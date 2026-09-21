  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. mangal-pushya-nakshatra-gochar-2026-12-rashiyon-par-asar-rashifal
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 21 September 2026 (15:34 IST)

मंगल का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों पर होगा बड़ा असर; जानिए किस राशि का कैसा रहेगा समय

Mars transit in Pushya Nakshatra:In the image: Mangal and Shani Dev, the planets Mars and Saturn.
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 21 Sep 2026 (15:42 IST)
google-news
मंगल ग्रह 24 सितम्बर 2026, बृहस्पतिवार को शाम को 05:50 बजे पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर शनि के नक्षत्र पुष्य में गोचर करेंगे, जिसका मेष से लेकर मीन राशि यानी 12 ही राशियों पर शुभ अशुभ प्रभाव रहेगा। जानते हैं किन राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा।
 
ग्रहों के सेनापति और ऊर्जा-साहस के कारक मंगल देव 24 सितंबर 2026, बृहस्पतिवार को शाम 05:50 बजे पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर न्याय प्रिय ग्रह शनि के स्वामी वाले पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।
ज्योतिष शास्त्र में पुष्य को नक्षत्रों का राजा और अत्यंत शुभ माना गया है। जब अग्नि तत्व प्रधान मंगल, कर्म और अनुशासन के प्रतीक शनि के नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो व्यक्ति की ऊर्जा को सही दिशा और स्थायित्व प्राप्त होता है।
 

सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष राशि (Aries)

आपकी राशि के स्वामी मंगल का यह गोचर आपके सुख और संपत्ति के भाव में प्रभाव डालेगा।
प्रभाव: प्रॉपर्टी या नया वाहन खरीदने की योजना सफल हो सकती है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा।
सावधानी: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जल्दबाजी में कोई भावुक निर्णय न लें।
 

2. वृषभ राशि (Taurus)

मंगल का यह नक्षत्र प्रवेश आपके पराक्रम और साहस में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा।
प्रभाव: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति मिल सकती है। छोटी यात्राएं लाभदायक रहेंगी।
सावधानी: छोटे भाई-बहनों के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखें।
 

3. मिथुन राशि (Gemini)

आपकी राशि के द्वितीय (धन) भाव में गोचर होने से आर्थिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आएंगे।
प्रभाव: फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं। पैतृक संपत्ति से भी लाभ हो सकता है।
सावधानी: अपनी कठोर वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें, अन्यथा संबंध प्रभावित हो सकते हैं।

4. कर्क राशि (Cancer)

मंगल आपकी ही राशि में पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह समय आपके भीतर गजब की ऊर्जा और उत्साह भरेगा।
प्रभाव: निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। व्यापार में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा।
सावधानी: अति-उत्साह में आकर जल्दबाजी में काम करने से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
 

5. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए यह समय मिश्रित परिणाम लेकर आएगा।
प्रभाव: विदेशी व्यापार या बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) से जुड़े लोगों को अच्छा आर्थिक लाभ मिलेगा।
सावधानी: बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाएं। कोर्ट-कचहरी या विवादित मामलों से दूर रहने में ही भलाई है।
 

6. कन्या राशि (Virgo)

मंगल का यह गोचर आपके लाभ भाव में होने जा रहा है, जो आर्थिक रूप से बहुत शुभ है।
प्रभाव: आय के नए स्रोत बनेंगे। पुराने निवेश से बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना है। इच्छाओं की पूर्ति होगी।
सावधानी: दोस्तों या बड़े भाइयों के साथ तालमेल बनाकर चलें।

7. तुला राशि (Libra)

आपके दशम (कर्म) भाव में मंगल का प्रभाव करियर को नई दिशा और मजबूती देगा।
प्रभाव: नौकरी में सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे। यदि नई नौकरी की तलाश है, तो अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है।
सावधानी: कार्यक्षेत्र में काम का दबाव बढ़ सकता है, संतुलित दृष्टिकोण रखें।
 

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

मंगल आपकी राशि के स्वामी होकर नवम (भाग्य) भाव में आ रहे हैं, जिससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।
प्रभाव: अटके हुए काम गति पकड़ेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे।
सावधानी: पिता या गुरुजनों के विचारों का सम्मान करें।

9. धनु राशि (Sagittarius)

अष्टम भाव में मंगल का गोचर थोड़ा संभलकर चलने की सलाह देता है।
प्रभाव: गुप्त विद्याओं, शोध (Research) और गूढ़ विषयों में रुचि रखने वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा।
सावधानी: गाड़ी संभलकर चलाएं और अचानक आने वाले उतार-चढ़ाव से परेशान न हों। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
 

10. मकर राशि (Capricorn)

