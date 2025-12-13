शनिवार, 13 दिसंबर 2025
  1. समाचार
  2. ऑटो मोबाइल
  3. समाचार
  4. Maruti Suzuki Victoris vs Kia Sonet: Which SUV is good for you
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 13 दिसंबर 2025 (15:45 IST)

Maruti Suzuki Victoris बनाम Kia Sonet: कौन-सी SUV आपके लिए सही है?

victoric vs sonet
भारतीय SUV बाज़ार आज पहले से ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो चुका है। हर सेगमेंट में नई कारें, नए फीचर्स और नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। इस बदलते दौर में Maruti Suzuki Victoris और Kia Sonet दो बेहद चर्चित विकल्प हैं—लेकिन दोनों अलग सेगमेंट में आती हैं। Victoris एक mid-size SUV है, जबकि Sonet एक compact SUV के रूप में अपने शार्प डिज़ाइन, फीचर्स और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है।
 
अगर आप इन दोनों में से किसी एक को खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह लेख आपको इनके फीचर्स, डिज़ाइन, तकनीक, सेफ़्टी और वैल्यू के आधार पर सही निर्णय लेने में मदद करेगा।
 
डिज़ाइन और रोड़ प्रेज़ेन्स
Maruti Suzuki Victoris
Maruti Suzuki Victoris का डिज़ाइन साफ़ तौर पर प्रीमियम और मॉडर्न है। Sweeping silhouette, bold
sculpted lines और पूरे रियर में फैली segmented LED tail lamp bar इसे बड़े, आकर्षक SUV लुक के
साथ पेश करती है। फ्रंट पर bold-cut LED DRLs और हेडलैम्प्स, और साइड में Aero-cut alloy wheels
इसकी सड़कों पर उपस्थिति को और भी दमदार बनाते हैं।
 
Kia Sonet
Kia Sonet एक कॉम्पैक्ट SUV होते हुए भी बेहद स्पोर्टी और आधुनिक दिखती है। इसका Tiger Nose
Grille, Crown Jewel LED headlamps, और Star Map LED connected tail lamps इसे सेगमेंट की सबसे
स्टाइलिश कारों में से एक बनाते हैं। इसके अलावा Sonet के R16 sporty crystal-cut alloy wheels भी
काफी आकर्षक हैं।
 
इंटीरियर और कम्फर्ट
Victoris: एक प्रीमियम केबिन का अनुभव
Victoris का केबिन खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लक्ज़री और फिनिश में समझौता
नहीं करते।
● 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग
● पैनोरमिक सनरूफ
● प्रीमियम लेदरटेट सीट्स
● तीन-स्तरीय डैशबोर्ड डिज़ाइन
इसके अलावा Victoris में 8-way powered driver seat, ventilated front seats, और gesture-
controlled smart powered tailgate जैसी सुविधाएँ भी मिलती हैं।

Sonet: टेक-केंद्रित और मॉडर्न इंटीरियर
Kia Sonet का केबिन टेक्नोलॉजी-लवर्स के लिए आकर्षक है।
● 26.03 cm HD touchscreen navigation system
● 10.25-inch fully digital cluster
● 4-way power driver seat
● Front ventilated seats
● Ambient sound lighting
● Bose premium 7-speaker audio
Sonet का इंटीरियर प्रीमियम, फीचर-रिच और युवा उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

इंजन और परफ़ॉर्मेंस
Victoris Powertrains
Victoris कई पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध है:
● 1.5L K15C पेट्रोल (MT &amp; AT)
● Strong Hybrid (eCVT) — 28.65 km/l तक की माइलेज के साथ
● AWD AllGrip Select (6AT)
● S-CNG मॉडल भी उपलब्ध है
Hybrid मॉडल refined, silent और fuel-efficient ड्राइविंग के लिए जाना जाता है।

Sonet Powertrains
Sonet तीन इंजन विकल्प देती है:
● 1.2L पेट्रोल (83 PS)
● 1.0L टर्बो पेट्रोल (120 PS)
● 1.5L डीज़ल (116 PS, 250 Nm)

ट्रांसमिशन विकल्प:
● 5MT, 6iMT, 7DCT, 6MT, 6AT
Sonet का टर्बो + DCT सेटअप प्रदर्शन और refinement दोनों में शानदार है।
 
4. सुरक्षा (Safety) और ADAS
Victoris Safety
Victoris में:
● 6 airbags (standard)
● 360-degree HD camera with 11 views
● Front parking assist + auto camera activation
● Suzuki TECT safety platform
और सबसे खास — Level 2 ADAS, जिसमें शामिल हैं:
○ Adaptive Cruise Control
○ Automatic Emergency Braking
○ Blind Spot Monitor
○ Lane Keep Assist
○ Rear Cross Traffic Alert
 
Sonet Safety
Sonet में भी बेहद मजबूत सुरक्षा पैकेज है:
● 6 airbags (standard)
● ESC, VSM, HAC
● All-wheel disc brakes (higher variants)
● Level 1 ADAS, जिसमें शामिल हैं:
○ Lane Keep Assist
○ Forward Collision Avoidance
○ High Beam Assist
○ Lane Following Assist
○ Driver Attention Warning

टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी
Victoris
● SmartPlay Pro X 10.1” HD स्क्रीन
● Infinity by Harman 8-speaker system + Dolby Atmos
victoris-brochure
● Alexa Auto voice AI (40+ features)
● Next-gen Suzuki Connect (60+ connected features)
Sonet
● Kia Connect (70+ features)
● OTA updates
● Alexa integration
● Surround View Monitoring (higher trims)
 
किसके लिए कौन-सी SUV सही?
Maruti Suzuki Victoris उपयुक्त है यदि आप चाहते हैं—
✔ एक बड़ी, प्रीमियम mid-size SUV
✔ Strong Hybrid, AWD या CNG विकल्प
✔ Level 2 ADAS
✔ ज्यादा spacious और luxury-oriented केबिन
Kia Sonet उपयुक्त है यदि आप चाहते हैं—
✔ एक स्टाइलिश, फीचर-पैक्ड compact SUV
✔ Turbo पेट्रोल + DCT जैसी sporty driving feel
✔ Best-in-segment connected tech
✔ Value-packed variants और प्रीमियम फीचर्स

निष्कर्ष
अगर आपको एक ज्यादा बड़ी, प्रीमियम, कम्फर्ट-फोकस्ड और टेक्नोलॉजी-लोडेड mid-size SUV चाहिए, तो
Maruti Suzuki Victoris बेहतर विकल्प है। वहीं affordable, sporty, feature-rich और urban-friendly
compact SUV की तलाश में हों, तो Kia Sonet आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त है।
 
दोनों SUVs अपने-अपने सेगमेंट में शानदार पैकेज देती हैं—अब फैसला आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।
