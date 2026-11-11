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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (18:06 IST)

मंगल-केतु-गुरु की युति से बदलेगी 12 राशियों की किस्मत! जानें किसे मिलेगा बंपर धन लाभ और किसे रहना होगा सावधान

Mars Ketu Jupiter Conjunction in Leo 2026 Astrology Effects
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (18:06 IST)
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वैदिक ज्योतिषशास्त्र में 12 नवंबर 2026 को होने वाला ग्रहों का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर मित्र ग्रह सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में पहले से ही ज्ञान-विवेक के कारक गुरु (बृहस्पति) और वैराग्य के प्रतीक केतु विराजमान हैं। इस प्रकार सिंह राशि में मंगल, केतु और गुरु का त्रिग्रही महासंयोग (त्रिग्रही युति) बन रहा है। सिंह अग्नि तत्व की राशि है; इसमें मंगल (ऊर्जा-पराक्रम) का आगमन और गुरु (ज्ञान) तथा केतु (अध्यात्म/अचानक बदलाव) की उपस्थिति ऊर्जा, आक्रामकता और कूटनीति का अनूठा मेल बनाएगी।
 

ज्योतिषीय आधार पर 12 राशियों पर प्रभाव

1. मेष राशि (Aries)

गोचर भाव: पंचम भाव (विद्या, संतान, बुद्धि व प्रेम)
प्रभाव: आपके राशि स्वामी मंगल का पंचम भाव में गुरु-केतु के साथ होना शिक्षा, बुद्धि और नए विचारों में तेज प्रगति देगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय बेहतरीन रहेगा। हालांकि, शेयर बाजार या सट्टे में जल्दबाजी में बड़ा जोखिम लेने से बचें और प्रेम संबंधों में अहंकार से दूर रहें।

2. वृषभ राशि (Taurus)

गोचर भाव: चतुर्थ भाव (सुख, माता, वाहन व संपत्ति)
प्रभाव: भूमि, भवन या वाहन से जुड़े अटके काम पूरे हो सकते हैं। प्रॉपर्टी में निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। हालांकि, पारिवारिक मामलों में आक्रामक भाषा का प्रयोग न करें और माता जी की सेहत का ध्यान रखें। घर के वातावरण में तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा।
 

3. मिथुन राशि (Gemini)

गोचर भाव: तृतीय भाव (साहस, पराक्रम, छोटे भाई-बहन व संचार)
प्रभाव: आपके साहस, निर्णय क्षमता और पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है। छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा, लेकिन बातचीत में स्पष्टता और सौम्यता बनाए रखें।
 

4. कर्क राशि (Cancer)

गोचर भाव: द्वितीय भाव (धन, कुटुंब व वाणी)
प्रभाव: मंगल के नीचत्व से बाहर निकलने पर आपको राहत मिलेगी। रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी बात का वजन बढ़ेगा। हालांकि, केतु की उपस्थिति के कारण वाणी में कड़वाहट या तीखापन आ सकता है, जिससे परिवार में वाद-विवाद से बचना हितकर रहेगा।

5. सिंह राशि (Leo)

गोचर भाव: प्रथम भाव (लग्न/आत्मभाव)
प्रभाव: आपके लग्न भाव में यह महासंयोग बनेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता में जबरदस्त उभार आएगा। नए प्रोजेक्ट्स की कमान आपके हाथ में आ सकती है। ध्यान रखें कि मंगल-केतु का प्रभाव आपके स्वभाव में अचानक गुस्सा, जिद या अहंकार बढ़ा सकता है। संयम रखें।
 

6. कन्या राशि (Virgo)

गोचर भाव: द्वादश भाव (व्यय, विदेश व अस्पताल)
प्रभाव: इस अवधि में आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। विदेशी व्यापार, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों के लिए योग अनुकूल हैं। सेहत (विशेषकर पेट व रक्तचाप) का ध्यान रखें और कोर्ट-कचहरी या विवादित मामलों में जल्दबाजी न करें।
 

7. तुला राशि (Libra)

गोचर भाव: एकादश भाव (आय, लाभ व इच्छा पूर्ति)
प्रभाव: तुला राशि के लिए यह युति अत्यंत शुभ फलदायी सिद्ध होगी। आपकी आय के पुराने व नए स्रोत मजबूत होंगे। लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। नेटवर्किंग और पुराने संपर्कों के जरिए बड़ा धन लाभ या व्यावसायिक डील मिल सकती है।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

गोचर भाव: दशम भाव (करियर, कर्म व प्रतिष्ठा)
प्रभाव: आपके राशि स्वामी मंगल का दशम (कुलदीपक/दिशानिर्देश) भाव में गुरु के साथ आना करियर में बड़ी छलांग दिलाएगा। पदोन्नति, नई नौकरी या व्यापार में विस्तार के प्रबल योग हैं। हालांकि, कार्यस्थल पर वरिष्ठों या सहकर्मियों के साथ अपने विचारों को थोपने की कोशिश न करें।
 

9. धनु राशि (Sagittarius)

गोचर भाव: नवम भाव (भाग्य, धर्म व उच्च शिक्षा)
प्रभाव: आपके राशि स्वामी गुरु नवम भाव में मंगल-केतु के साथ मिलकर धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे। लंबी दूरी की यात्राएं या उच्च शिक्षा से जुड़े प्रयास सफल होंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन पिता या गुरुजनों के साथ वैचारिक मतभेद से बचें।
 

10. मकर राशि (Capricorn)

गोचर भाव: अष्टम भाव (आयु, गुप्त धन व अनिश्चितता)
प्रभाव: अष्टम भाव में यह युति अचानक लाभ भी दे सकती है (जैसे वसीयत, बीमा या रुका हुआ धन) और साथ ही सतर्कता की मांग भी करती है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और जोखिम भरे वित्तीय निवेश से दूर रहें। खान-पान पर नियंत्रण रखें।
 

11. कुंभ राशि (Aquarius)

गोचर भाव: सप्तम भाव (साझेदारी, व्यापार व वैवाहिक जीवन)
प्रभाव: व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और नए अनुबंध बन सकते हैं। हालांकि, वैवाहिक जीवन तथा बिजनेस पार्टनरशिप में ईगो क्लैश या मतभेद होने की आशंका रहेगी। किसी भी महत्वपूर्ण फैसले में अपने जीवनसाथी या पार्टनर की सलाह अवश्य लें।
 

12. मीन राशि (Pisces)

गोचर भाव: षष्ठ भाव (शत्रु, रोग, ऋण व प्रतियोगिता)
प्रभाव: प्रतियोगी परीक्षाओं, अदालती मामलों और शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। आपके रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें और किसी को बड़ा उधार देने से बचें, अन्यथा पैसा फंस सकता है।
 

ज्योतिषीय उपाय (शुभ फलों की वृद्धि हेतु)

हनुमान जी की उपासना: प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें।
सूर्य देव को अर्घ्य: तांबे के लोटे में जल भरकर प्रतिदिन सूर्य देव को अर्पित करें।
दान: मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल, गुड़ या लाल वस्त्र का दान करें।
 
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