सप्तम भाव में मंगल का प्रभाव आपके दांपत्य और साझेदारी के व्यापार पर रहेगा।
प्रभाव: व्यापार में नए सौदे हो सकते हैं, लेकिन पारदर्शिता रखना जरूरी होगा।
सावधानी: जीवनसाथी के साथ अहम (Ego) के टकराव से बचें और आपसी सामंजस्य बनाए रखें।
ALSO READ: 

11. कुंभ राशि (Aquarius)

छठे भाव में मंगल का प्रवेश प्रतिस्पर्धियों और शत्रुओं पर आपकी विजय सुनिश्चित करेगा।
प्रभाव: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। पुराने कर्ज या बीमारी से राहत मिल सकती है।
सावधानी: लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें और कानून का उल्लंघन न करें।
 

12. मीन राशि (Pisces)

पंचम भाव में मंगल का गोचर आपकी बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता को निखारेगा।
प्रभाव: कार्यक्षेत्र में आपकी नई सोच काम आएगी। शिक्षा के क्षेत्र में लगे लोगों को शुभ परिणाम मिलेंगे।
सावधानी: लव लाइफ में गलतफहमियां न पनपने दें और बच्चों की संगति व सेहत पर ध्यान दें।
 

शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए उपाय

  • हनुमान जी की नियमित पूजा करें और मंगलवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें।
  • मंगल के दुष्प्रभाव शांत करने के लिए गुड़, लाल मसूर की दाल या तांबे का दान करें।
  • "ॐ अं अंगारकाय नमः" मंत्र का जप करें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
भुवनेश्वरी जयंती 2026: कौन हैं माता भुवनेश्वरी? जानिए 10 महाविद्याओं में शामिल देवी से जुड़ी 5 खास बातें

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 सितंबर 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 सितंबर 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय18 September 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

बुधादित्य राजयोग से चमकेगा 4 राशियों का भाग्य! कन्या राशि में बुध-सूर्य की युति से मिलेंगे शुभ संकेत

बुधादित्य राजयोग से चमकेगा 4 राशियों का भाग्य! कन्या राशि में बुध-सूर्य की युति से मिलेंगे शुभ संकेत07 सितंबर को बुध के बाद 17 सितंबर 2026 को सूर्य ग्रह ने कन्या राशि में गोचर किया है। बुध और सूर्य की इस युति से कन्या राशि में एक अत्यंत शुभ और प्रभावशाली 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण हुआ है। ज्योतिषशास्त्र में सूर्य को सफलता, पद-प्रतिष्ठा और आत्मा का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, व्यापार और वाणी के स्वामी हैं।

भविष्य मालिका की भविष्यवाणी: क्या मक्का-मदीना में होगा घोर युद्ध? जानें क्या किया गया है दावा

भविष्य मालिका की भविष्यवाणी: क्या मक्का-मदीना में होगा घोर युद्ध? जानें क्या किया गया है दावाहाल ही में मुस्लिमों के पवित्र शहर मक्का पर हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए ड्रोन हमले के दावे के बाद, ओडिशा के प्रसिद्ध 'भविष्य मालिका' ग्रंथ की एक भविष्यवाणी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। लगभग 600 वर्ष पूर्व ओडिशा के पंचसखाओं (विशेषकर महापुरुष अच्युतानंद दास जी) द्वारा ताड़पत्रों पर रचित इस ग्रंथ में मक्का, मदीना और पूरे मध्य पूर्व (Middle East) क्षेत्र में भीषण एवं विनाशकारी युद्ध होने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर: जानिए कुंडली में क्या कहते हैं ग्रह-नक्षत्र और भविष्य के संकेत

नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर: जानिए कुंडली में क्या कहते हैं ग्रह-नक्षत्र और भविष्य के संकेतNarendra Modi 76th Birthday 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में दोपहर 12:09 बजे हुआ था। ज्योतिषीय जानकारी के अनुसार, उनकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है और उनकी राशि भी वृश्चिक है। सूर्य और पाश्चात्य राशि कन्या है। इस साल 17 सितंबर 2026 को वे 76 साल के हो जाएँगे। आइए उनकी वर्षफल कुंडली के आधार पर जानते हैं कि कैसा रहेगा उनका भविष्य।

नीच के मंगल का देश-दुनिया और 12 राशियों पर कैसा होगा असर? इन मामलों में रहें सतर्क

नीच के मंगल का देश-दुनिया और 12 राशियों पर कैसा होगा असर? इन मामलों में रहें सतर्कKark ka mangal 2026: 18 सितंबर 2026, शुक्रवार की शाम ठीक 5:03 बजे ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी नीच राशि 'कर्क' में कदम रखने जा रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब मंगल जैसा उग्र ग्रह नीच का होता है, तो वैश्विक और व्यक्तिगत स्तर पर उथल-पुथल की स्थितियां बनती हैं। हालांकि, देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी इस नकारात्मकता की धार को कम करने और परिस्थितियों को संभालने में मददगार साबित होगी। आइए जानते हैं मंगल के इस महत्वपूर्ण गोचर का हम पर और दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है:-