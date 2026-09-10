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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (12:45 IST)

शुक्र का स्वाति नक्षत्र में गोचर 2026: 3 राशियों को रहना होगा सावधान

shukra ka swati nakshatra me gochar
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (12:45 IST)
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11 सितंबर 2026 शुक्रवार को शुक्र चित्रा नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 24 सितंबर 2026 को वे पुनः चित्रा नक्षत्र में लौटेंगे और फिर 5 दिसंबर 2026 को पुनः स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। शुक्र और राहु का संबंध 3 राशियों के लिए ठीक नहीं माना जा रहा है। इन राशियों को सावधान रहना होगा। ये राशियां हैं- वृषभ, वृश्चिक और मीन राशि।

वृषभ राशि (Taurus)

आपकी राशि के स्वामी शुक्र का छठवें भाव (रोग, ऋण और शत्रु) में गोचर होगा। इस दौरान आपको अपनी दिनचर्या और खान-पान का विशेष ध्यान रखना होगा, विशेषकर त्वचा या पाचन संबंधी समस्याएं उभर सकती हैं। हालांकि, नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धियों पर स्पष्ट विजय मिलेगी। आपकी कार्यशैली और कूटनीति की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी।
 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

बारहवें भाव (व्यय, मोक्ष और विदेश) में शुक्र का गोचर आपकी लग्जरी और विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ा सकता है। हालांकि, जो लोग विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम करते हैं या विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर अत्यधिक आर्थिक लाभ और सफलता दिलाने वाला साबित होगा। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

मीन राशि (Pisces)

आठवें भाव (आयु, गुप्त विद्याएं और अचानक परिवर्तन) में शुक्र का गोचर मिश्रित परिणाम देगा। इस दौरान आपको गुप्त स्रोतों, पैतृक संपत्ति या ससुराल पक्ष से अचानक धन लाभ हो सकता है। शोध और ज्योतिष में रुचि रखने वालों के लिए समय उत्तम है। हालांकि, आपको अपने स्वास्थ्य, गुप्तांगों और खान-पान का विशेष ध्यान रखना होगा, लापरवाही से बचें।
 
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