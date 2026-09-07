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Last Updated : Monday, 7 September 2026 (10:55 IST)

शनि-केतु का षडाष्टक योग: 5 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और धन के नए रास्ते

shani and ketu ka shadashtak yog
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (10:55 IST)
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वैदिक ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल और उनकी परस्पर स्थितियां व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। ग्रहों का गोचर जब एक-दूसरे से विशेष कोणों का निर्माण करता है, तो शुभ या अशुभ योग बनते हैं। इन्हीं में से एक बेहद प्रभावकारी स्थिति है- षडाष्टक योग।
 
आमतौर पर ज्योतिषीय गणनाओं में षडाष्टक योग को एक चुनौतीपूर्ण स्थिति माना जाता है, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण, और शत्रु का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि आठवां भाव आयु, संकट, और अचानक होने वाले परिवर्तनों का कारक होता है। हालांकि, जब न्याय के देवता शनि (मीन राशि) और मोक्ष तथा रहस्यमय ऊर्जा के कारक केतु (सिंह राशि) के बीच यह संबंध बनता है, तो यह हर राशि के लिए हानिकारक नहीं होता। कई स्थितियों में यह योग विपरीत राजयोग के समान फल प्रदान करता है, जहां पुरानी परेशानियां समाप्त होकर सफलता का नया मार्ग खोलती हैं।
 
यह विशेष ज्योतिषीय स्थिति नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। आइए जानें कि किन 5 राशियों के लिए यह समय स्वर्णिम अवसर लेकर आ रहा है और उन्हें किस प्रकार का लाभ मिलने जा रहा है।

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए शनि-केतु का यह षडाष्टक योग आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिति को नई मजबूती देने वाला सिद्ध होगा।
साहस और नेतृत्व क्षमता: आप में जोखिम उठाने और कठिन निर्णयों को सहजता से लेने का साहस बढ़ेगा। कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।
अचानक धन लाभ: यदि आपका धन लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था या किसी प्रोजेक्ट का भुगतान अटका हुआ था, तो इस अवधि में वह वापस मिलने के मजबूत संकेत हैं।
संपत्ति और वाहन सुख: भूमि, भवन या नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह समय सर्वोत्तम रहेगा। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है।

2. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के लिए यह योग पुरानी समस्याओं और कानूनी उलझनों के अंत का प्रतीक बनकर आया है।
विवादों से मुक्ति: कोर्ट-कचहरी, संपत्ति के विवाद या शत्रुओं द्वारा पैदा की जा रही रुकावटें अब धीरे-धीरे समाप्त होंगी। विरोधियों पर आपकी विजय निश्चित है।
पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि: जो जातक राजनीति, वकालत, या सार्वजनिक सेवा से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ा पद या सामाजिक पहचान मिल सकती है।
करियर में स्थिरता: नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य का वातावरण तनावमुक्त रहेगा।
 

3. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए केतु का आपकी राशि में होना और शनि के साथ षडाष्टक योग बनाना भाग्य के नए द्वार खोलने जैसा है।
भाग्य का पूरा सहयोग: आपके अटके हुए कार्य अचानक से गति पकड़ेंगे। जिस काम में लंबे समय से असफलता मिल रही थी, वहां सफलता के योग बनेंगे।
विदेश से जुड़े अवसर: जो लोग विदेश यात्रा, विदेशी कंपनियों में नौकरी या आयात-निर्यात (Import-Export) के व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें अप्रत्याशित लाभ होगा।
पैतृक संपत्ति: परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से सहयोग मिलेगा और पैतृक जायदाद से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में हल हो सकता है।

4. तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और आर्थिक विकास की दृष्टि से बेहद शानदार रहने वाला है।
मेहनत का फल: बीते महीनों या वर्षों में की गई कठिन मेहनत का प्रतिफल अब मिलना शुरू होगा, जिससे मन में संतोष की भावना आएगी।
आय के नए स्रोत: केवल नियमित आय ही नहीं, बल्कि पार्ट-टाइम काम, फ्रीलांसिंग या नए बिजनेस आइडियाज से भी धन का आगमन होगा।
मनचाही नौकरी और इंक्रीमेंट: यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो बड़े सैलरी पैकेज और बेहतर पद के साथ नई नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है।
 

5. धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए व्यापार और व्यावसायिक विस्तार के मामले में यह गोचर काल वरदान साबित हो सकता है।
व्यापारिक डील और कॉन्ट्रैक्ट: बिज़नेस से जुड़े जातकों को कोई बड़ी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय डील मिल सकती है, जिससे व्यापार में भारी मुनाफा होगा।
नया निवेश: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या नए व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स में सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में बड़े रिटर्न दे सकता है।
कार्यक्षेत्र की बाधाएं समाप्त: आपकी कार्यप्रणाली में निखार आएगा और सहयोगियों के साथ तालमेल बेहतर होगा, जिससे कार्य समय से पहले पूरे होंगे।

शुभ प्रभावों को बढ़ाने के अचूक ज्योतिषीय उपाय

शनि और केतु दोनों ही ग्रह कर्मप्रधान हैं। इसलिए इस योग का पूर्ण लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों में पवित्रता और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। शुभ फलों में वृद्धि और किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय अत्यंत फलदायी रहेंगे:
 
हनुमान साधना: प्रतिदिन नियमित रूप से हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक लगाएं।
शिव आराधना: सोमवार और शनिवार को शिवलिंग पर जल और काले तिल अर्पित करें। "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करने से केतु और शनि दोनों शांत व शुभ फलदायी होते हैं।
सदाचार और दान: गरीबों, असहायों और सफाई कर्मचारियों की यथासंभव सहायता करें। शनिवार के दिन काले तिल, उड़द की दाल या काले वस्त्रों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
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