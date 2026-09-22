शरद्कालीन सम्पात 2026: जब दिन-रात होंगे बराबर, 4 राशियों के लिए शुभ रहेगा समय, जरूर करें ये 5 काम

प्रकृति जब खुद को एक संतुलन में लाती है, तो दिन और रात की दीवारें ढह जाती हैं। 2026 में 20 मार्च को आए वसंत विषुव के बाद, अब 23 सितंबर 2026 को साल का दूसरा बड़ा खगोलीय संतुलन यानी शरद विषुव (Autumnal Equinox) आ गया है। इस खास दिन उजयारा और अँधियारा दोनों 12-12 घंटे के बराबर हिस्से बांटते हैं। सुबह 05:59 बजे सूर्य की पहली किरण के साथ दिन की शुरुआत होगी और शाम 18:06 बजे सूरज ढल जाएगा।

आखिर क्यों बराबर हो जाते हैं दिन और रात?

'सम्पात' या 'विषुव' कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच का एक अद्भुत खगोलीय समन्वय है। पूरे साल पृथ्वी अपने अक्ष (Axis) पर झुकी रहती है, लेकिन साल में केवल दो बार ऐसा मौका आता है जब पृथ्वी का झुकाव सूर्य के प्रति शून्य डिग्री (0°) हो जाता है। न तो पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा सूर्य की तरफ झुकता है और न ही दक्षिणी हिस्सा। नतीजा? सूरज की किरणें सीधे भूमध्य रेखा (Equator) पर पड़ती हैं और पूरी दुनिया में दिन और रात का दायरा एक समान 12-12 घंटे का हो जाता है। सामान्यतः यह संतुलन हर साल 20-21 मार्च और 22-23 सितंबर के आसपास बनता है।

एक ही समय पर दो अलग मौसम: भूगोल का दिलचस्प गणित

मार्च और सितंबर के इस संतुलन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब पृथ्वी का एक हिस्सा शरद ऋतु का स्वागत कर रहा होता है, तब दूसरा हिस्सा वसंत की रंगत में ढल रहा होता है:

मार्च का संपात: उत्तरी गोलार्ध (जैसे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और रूस) में वसंत की बहार लाता है, इसलिए इसे 'वसंत विषुव' कहते हैं। ठीक इसी वक्त दक्षिणी गोलार्ध (जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका) में पतझड़ यानी शरद ऋतु की शुरुआत होती है।

सितंबर का संपात: अब पासा पलट जाता है! सितंबर में भारत, अमेरिका और पूरे उत्तरी गोलार्ध में गुलाबी ठंड और पतझड़ (शरद ऋतु) की दस्तक होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे दक्षिणी गोलार्ध के देशों में वसंत खिल उठता है।

इसी भ्रम से बचने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और भूगोलवेत्ता इन्हें ऋतुओं के नाम से पुकारने के बजाय 'मार्च सम्पात' और 'सितंबर सम्पात' कहना ज्यादा सही मानते हैं।

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वैदिक और हिंदू ज्योतिष परंपरा में इस खगोलीय घटना को 'शरद विषुव' कहा जाता है। हालांकि, पृथ्वी की धुरी में समय के साथ आए सूक्ष्म बदलावों (अयन गति या Precession) के कारण, भारतीय पंचांगों में इसका पर्व-स्वरूप अब 'तुला संक्रांति' के रूप में मनाया जाता है, जो सूर्य के तुला राशि में प्रवेश का प्रतीक है। यह दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा हमें यह याद दिलाने का तरीका है कि जीवन में संतुलन ही सबसे सुंदर व्यवस्था है।

शरद विषुव (सितंबर संपात) के समय सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करते हैं (जिसे तुला संक्रांति भी कहा जाता है)। सूर्य के इस गोचर और विषुव के संतुलित प्रभाव का 4 मुख्य राशियों पर विशेष रूप से बहुत शुभ और फलदायी प्रभाव पड़ता है:

1. मिथुन राशि (Gemini)

शुभ प्रभाव: आपके लिए यह समय बौद्धिक और रचनात्मक प्रगति लेकर आता है।

फायदे: लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे। करियर और व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। यदि आप शिक्षा, मीडिया या लेखन क्षेत्र से जुड़े हैं, तो विशेष सफलता और मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे।

2. सिंह राशि (Leo)

शुभ प्रभाव: सूर्य आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस खगोलीय बदलाव का सीधा सकारात्मक असर आपके पराक्रम और आत्मविश्वास पर पड़ेगा।

फायदे: कार्यक्षेत्र में आपके निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी। पदोन्नति (Promotion) और वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। भाइयों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। छोटी-मोटी यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी।

3. तुला राशि (Libra)

शुभ प्रभाव: सूर्य का प्रवेश आपकी ही राशि में हो रहा है, जिससे आपके जीवन में ऊर्जा और संतुलन का नया संचार होगा।

फायदे: समाज और कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व और आकर्षण बढ़ेगा। साझेदारी (Partnership) के कामों में बड़ा फायदा हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा और मानसिक शांति का अनुभव होगा। वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ेगी।

4. धनु राशि (Sagittarius)

शुभ प्रभाव: यह समय आपके लिए इच्छाओं की पूर्ति और आर्थिक लाभ का संकेत देता है।

फायदे: आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बड़े अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों से संबंध सुधरेंगे, जिससे भविष्य में बड़े फायदे होंगे। आपकी रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी।

शेष राशियों के लिए सामान्य सलाह

अन्य राशियों के लिए यह समय मध्यम से सामान्य रहेगा। विषुव का मुख्य संदेश "संतुलन" है, इसलिए सभी राशियों को इस समय अपने स्वास्थ्य, खान-पान और दिनचर्या में संतुलन बनाए रखने से लाभ होगा।

नोट: व्यक्तिगत कुंडली में सूर्य की स्थिति और महादशा के अनुसार इन प्रभावों में थोड़ा बदलाव संभव है।

इस खास दिन करें ये 5 शुभ कार्य

दिनचर्या और ऊर्जा का संतुलन साधें: विषुव की ऊर्जा संतुलन का प्रतीक है। आज के दिन ध्यान (Meditation) और प्राणायाम करें, जिससे आपके भीतर की मानसिक और शारीरिक ऊर्जा में सामंजस्य बने।

सूर्य देव को अर्घ्य दें: चूंकि आज के दिन सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी के मध्य भाग पर पड़ती हैं, इसलिए प्रातःकाल उठकर तांबे के पात्र से सूर्य को जल अर्पित करना स्वास्थ्य और तेज के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।

घर की सफाई और अनावश्यक वस्तुओं का त्याग: जिस तरह प्रकृति पतझड़ के जरिए पुरानी पत्तियों को गिराकर नए पत्तों के लिए जगह बनाती है, उसी तरह घर से कबाड़ और नकारात्मकता बाहर निकालें।

ऋतु परिवर्तन के अनुकूल आहार अपनाएं: शरद ऋतु की शुरुआत के साथ ही वात और पित्त का प्रभाव बढ़ता है। आज से अपने भोजन में सात्विक, सुपाच्य और मौसमी चीजों को शामिल करने का संकल्प लें।

दान-पुण्य और समाज सेवा: शरद विषुव पर अन्न, वस्त्र या मौसमी फलों का दान करना शुभ फलदायी माना गया है। जरूरतमंदों की मदद कर प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करें।