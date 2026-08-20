शुक्र और शनि का समसप्तक योग, 4 राशियों के लिए धन का योग, पलट जााएगी किस्मत

ज्योतिष शास्त्र में जब दो ग्रह एक-दूसरे से बिल्कुल आमने-सामने पर स्थित होते हैं, तो इसे 'समसप्तक योग' या 'सप्तम दृष्टि संबंध' कहा जाता है। 21 अगस्त 2026 से दोनों ग्रहों का समसप्तक योग प्रारंभ हो रहा है। शुक्र और शनि के समसप्तक स्थिति में होने पर मुख्य रूप से 4 राशियों पर बेहद शुभ और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये राशियां शनि और शुक्र के स्वामित्व व उच्च प्रभाव में आती हैं।

राशियों पर प्रभाव:

शुक्र प्रेम, कला, सुंदरता और आकर्षण का कारक है, जबकि शनि अनुशासन, सीमाएं, धैर्य और सत्यता का प्रतीक है। जब ये 180 डिग्री पर होते हैं, तो व्यक्ति रिश्तों में सिर्फ चकाचौंध या आकर्षण नहीं खोजता, बल्कि ईमानदारी और स्थायित्व (Stability) तलाशता है। शुक्र धन और वैभव का कारक है। शनि की दृष्टि पड़ने से व्यक्ति फिजूलखर्ची से बचता है और पैसों के प्रबंधन (Financial Planning) में अधिक समझदार बनता है। यह स्थिति कला, अभिनय, फैशन, डिज़ाइनिंग और बिजनेस से जुड़े लोगों को कड़ी मेहनत (शनि) के बल पर प्रसिद्धि (शुक्र) दिलाती है।

4 राशियों को मिलेगा बंपर लाभ:

1. वृषभ राशि (Taurus)

प्रभाव: शुक्र इस राशि के स्वामी हैं और शनि इनके परम मित्र हैं।

फायदा: कार्यक्षेत्र और बिजनेस में बड़ा धन लाभ होगा। रुकी हुई योजनाएं अचानक गति पकड़ेंगी और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

2. तुला राशि (Libra)

प्रभाव: तुला शुक्र की स्वयं की राशि है और शनि इस राशि में उच्च के होते हैं।

फायदा: करियर में पदोन्नति (Promotion) और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आय के नए जरिये खुलेंगे और पार्टनरशिप के कामों में भारी सफलता मिलेगी।

3. मकर राशि (Capricorn)

प्रभाव: मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं।

फायदा: शनि और शुक्र का यह योग आपके लिए 'राजयोग' के समान फल देगा। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा।

4. कुंभ राशि (Aquarius)

प्रभाव: कुंभ भी शनिदेव के स्वामित्व वाली राशि है।

फायदा: नए व्यापारिक सौदे (Business Deals) फाइनल होंगे। विदेश से जुड़े काम, कला, मीडिया या फैशन क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा नाम और शोहरत मिलेगी।

अन्य राशियों के लिए मिलाजुला शुभ प्रभाव:

मिथुन और कन्या राशि: इन राशियों के जातकों को अपनी बौद्धिक क्षमता और कम्युनिकेशन के बल पर आर्थिक फायदा और नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे।