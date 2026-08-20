  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. venus saturn samasaptak yoga 4 rashiyon ka rashifal
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (17:10 IST)

शुक्र और शनि का समसप्तक योग, 4 राशियों के लिए धन का योग, पलट जााएगी किस्मत

shukra and shani ka samsaptak yog
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (17:10 IST)
google-news
ज्योतिष शास्त्र में जब दो ग्रह एक-दूसरे से बिल्कुल आमने-सामने पर स्थित होते हैं, तो इसे 'समसप्तक योग' या 'सप्तम दृष्टि संबंध' कहा जाता है। 21 अगस्त 2026 से दोनों ग्रहों का समसप्तक योग प्रारंभ हो रहा है। शुक्र और शनि के समसप्तक स्थिति में होने पर मुख्य रूप से 4 राशियों पर बेहद शुभ और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये राशियां शनि और शुक्र के स्वामित्व व उच्च प्रभाव में आती हैं। 
 

राशियों पर प्रभाव:

शुक्र प्रेम, कला, सुंदरता और आकर्षण का कारक है, जबकि शनि अनुशासन, सीमाएं, धैर्य और सत्यता का प्रतीक है। जब ये 180 डिग्री पर होते हैं, तो व्यक्ति रिश्तों में सिर्फ चकाचौंध या आकर्षण नहीं खोजता, बल्कि ईमानदारी और स्थायित्व (Stability) तलाशता है। शुक्र धन और वैभव का कारक है। शनि की दृष्टि पड़ने से व्यक्ति फिजूलखर्ची से बचता है और पैसों के प्रबंधन (Financial Planning) में अधिक समझदार बनता है। यह स्थिति कला, अभिनय, फैशन, डिज़ाइनिंग और बिजनेस से जुड़े लोगों को कड़ी मेहनत (शनि) के बल पर प्रसिद्धि (शुक्र) दिलाती है।
 

4 राशियों को मिलेगा बंपर लाभ: 

1. वृषभ राशि (Taurus)

प्रभाव: शुक्र इस राशि के स्वामी हैं और शनि इनके परम मित्र हैं।
फायदा: कार्यक्षेत्र और बिजनेस में बड़ा धन लाभ होगा। रुकी हुई योजनाएं अचानक गति पकड़ेंगी और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।
 

2. तुला राशि (Libra)

प्रभाव: तुला शुक्र की स्वयं की राशि है और शनि इस राशि में उच्च के होते हैं।
फायदा: करियर में पदोन्नति (Promotion) और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आय के नए जरिये खुलेंगे और पार्टनरशिप के कामों में भारी सफलता मिलेगी।
 

3. मकर राशि (Capricorn)

प्रभाव: मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं।
फायदा: शनि और शुक्र का यह योग आपके लिए 'राजयोग' के समान फल देगा। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा।
 

4. कुंभ राशि (Aquarius)

प्रभाव: कुंभ भी शनिदेव के स्वामित्व वाली राशि है।
फायदा: नए व्यापारिक सौदे (Business Deals) फाइनल होंगे। विदेश से जुड़े काम, कला, मीडिया या फैशन क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा नाम और शोहरत मिलेगी।
 

अन्य राशियों के लिए मिलाजुला शुभ प्रभाव:

मिथुन और कन्या राशि: इन राशियों के जातकों को अपनी बौद्धिक क्षमता और कम्युनिकेशन के बल पर आर्थिक फायदा और नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Budh Gochar 2026: बुध का सिंह राशि में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

शुक्र और शनि का समसप्तक योग, 4 राशियों के लिए धन का योग, पलट जााएगी किस्मत

शुक्र और शनि का समसप्तक योग, 4 राशियों के लिए धन का योग, पलट जााएगी किस्मतज्योतिष शास्त्र में जब दो ग्रह एक-दूसरे से बिल्कुल आमने-सामने पर स्थित होते हैं, तो इसे 'समसप्तक योग' या 'सप्तम दृष्टि संबंध' कहा जाता है। 21 अगस्त 2026 से दोनों ग्रहों का समसप्तक योग प्रारंभ हो रहा है। शुक्र और शनि के समसप्तक स्थिति में होने पर मुख्य रूप से 4 राशियों पर बेहद शुभ और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये राशियां शनि और शुक्र के स्वामित्व व उच्च प्रभाव में आती हैं।

श्रावण मास में सपने में शिवजी के दर्शन होने का क्या है मतलब?

श्रावण मास में सपने में शिवजी के दर्शन होने का क्या है मतलब?Sawan me saap dekhna: सावन का पावन महीना देवाधिदेव महादेव की कृपा पाने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस दौरान यदि आपको सपने में भगवान शिव, उनसे जुड़ी वस्तुएं या नाग देवता दर्शन दें, तो यह आपकी जिंदगी में होने वाले किसी बड़े आध्यात्मिक और जीवनदायी बदलाव का सूचक है। सपने में महादेव और उनसे जुड़ी प्रतीक वस्तुओं के दिखने के अर्थ को एक नए अंदाज में समझिए-

श्रावण मास में सपने में सांप दिखना देता है ये 15 संकेत, जानिए क्या हो सकता है इसका मतलब?

श्रावण मास में सपने में सांप दिखना देता है ये 15 संकेत, जानिए क्या हो सकता है इसका मतलब?Sawan me saap dekhna ka matlab:सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की असीम कृपा और रहस्यमयी संकेतों का समय माना जाता है। इस दौरान स्वप्न में नाग देवता का दिखाई देना महज़ एक संयोग नहीं, बल्कि जीवन में होने वाले बड़े बदलावों का आध्यात्मिक इशारा है। आपके स्वप्न में सांप किस रूप में और क्या करते हुए दिखता है, उसी के अनुसार इसका फल निर्धारित होता है। आइए जानते हैं सावन में सांप दिखने के 15 अद्भुत और नए दृष्टिकोण:-

भविष्य मालिका की 5 बड़ी भविष्यवाणियां: आने वाले समय में भारत में घट सकती हैं ये घटनाएं?

भविष्य मालिका की 5 बड़ी भविष्यवाणियां: आने वाले समय में भारत में घट सकती हैं ये घटनाएं?भविष्य मालिका के अनुसार, कलयुग के 5000 वर्ष पूरे होने के बाद 'संधिकाल' शुरू हो चुका है। कई व्याख्याकारों का मानना है कि 2024 से 2032 के बीच की अवधि अत्यंत महत्वपूर्ण और विनाशकारी हो सकती है। वर्तमान में भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणियां फिर से चर्चा में है क्योंकि पाकिस्तान ने साऊदी अरब, तुर्किये और अजरबैजान जैसे देशों के साथ मिलकर एक सुन्नी सैन्य इस्लामिक गठबंधन बनाया है जो गैर इस्लामिक मुल्कों के खिलाफ कार्य करेगा। दावों के अनुसार भविष्य मालिका में इस गठबंधन के बारे में कई जगह लिखा है। चलिए जानते हैं इसी संदर्भ में वायरल दावों के अनुसार भारत के साथ भविष्‍य में घटने वाली 5 भविष्यवाणियों के बारे में।