 1 लाख रुपए तक की कमाई, कौनसे हैं बिजनेस आइडियाज, क्या-क्या काम किया जा सकता है
Electric Vehicle India : भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) से सिर्फ गाड़ी चलाकर ही नहीं, बल्कि कई तरह के बिजनेस करके कमाई की जा सकती है। ईवी की बिक्री और उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। 2025 में भारत में EV बिक्री करीब 23 लाख यूनिट तक पहुंची और नए वाहन रजिस्ट्रेशन में EV की हिस्सेदारी लगभग 8 प्रतिशत रही। यानी आपके पास अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उससे कमाई का साधन भी बना सकते हैं।
Bajaj Chetak और TVS iQube को मिलेगी कड़ी टक्कर, Ather 29 अगस्त को लॉन्च करेगा सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर
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7 Electric Scooters, कम हाइट वालों को ट्रैफिक में भी नहीं होगी परेशानी, देखें List
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पब्लिक ट्रांसपोर्ट और देश के हाइवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अक्सर अपने विज़नरी और चौंकाने वाले बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में इंटरनेट पर 'सेटेलाइट तकनीक से सड़क बनाने' और 'हवा में चलने वाली बस (Flying Bus)' को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं।
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Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।
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