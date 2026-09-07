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Last Updated : Monday, 7 September 2026 (11:32 IST)

शुक्र का स्वाती नक्षत्र में गोचर: 12 राशियों पर पड़ेगा बड़ा असर, जानें किसकी चमकेगी किस्मत

venus Shukra in Swati Nakshatra
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (11:32 IST)
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ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 11 सितंबर 2026 शुक्रवार को शुक्र चित्रा नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र स्वाती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 24 सितंबर 2026 को वे पुनः चित्रा नक्षत्र में लौटेंगे और फिर 5 दिसंबर 2026 को पुनः स्वाती नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु और शुक्र के इस सूक्ष्म ज्योतिषीय संबंध का सभी 12 राशियों पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

मेष राशि (Aries)

शुक्र का यह गोचर आपके सप्तम भाव (साझेदारी और वैवाहिक जीवन) में होगा। स्वाती नक्षत्र का प्रभाव आपके दांपत्य जीवन में पुरानी कड़वाहट को दूर कर मधुरता लाएगा। जो जातक साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें राहु की रणनीतिक सोच और शुक्र के वैभव से बड़ा आर्थिक लाभ होगा। जीवनसाथी के नाम से या उनके सहयोग से नया व्यवसाय शुरू करने के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा।
 

वृषभ राशि (Taurus)

आपकी राशि के स्वामी शुक्र का छठवें भाव (रोग, ऋण और शत्रु) में गोचर होगा। इस दौरान आपको अपनी दिनचर्या और खान-पान का विशेष ध्यान रखना होगा, विशेषकर त्वचा या पाचन संबंधी समस्याएं उभर सकती हैं। हालांकि, नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धियों पर स्पष्ट विजय मिलेगी। आपकी कार्यशैली और कूटनीति की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी।
 

मिथुन राशि (Gemini)

शुक्र का गोचर आपके पांचवें भाव (शिक्षा, प्रेम और संतान) में रहेगा। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी और विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। शिक्षा, मीडिया, फैशन, कला और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े विद्यार्थियों व जातकों के लिए यह गोचर नए अवसर और अचानक सफलता लेकर आएगा। सट्टेबाज़ी या शेयर बाज़ार से भी सतर्कतापूर्वक लाभ कमाया जा सकता है।

कर्क राशि (Cancer)

चौथे भाव (सुख, माता और संपत्ति) में शुक्र का प्रवेश आपके भौतिक सुख-साधनों में वृद्धि करेगा। यदि आप नया वाहन, मकान या कोई कीमती इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो योजना सफल होगी। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और घर में किसी मांगलिक या उत्सव जैसा वातावरण बना रहेगा। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा हो सकता है।
 

सिंह राशि (Leo)

शुक्र आपके तीसरे भाव (पराक्रम, छोटे भाई-बहन और संवाद) में गोचर करेंगे। इससे आपके आकर्षण, बातचीत की शैली और सामाजिक नेटवर्किंग में जबर्दस्त निखार आएगा। छोटी दूरी की व्यावसायिक यात्राएं आपके लिए धन लाभ के नए मार्ग खोलेंगी। भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कई रुके हुए काम गति पकड़ेंगे।
 

कन्या राशि (Virgo)

आपके दूसरे भाव (धन, कुटुंब और वाणी) में शुक्र का यह गोचर आपकी वाणी में सौम्यता और आकर्षण पैदा करेगा। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे, जिससे व्यापारिक सौदे आसानी से तय होंगे। अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप परिवार के लिए किसी बड़े फंड या बचत की योजना बनाने में सफल रहेंगे।
 

तुला राशि (Libra)

शुक्र आपकी ही राशि के स्वाती नक्षत्र में यानी आपके प्रथम भाव (लग्न) में विराजमान रहेंगे। यह समय आपके व्यक्तित्व को निखारने का है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। कला, मॉडलिंग या मीडिया क्षेत्र के जातकों के लिए यह स्वर्णिम काल सिद्ध होगा।
 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

बारहवें भाव (व्यय, मोक्ष और विदेश) में शुक्र का गोचर आपकी लग्जरी और विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ा सकता है। हालांकि, जो लोग विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम करते हैं या विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर अत्यधिक आर्थिक लाभ और सफलता दिलाने वाला साबित होगा। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।
 

धनु राशि (Sagittarius)

ग्यारहवें भाव (आय और लाभ) में शुक्र का गोचर आपकी आर्थिक स्थिति के लिए वरदान समान है। आय के एक से अधिक नए स्रोत खुलेंगे। आपके सामाजिक संपर्क और पुराने मित्र व्यावसायिक रूप से काफी मददगार साबित होंगे। किसी बड़े प्रोजेक्ट से उम्मीद से अधिक मुनाफा मिल सकता है, जिससे आपकी पुरानी आर्थिक चिंताएं समाप्त होंगी।
 

मकर राशि (Capricorn)

दसवें भाव (कर्म और करियर) में शुक्र का स्वाती नक्षत्र में प्रवेश आपके कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव और उन्नति लाएगा। सीनियर्स और बॉस आपके काम से प्रभावित रहेंगे। आपको कोई बड़ा पद, नई जिम्मेदारी या मनचाहा प्रमोशन मिल सकता है। जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) से आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं।
 

कुंभ राशि (Aquarius)

नौवें भाव (भाग्य और धर्म) में गोचर होने से आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जो कार्य लंबे समय से बाधाओं के कारण अटके हुए थे, वे अचानक बनने लगेंगे। धार्मिक, आध्यात्मिक या व्यावसायिक कारणों से लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह गोचर विशेष रूप से सफलता देने वाला रहेगा।
 

मीन राशि (Pisces)

आठवें भाव (आयु, गुप्त विद्याएं और अचानक परिवर्तन) में शुक्र का गोचर मिश्रित परिणाम देगा। इस दौरान आपको गुप्त स्रोतों, पैतृक संपत्ति या ससुराल पक्ष से अचानक धन लाभ हो सकता है। शोध और ज्योतिष में रुचि रखने वालों के लिए समय उत्तम है। हालांकि, आपको अपने स्वास्थ्य, गुप्तांगों और खान-पान का विशेष ध्यान रखना होगा, लापरवाही से बचें।
 

शुभ फलों को बढ़ाने के लिए अचूक ज्योतिषीय उपाय

शुक्र बीज मंत्र का जाप: प्रतिदिन या विशेष रूप से शुक्रवार के दिन "ॐ शुं शुक्राय नमः" अथवा "ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें।
सफेद वस्तुओं का दान: शुक्रवार की सुबह किसी जरूरतमंद को या मंदिर में चावल, दूध, छोटी इलायची, चीनी या सफेद वस्त्रों का दान करें।
स्वच्छता और सुगंध का प्रयोग: शुक्र देव की कृपा प्राप्ति के लिए अपने रहने के स्थान और वस्त्रों को स्वच्छ रखें। प्रतिदिन चंदन या गुलाब के इत्र (Perfume) का प्रयोग करें और महिलाओं का सम्मान करें।
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