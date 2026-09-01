मंगल-शनि का केंद्र योग बढ़ाएगा तनाव! 4 राशियों की किस्मत का पलट जाएगा पासा

वर्तमान में मंगल और शनि का केंद्र योग बना है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और शनि के केंद्र योग (90° Square Aspect) को मूल रूप से एक अशुभ और तनावपूर्ण योग माना जाता है क्योंकि मंगल 'अग्नि व ऊर्जा' है और शनि 'ठंडक व रुकावट'। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में यह योग कुछ राशियों को नुकसान पहुंचाने के बजाय अत्यधिक मजबूती, जुझारूपन और सफलता देता है। जिन राशियों की कुंडली में मंगल या शनि मजबूत (अपनी स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि में) होते हैं, वे इस योग के तनाव को सकारात्मक ऊर्जा में बदल लेते हैं।

कब बनता है केंद्र योग?

अगर ज्योतिष में दो ग्रह एक-दूसरे से 90° (चतुर्थ) कोण पर स्थित हों, तो इसे सामान्यतः केंद्र संबंध/केंद्र स्थिति कहा जाता है। लेकिन सिर्फ 90° का कोण बनना अपने-आप में किसी एक निश्चित केंद्र योग या राजयोग का नाम नहीं है। यदि दो ग्रह एक-दूसरे से 4/10 भाव की स्थिति में हों, तो वे परस्पर केंद्र में होते हैं। वैदिक ज्योतिष की भाषा में इसे चतुर्थ संबंध या केंद्र संबंध के रूप में देखा जा सकता है।

किन राशियों पर रहेगा इसका शुभ/सकारात्मक प्रभाव?

1. मेष राशि (Aries)

कारण: मेष मंगल की अपनी राशि है।

शुभ प्रभाव: शनि का दबाव मेष राशि वालों के अति-उत्साह को नियंत्रित (Channelize) करने का काम करता है। इससे आप जल्दबाजी में गलतियां करने से बचेंगे और अनुशासित होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे लंबे समय का फायदा होगा।

2. वृश्चिक राशि (Scorpio)

कारण: मंगल वृश्चिक राशि के स्वामी हैं।

शुभ प्रभाव: इस योग के प्रभाव से आपकी इच्छाशक्ति (Willpower) बहुत मजबूत होगी। यदि कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था, तो आप अपनी जिद और कड़े परिश्रम से उसे पूरा करा लेंगे। प्रॉपर्टी, जमीन या निर्माण से जुड़े कामों में बड़ा लाभ मिल सकता है।

3. मकर राशि (Capricorn)

कारण: शनि मकर राशि के स्वामी हैं और मंगल मकर राशि में उच्च (Exalted) होते हैं।

शुभ प्रभाव: मकर राशि वालों को यह योग अद्भुत सहनशक्ति और कार्यकुशलता देता है। आप विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी घबराएंगे नहीं। करियर में बड़ी प्रतिस्पर्धा (Competition) को पछाड़कर बड़ी जीत हासिल करेंगे।

4. कुंभ राशि (Aquarius)

कारण: कुंभ शनि की अपनी राशि है।

शुभ प्रभाव: इस योग से कुंभ राशि वालों में तकनीकी समझ (Technical Skills), रिसर्च और मुश्किल फैसले लेने की क्षमता बढ़ेगी। व्यापार में कोई बड़ा और जोखिम भरा निर्णय अंततः फायदेमंद साबित हो सकता है।

इन राशियों को क्या-क्या मुख्य लाभ होंगे?

प्रतिस्पर्धियों पर विजय: कोर्ट-कचहरी, कानूनी मामलों या बिजनेस कॉम्पिटिशन में आपको बढ़त मिलेगी।

कठिन काम पूरे करना: ऐसे कार्य जिन्हें दूसरे लोग कठिन समझकर छोड़ देते हैं, आप उन्हें पूरा करने में सफल रहेंगे।

अनुशासन और फोकस: मंगल की ऊर्जा को शनि का अनुशासन मिलेगा, जिससे आप अपने काम में 'शॉर्टकट' के बजाय ठोस रणनीति बनाएंगे।

ध्यान दें: हालांकि यह प्रभाव आपको मजबूत बनाता है, फिर भी मंगल-शनि के केंद्र योग में चोट-चपेट से बचने, वाहन सावधानी से चलाने और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की सलाह सभी राशियों को दी जाती है।