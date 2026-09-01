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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Tuesday, 1 September 2026 (17:27 IST)

10 सितंबर से यूरेनस की उल्टी चाल: 4 राशियों के लिए 8 फरवरी 2027 तक खुलेंगे तरक्की और धन के रास्ते

uranus retrograde 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (17:34 IST)
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ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पश्‍चिमी के ज्योतिष में अरुण और वरुण ग्रह को भी मान्यता दी गई है। नवग्रहों के अतिरिक्त अरुण ग्रह यानी यूरेनस (Uranus) को भी ज्योतिष में बदलाव, नवाचार, अचानक मिलने वाली सफलताओं और बौद्धिक क्रांति का कारक माना जाता है। वर्ष 2026 में एक बड़ी खगोलीय और ज्योतिषीय घटना घटने जा रही है। 10 सितंबर 2026, बृहस्पतिवार को रात्रि 11:57 बजे यूरेनस वक्री (Retrograde) यानी उल्टी चाल चलना शुरू करेगा। यूरेनस की यह वक्री अवस्था 8 फरवरी 2027 तक रहेगी, जिसके बाद यह पुनः मार्गी (सीधी चाल) हो जाएगा।
 
वर्तमान में यूरेनस 19 मार्च 2025 से वृषभ राशि में विराजमान है और 6 जुलाई 2031 तक इसी राशि में गोचर करेगा, जिसके बाद यह मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। नक्षत्र गोचर की बात करें तो यूरेनस 12 जुलाई 2026 से रोहिणी नक्षत्र के प्रथम पद में गोचर कर रहा है। यूरेनस की इस लगभग 5 महीने लंबी वक्री अवधि का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 4 विशेष राशियों के लिए यह समय भाग्य के द्वार खोलने वाला और अत्यंत शुभ सिद्ध होगा।
 
इन 4 राशियों के लिए 8 फरवरी 2027 तक का समय रहेगा शानदार

1. वृषभ राशि (Taurus)

प्रभाव: यूरेनस आपकी ही राशि में वक्री हो रहा है, जिससे आपके व्यक्तित्व और सोच में बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा।
लाभ: लंबे समय से रुके हुए कार्य अचानक बनने लगेंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी नई पहचान बनेगी और करियर में नए एवं इनोवेटिव अवसर प्राप्त होंगे।
 

2. कन्या राशि (Virgo)

प्रभाव: आपके भाग्य भाव (9वें घर) पर इस वक्री चाल का शुभ प्रभाव पड़ेगा।
लाभ: विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और धार्मिक कार्यों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार होगा। निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।

3. मकर राशि (Capricorn)

प्रभाव: मकर राशि के पंचम भाव (त्रिकोण भाव) में यूरेनस का यह गोचर रहेगा।
लाभ: विद्यार्थियों और शोध से जुड़े लोगों के लिए यह समय वरदान समान है। शेयर बाजार या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
 

4. कर्क राशि (Cancer)

प्रभाव: आपके लाभ और एकादश भाव में यूरेनस की वक्री स्थिति बनेगी।
लाभ: आपकी आय के नए-नए स्रोत खुलेंगे। पुराने किए गए प्रयासों का बड़ा फल इस अवधि में मिलेगा। नेटवर्क और दोस्तों के सहयोग से व्यापार में बड़ी सफलता हासिल होगी और इच्छाओं की पूर्ति होगी।

वक्री यूरेनस का मुख्य संदेश

यूरेनस का वक्री होना हमें यह सिखाता है कि जीवन में पुराने और पारंपरिक तरीकों को छोड़कर नई सोच और बदलाव को अपनाना चाहिए। यह समय अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का है। यदि इन 4 राशियों के जातक इस दौरान धैर्य और अनुशासन के साथ काम करेंगे, तो 8 फरवरी 2027 तक का यह समय उनके जीवन में ऐतिहासिक उपलब्धियां लेकर आ सकता है।
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