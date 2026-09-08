कर्क के गुरु और कुंभ के राहु का षडाष्टक योग: इन 5 राशियों के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक का समय रहेगा चमत्कारिक

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति और उनका एक-दूसरे के संदर्भ में बनना वाला कोण मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान हैं, जबकि छाया ग्रह राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इन दोनों ग्रहों की इस विशेष स्थिति के कारण उनके मध्य 'षडाष्टक योग' का निर्माण हो रहा है, जो 31 अक्टूबर 2026 तक प्रभाव में रहेगा।

सामान्यतः षडाष्टक योग को चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें दो ग्रह एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव की दूरी पर होते हैं। परंतु जब गुरु अपनी उच्च राशि (कर्क) में हों और राहु अपनी मित्र राशि (कुंभ) में हों, तो यह योग सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाता है। इस विशेष खगोलीय स्थिति के प्रभाव से 31 अक्टूबर 2026 तक का समय 5 विशेष राशियों के लिए अत्यंत भाग्यशाली, उन्नतिदायक और चमत्कारिक साबित होने जा रहा है।

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा।

आर्थिक मजबूती: रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बन रहे हैं और आय के नए स्रोत सामने आएंगे।

करियर में उन्नति: नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

पारिवारिक वातावरण: परिवार में आपसी तालमेल बढ़ेगा और किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है।

2. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए गुरु और राहु की यह स्थिति बौद्धिक और व्यापारिक दृष्टि से वरदान समान है।

व्यापारिक लाभ: यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो नए सौदे और रणनीतियाँ आपको बड़ा मुनाफा दिलाएंगी।

निवेश से फायदा: सही समय पर किए गए निवेश से भविष्य में अप्रत्याशित आर्थिक लाभ होने की संभावना है।

मान-सम्मान: आपकी बातचीत की शैली और बुद्धिमत्ता की हर जगह सराहना होगी।

3. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में स्थिरता लाने वाला रहेगा।

कामकाज में सफलता: लंबे समय से अटके हुए कार्य अचानक गति पकड़ेंगे और पूरे होंगे।

विदेश से जुड़े लाभ: जो लोग विदेशी कंपनियों, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट या विदेश यात्रा से जुड़े हैं, उनके लिए यह अवधि विशेष लाभदायक रहेगी।

मानसिक शांति: पुरानी चिंताओं से राहत मिलेगी और आत्मबल में वृद्धि होगी।

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों पर इस योग का प्रभाव बहुत ही फलदायी रहने वाला है।

अचानक धन लाभ: गुप्त स्रोतों या पैतृक संपत्ति से अचानक वित्तीय लाभ होने के योग बन रहे हैं।

करियर में बदलाव: यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो आकर्षक अवसर और बेहतर सैलरी पैकेज मिल सकता है।

प्रतिस्पर्धा में विजय: कार्यस्थल पर आपके विरोधी या प्रतिस्पर्धी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे।

5. मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के स्वामियों के लिए यह समय भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला सिद्ध होगा।

भाग्योदय: भाग्य की अनुकूलता से कठिन से कठिन काम भी आसानी से बनते चले जाएंगे।

उच्च शिक्षा व करियर: जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होगी।

आध्यात्मिक उन्नति: धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर रुझान बढ़ेगा, जिससे मन को असीम संतुष्टि मिलेगी।