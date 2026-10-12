नवपंचम और षडाष्टक योग से पलटेगी 5 राशियों की किस्मत, मिल सकते हैं बड़े लाभ

कुंभ राशि के राहु का कर्क राशि के मंगल और गुरु के साथ षडाष्टक योग चल रहा है तो दूसरी ओर मीन केशनि का कर्क के मंगलऔर गुरु के साथ नवपंचम योग चल रहा है और तीसरी ओर सिंह केतु का शनि के साथ षडाष्टक योग चल रहा है। इसी के साथ सूर्य और शनि का समसप्तक योग भी चल रहा है इस सभी योग के चलते इन राशियों को मिलेगा जबरदस्त फायदा, पलट जाएगी इनकी किस्मत।

ग्रहों के गोचर और उनकी परस्पर स्थितियों से ज्योतिष में विशेष शुभ व अशुभ योग बनते हैं। वर्तमान में राहु, मंगल, गुरु, शनि, केतु और सूर्य के बीच बन रहे षडाष्टक, नवपंचम और समसप्तक योगों का अनोखा संयोग बन रहा है। जहां एक तरफ कुंभ के राहु का कर्क के मंगल-गुरु के साथ और सिंह के केतु का मीन के शनि के साथ षडाष्टक योग है, वहीं मीन के शनि और कर्क के मंगल-गुरु के बीच बेहद शुभ नवपंचम योग बन रहा है। साथ ही सूर्य और शनि का समसप्तक योग भी प्रभाव में है। इन शक्तिशाली ग्रहीय स्थितियों के संगम से कुछ विशेष राशियों की किस्मत में बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला है। आइए जानते हैं किन राशियों को मिलेगा इसका जबरदस्त फायदा:

1. कर्क राशि

कर्क राशि में गुरु और मंगल की युति है, जिस पर मीन राशि के शनि की नवपंचम दृष्टि पड़ रही है।

फायदा: करियर और कारोबार में बड़ी सफलता के योग हैं। लंबे समय से रुके हुए काम गति पकड़ेंगे।

आर्थिक स्थिति: अचानक धन लाभ हो सकता है। नए निवेश से भविष्य में बड़ा मुनाफा मिलेगा।

विशेष: समाज में मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

2. वृश्चिक राशि

नवपंचम योग का सीधा शुभ प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों पर भी पड़ेगा।

फायदा: बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। विद्यार्थियों और प्रतियोगियों के लिए यह समय स्वर्णिम रहेगा।

आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी।

विशेष: पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं और परिवार में खुशहाली आएगी।

3. मीन राशि

मीन राशि में शनि विराजमान हैं, जो कर्क के गुरु और मंगल के साथ नवपंचम संबंध बना रहे हैं।

फायदा: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

आर्थिक स्थिति: कर्ज या पुराने वित्तीय संकटों से मुक्ति मिलने के आसार हैं।

विशेष: आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा।

4. मिथुन राशि

सूर्य-शनि के समसप्तक प्रभाव और गुरु की शुभ स्थिति से मिथुन राशि वालों को भी जबरदस्त लाभ मिलेगा।

फायदा: व्यापार में विस्तार के नए अवसर प्राप्त होंगे। विदेशी संपर्क या विदेशी कंपनियों से लाभ के योग हैं।

आर्थिक स्थिति: फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी।

विशेष: भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा।

5. तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए इन योगों का प्रभाव किस्मत के बंद दरवाजे खोलने वाला साबित हो सकता है।

फायदा: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाही नौकरी मिल सकती है। व्यापारिक साझेदारी में लाभ होगा।

आर्थिक स्थिति: अचानक बड़ा आर्थिक लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा।

विशेष: दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी।