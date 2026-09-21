मंगल का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों पर होगा बड़ा असर; जानिए किस राशि का कैसा रहेगा समय

मंगल ग्रह 24 सितम्बर 2026, बृहस्पतिवार को शाम को 05:50 बजे पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर शनि के नक्षत्र पुष्य में गोचर करेंगे, जिसका मेष से लेकर मीन राशि यानी 12 ही राशियों पर शुभ अशुभ प्रभाव रहेगा। जानते हैं किन राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा।

ग्रहों के सेनापति और ऊर्जा-साहस के कारक मंगल देव 24 सितंबर 2026, बृहस्पतिवार को शाम 05:50 बजे पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर न्याय प्रिय ग्रह शनि के स्वामी वाले पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

ज्योतिष शास्त्र में पुष्य को नक्षत्रों का राजा और अत्यंत शुभ माना गया है। जब अग्नि तत्व प्रधान मंगल, कर्म और अनुशासन के प्रतीक शनि के नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो व्यक्ति की ऊर्जा को सही दिशा और स्थायित्व प्राप्त होता है।

सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष राशि (Aries)

आपकी राशि के स्वामी मंगल का यह गोचर आपके सुख और संपत्ति के भाव में प्रभाव डालेगा।

प्रभाव: प्रॉपर्टी या नया वाहन खरीदने की योजना सफल हो सकती है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा।

सावधानी: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जल्दबाजी में कोई भावुक निर्णय न लें।

2. वृषभ राशि (Taurus)

मंगल का यह नक्षत्र प्रवेश आपके पराक्रम और साहस में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा।

प्रभाव: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति मिल सकती है। छोटी यात्राएं लाभदायक रहेंगी।

सावधानी: छोटे भाई-बहनों के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखें।

3. मिथुन राशि (Gemini)

आपकी राशि के द्वितीय (धन) भाव में गोचर होने से आर्थिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आएंगे।

प्रभाव: फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं। पैतृक संपत्ति से भी लाभ हो सकता है।

सावधानी: अपनी कठोर वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें, अन्यथा संबंध प्रभावित हो सकते हैं।

4. कर्क राशि (Cancer)

मंगल आपकी ही राशि में पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह समय आपके भीतर गजब की ऊर्जा और उत्साह भरेगा।

प्रभाव: निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। व्यापार में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा।

सावधानी: अति-उत्साह में आकर जल्दबाजी में काम करने से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

5. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए यह समय मिश्रित परिणाम लेकर आएगा।

प्रभाव: विदेशी व्यापार या बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) से जुड़े लोगों को अच्छा आर्थिक लाभ मिलेगा।

सावधानी: बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाएं। कोर्ट-कचहरी या विवादित मामलों से दूर रहने में ही भलाई है।

6. कन्या राशि (Virgo)

मंगल का यह गोचर आपके लाभ भाव में होने जा रहा है, जो आर्थिक रूप से बहुत शुभ है।

प्रभाव: आय के नए स्रोत बनेंगे। पुराने निवेश से बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना है। इच्छाओं की पूर्ति होगी।

सावधानी: दोस्तों या बड़े भाइयों के साथ तालमेल बनाकर चलें।

7. तुला राशि (Libra)

आपके दशम (कर्म) भाव में मंगल का प्रभाव करियर को नई दिशा और मजबूती देगा।

प्रभाव: नौकरी में सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे। यदि नई नौकरी की तलाश है, तो अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है।

सावधानी: कार्यक्षेत्र में काम का दबाव बढ़ सकता है, संतुलित दृष्टिकोण रखें।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

मंगल आपकी राशि के स्वामी होकर नवम (भाग्य) भाव में आ रहे हैं, जिससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।

प्रभाव: अटके हुए काम गति पकड़ेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे।

सावधानी: पिता या गुरुजनों के विचारों का सम्मान करें।

9. धनु राशि (Sagittarius)

अष्टम भाव में मंगल का गोचर थोड़ा संभलकर चलने की सलाह देता है।

प्रभाव: गुप्त विद्याओं, शोध (Research) और गूढ़ विषयों में रुचि रखने वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा।

सावधानी: गाड़ी संभलकर चलाएं और अचानक आने वाले उतार-चढ़ाव से परेशान न हों। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

10. मकर राशि (Capricorn)

सप्तम भाव में मंगल का प्रभाव आपके दांपत्य और साझेदारी के व्यापार पर रहेगा।

प्रभाव: व्यापार में नए सौदे हो सकते हैं, लेकिन पारदर्शिता रखना जरूरी होगा।

सावधानी: जीवनसाथी के साथ अहम (Ego) के टकराव से बचें और आपसी सामंजस्य बनाए रखें।

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11. कुंभ राशि (Aquarius)

छठे भाव में मंगल का प्रवेश प्रतिस्पर्धियों और शत्रुओं पर आपकी विजय सुनिश्चित करेगा।

प्रभाव: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। पुराने कर्ज या बीमारी से राहत मिल सकती है।

सावधानी: लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें और कानून का उल्लंघन न करें।

12. मीन राशि (Pisces)

पंचम भाव में मंगल का गोचर आपकी बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता को निखारेगा।

प्रभाव: कार्यक्षेत्र में आपकी नई सोच काम आएगी। शिक्षा के क्षेत्र में लगे लोगों को शुभ परिणाम मिलेंगे।

सावधानी: लव लाइफ में गलतफहमियां न पनपने दें और बच्चों की संगति व सेहत पर ध्यान दें।

शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए उपाय