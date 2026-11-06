Guru Ketu Yuti 2026: 5 दिसंबर तक सिंह राशि में गुरु-केतु की युति, इन 5 राशियों की खुलने वाली है लॉटरी

31 अक्टूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश हो चुका है, जहाँ पहले से ही केतु ग्रह विराजमान हैं। सिंह राशि में गुरु और केतु का यह महामिलन 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। ज्योतिष में गुरु को समृद्धि, ज्ञान और वृद्धि का कारक माना जाता है, जबकि केतु अनुसंधान और आध्यात्मिक उन्नति के प्रतीक हैं। हालाँकि यह युति सभी राशियों पर भिन्न प्रभाव डालेगी, लेकिन 5 विशिष्ट राशियाँ ऐसी हैं जिनके लिए यह समय अत्यंत शुभ, लाभप्रद और प्रगतिदायक सिद्ध होने वाला है। आइए जानते हैं वे 5 भाग्यशाली राशियाँ कौन सी हैं।

1. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह युति तृतीय भाव (पराक्रम, साहस और यात्रा) में बन रही है।

शुभ प्रभाव: आपके साहस, पराक्रम और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और अटके हुए काम पूरे होंगे।

लाभ के योग: धार्मिक और व्यवसायिक यात्राओं के बेहतरीन योग बन रहे हैं जो भविष्य में बड़ा लाभ देंगे। आध्यात्मिक कार्यों से मानसिक शांति मिलेगी।

2. कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु-केतु का यह योग द्वितीय भाव (धन, वाणी और कुटुंब) में निर्मित हुआ है।

शुभ प्रभाव: आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय काफी अनुकूल रहने वाला है। आपको अचानक अप्रत्याशित धन लाभ के योग बन रहे हैं।

लाभ के योग: पैतृक संपत्ति या निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। यदि आप अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो समाज और परिवार में मान-सम्मान में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।

3. तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए यह युति एकादश भाव (आय, लाभ और इच्छा पूर्ति) में हो रही है।

शुभ प्रभाव: एकादश भाव में गुरु का प्रभाव आय के नए और स्थायी स्रोत बनाता है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी।

लाभ के योग: आपको आध्यात्मिक व प्रभावशाली मित्रों का सहयोग मिलेगा जो आपके करियर को नई दिशा देंगे। रुकी हुई योजनाएं पुनः गति पकड़ेंगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी।

4. धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए यह शुभ योग नवम भाव (भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा) में बन रहा है।

शुभ प्रभाव: भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। धर्म-कर्म और परोपकार के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आपका सामाजिक दायरा और साख बढ़ेगी।

लाभ के योग: लंबी दूरी की सुखद और लाभप्रद यात्राओं के योग हैं। शिक्षा, अनुसंधान या लेखन से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है।

5. मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए यह युति षष्ठ भाव (शत्रु, प्रतियोगिता और विजय) में प्रभावी है।

शुभ प्रभाव: प्रतिस्पर्धियों और शत्रुओं पर आपकी स्पष्ट विजय होगी। यदि आपका कोई मामला कोर्ट-कचहरी या कानूनी विवाद में अटका हुआ था, तो फैसला आपके पक्ष में आने की मजबूत संभावना है।

लाभ के योग: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे छात्रों को अपनी मेहनत का पूरा और सकारात्मक फल मिलेगा।

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