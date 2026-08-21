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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Friday, 21 August 2026 (16:07 IST)

रक्षाबंधन 2026: 5 त्योहार, 1 अंतरराष्ट्रीय दिवस और चंद्र ग्रहण का महासंयोग; चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य

rakhi chandra grahan rashifal
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (16:07 IST)
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सनातन धर्म में श्रावण मास की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन मनाया जाता है। लेकिन वर्ष 2026 में 28 अगस्त को पड़ने वाली श्रावण पूर्णिमा बेहद अद्भुत और दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। इस दिन रक्षाबंधन के साथ-साथ 4 अन्य प्रमुख धार्मिक पर्व, 1 अंतरराष्ट्रीय दिवस और चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। वहीं दूसरी ओर, ग्रहों की विशेष चाल से 6 महाशुभ योग बन रहे हैं, जिससे 5 राशियों के लिए यह दिन भाग्योदय लेकर आएगा।
 

रक्षाबंधन पर 5 त्योहार, 1 दिवस और चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग

28 अगस्त 2026 का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत व्यस्त और महत्वपूर्ण रहेगा:
रक्षाबंधन: भाई-बहन के स्नेह और रक्षा का महापर्व।
श्रावणी उपाकर्म: वैदिक परंपरा में द्विज (ब्राह्मण व जनेऊधारी) इस दिन नदी तट पर प्रायश्चित पूजन कर नया यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारण करते हैं।
नारली पूर्णिमा: समुद्र तटीय क्षेत्रों (विशेषकर महाराष्ट्र) में वरुण देव को नारियल अर्पित कर यह पर्व मनाया जाता है।
गायत्री जयंती: वेदमाता गायत्री का प्राकट्य दिवस, जो ज्ञान और सात्विकता का प्रतीक है।
वरलक्ष्मी व्रत: धन, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति के लिए रखा जाने वाला माता लक्ष्मी का अत्यंत फलदायी व्रत।
विश्व संस्कृत दिवस: प्राचीन और वैदिक भाषा 'संस्कृत' के संरक्षण व सम्मान में प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है।

चंद्र ग्रहण का साया:

इस बार रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण की छाया भी रहेगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार, ग्रहण के सूतक काल के नियमों का पालन करते हुए भद्रा और ग्रहण काल को छोड़कर ही राखी बांधने का शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा।
 

28 अगस्त को बनने वाले 6 दुर्लभ शुभ योग

ग्रहण के बावजूद, ग्रहों की स्थिति और तिथि-नक्षत्र के मेल से इस दिन 6 अत्यंत शक्तिशाली शुभ योग बन रहे हैं:
सुकर्मा योग: कार्यों में सफलता और शुभ फल प्रदान करने वाला योग।
त्रिपुष्कर योग: इस योग में किए गए दान, पुण्य या कार्य का फल तीन गुना होकर मिलता है।
सर्वार्थ सिद्धि योग: सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला और नए कार्यों के लिए श्रेष्ठ योग।
सूर्य स्वगृही योग: सूर्य देव अपनी स्वयं की राशि (सिंह) में विराजमान रहकर तेज और मान-सम्मान में वृद्धि करेंगे।
बुधादित्य/अधियोग: सूर्य और बुध की सिंह राशि में युति से बनने वाला यह राजयोग प्रशासनिक व बौद्धिक क्षेत्र में सफलता दिलाता है।
हंस/गुरु राजयोग: देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि (कर्क) में होकर अपार समृद्धि, ज्ञान और भाग्य में वृद्धि का योग बना रहे हैं।

इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

इन 6 महायोगों के प्रभाव से 28 अगस्त 2026 का दिन निम्नलिखित 5 राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा:
मेष राशि: आय के नए स्रोत बनेंगे। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और परिवार में खुशहाली आएगी।
सिंह राशि: सूर्य और बुध का आपकी ही राशि में होना आपके आत्मविश्वास और पद-प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि करेगा। नौकरी और व्यापार में बड़ा लाभ होगा।
धनु राशि: देवगुरु की कृपा से भाग्योदय होगा। यात्राएँ सुखद रहेंगी और मांगलिक कार्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
मकर राशि: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। करियर में पदोन्नति के योग हैं और लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे।
मीन राशि: पारिवारिक मतभेद समाप्त होंगे। व्यापारिक योजनाओं में सफलता मिलेगी और भौतिक सुख-सुविधाओं में विस्तार होगा।
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