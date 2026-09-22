मंगल का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और करियर में मिलेंगे बड़े लाभ

ग्रहों के सेनापति और ऊर्जा के कारक मंगल देव 24 सितंबर 2026 को शनिदेव के स्वामित्व वाले 'पुष्य नक्षत्र' में गोचर करने जा रहे हैं। ज्योतिष में पुष्य को नक्षत्रों का राजा और परम शुभ माना गया है। जब मंगल की ऊर्जा और शनि का अनुशासन एक साथ मिलते हैं, तो व्यक्ति के प्रयास सफल होते हैं। इस महागोचर से यूं तो सभी राशियों पर असर पड़ेगा, लेकिन 5 मुख्य राशियां ऐसी हैं जिन्हें इसका सबसे बड़ा, शुभ और सकारात्मक लाभ मिलने वाला है।

1. कर्क राशि: ऊर्जा, उत्साह और व्यापार में बड़ी सफलता

मंगल का यह शुभ गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है। इसके प्रभाव से आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास, ऊर्जा और नया उत्साह देखने को मिलेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता पहले से अधिक सटीक और मजबूत होगी। जो लोग व्यापार या बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें नए अवसर मिलेंगे और वे सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे।

2. कन्या राशि: धन लाभ और आय के नए स्रोत

कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन लाभ भाव में होने जा रहा है, जो आर्थिक लिहाज से बेहद फलदायी साबित होगा। इस दौरान आपकी कमाई के नए-नए रास्ते और स्रोत बनेंगे। यदि आपने पहले कोई निवेश किया था, तो उससे बहुत बढ़िया रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी।

3. वृश्चिक राशि: भाग्य का पूरा साथ और अटके काम होंगे पूरे

वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव हैं और वे आपके भाग्य (नवम) भाव में आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपको अपनी मेहनत के साथ-साथ किस्मत का भरपूर सहयोग मिलेगा। लंबे समय से रुके या अटके हुए काम अचानक गति पकड़ लेंगे। धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी और मनचाही लंबी यात्राओं के शुभ योग बनेंगे।

4. तुला राशि: करियर में नए मुकाम और नौकरी में तारीफ

तुला राशि वालों के कर्म भाव पर मंगल का प्रभाव आपके करियर को एक नई दिशा और अभूतपूर्व मजबूती देगा। कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की वरिष्ठ अधिकारियों (सीनियर्स) द्वारा जमकर सराहना की जाएगी। यदि आप लंबे समय से नई या बेहतर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे और मनपसंद ऑफर प्राप्त हो सकते हैं।

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5. मिथुन राशि: फंसा हुआ पैसा वापस और पैतृक संपत्ति से लाभ

मिथुन राशि के धन भाव में मंगल का प्रवेश आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने वाला है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो इस अवधि में उसके वापस मिलने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा, आपको पैतृक संपत्ति से भी बड़ा धन लाभ हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक चिंताएं दूर होंगी।

सुझाव: इन शुभ प्रभावों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मंगल के इस गोचर के दौरान संयम, धैर्य और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, जिससे आपको इन शुभ योगों का शत-प्रतिशत लाभ मिल सके।