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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (17:57 IST)

2027 की भविष्यवाणी: सत्ता परिवर्तन से सोने-चांदी के भाव तक, जानें कैसा रहेगा नया साल

Year 2027 prediction
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (18:06 IST)
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ज्योतिषशास्त्र और मुंडन ज्योतिष (Mundane Astrology) के सिद्धांतों के अनुसार, वर्ष 2027 में कई बड़े और महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर (Transits) हो रहा है, जो वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत जीवन में व्यापक बदलावों के संकेत देता है।

1. 2027 के प्रमुख ग्रह गोचर:

शनि का मेष राशि में प्रवेश: जून 2027 में शनि देव मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष शनि की नीच राशि मानी जाती है, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर पुरानी नीतियों, शासन व्यवस्था और प्रशासनिक संरचनाओं में उथल-पुथल या बदलाव देखने को मिल सकते हैं।  
गुरु (बृहस्पति) का कर्क राशि में गोचर: इस वर्ष गुरु सिंह के बाद पुन: अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और फिर सिंह में गोचर करें। यह स्थिति समाज में मानवीय संवेदनाओं, अध्यात्म, परिवार और शांति के प्रयासों को मजबूती देगी। 
राहु और केतु का स्थान परिवर्तन: राहु का मकर राशि में और केतु का कर्क राशि में प्रभाव रहेगा। राहु-केतु का यह अक्ष तकनीक, महत्वाकांक्षा और सत्ता के समीकरणों को प्रभावित करेगा।
यूरेनस (अरुण) का मिथुन में प्रभाव: सूचना प्रौद्योगिकी (IT), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांतियाँ देखने को मिल सकती हैं।

2. वैश्विक एवं आर्थिक भविष्यवाणियाँ:

वैश्विक सत्ता और राजनीति: नीच के शनि और राहु के प्रभाव के कारण दुनिया के कुछ देशों में नेतृत्व परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता या बड़े नीतिगत सुधार देखने को मिल सकते हैं।
सोने और कमोडिटी के दाम: गुरु के उच्च होने से सुरक्षित निवेश की ओर लोगों का झुकाव बढ़ेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से 2027 में सोने (Gold) की कीमतों में नया उछाल देखने को मिल सकता है।
तकनीक और ऊर्जा: तकनीक, अंतरिक्ष और नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में ऐतिहासिक खोजें या बड़े व्यावसायिक बदलाव संभव हैं।  
आध्यात्मिक रुझान: भौतिक दौड़ के बीच लोग मानसिक शांति की तलाश करेंगे, जिससे योग, ध्यान और अध्यात्म में वैश्विक स्तर पर भारी वृद्धि होगी।

3. 12 राशियों के लिए संक्षिप्त वार्षिक संकेत:

मेष, सिंह, धनु (अग्नि तत्व): शनि और गुरु का प्रभाव करियर में नई ज़िम्मेदारियाँ और बड़े बदलाव लाएगा। धैर्य से काम लेना हितकर होगा।
वृषभ, कन्या, मकर (पृथ्वी तत्व): वित्तीय मामलों में सुधार होगा। दीर्घकालिक निवेश और नए कौशल सीखने के लिए बेहतरीन वर्ष है।
मिथुन, तुला, कुंभ (वायु तत्व): नेटवर्किंग, नए विचार और बौद्धिक कार्यों के लिए यह वर्ष प्रगतिशील रहेगा।
कर्क, वृश्चिक, मीन (जल तत्व): उच्च के गुरु के प्रभाव से कर्क राशि सहित अन्य जल राशियों के लिए पारिवारिक जीवन, आत्म-विकास और नए अवसरों के द्वार खुलेंगे।
 
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