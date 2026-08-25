बुध का नक्षत्र परिवर्तन: शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन राशियों पर बरसेगा पैसा! पढ़ें राशिफल

बुद्धि, तर्क, संवाद और व्यापार के कारक ग्रह बुध 29 अगस्त 2026 (शनिवार) को दोपहर 12:58 बजे सिंह राशि में रहते हुए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस नक्षत्र के स्वामी सुख, वैभव, सौंदर्य और कला के प्रतीक 'शुक्र देव' हैं। बुध और शुक्र के इस गठबंधन से 12 राशियों के जीवन पर बौद्धिक और भौतिक प्रभाव पड़ेगा।

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर पंचम भाव (विद्या, बुद्धि और प्रेम) में हो रहा है। आपके प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। यदि आप कला, मीडिया, अभिनय, डिजाइनिंग या लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी और लोग आपकी प्रतिभा का लोहा मानेंगे। शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। अचानक किसी निवेश या लॉटरी से अप्रत्याशित धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं।

2. वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर चतुर्थ भाव (सुख, माता और संपत्ति) में प्रभावी रहेगा। आपके पारिवारिक जीवन में सौहार्द और खुशहाली बढ़ेगी। घर के नवीनीकरण, इंटीरियर या लग्जरी सामान की खरीदारी पर खर्च हो सकता है। नया मकान या वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों की इच्छा पूरी हो सकती है। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनसे पूर्ण सहयोग मिलेगा। घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है।

3. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध देव हैं, जो आपके तृतीय भाव (पराक्रम, संवाद और छोटे भाई-बहन) में गोचर कर रहे हैं। आपकी वाणी और संवाद शैली (Communication Skills) में अद्भुत आकर्षण देखने को मिलेगा, जिससे लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। नेटवर्किंग और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को बड़ा व्यावसायिक फायदा होगा। छोटी दूरी की व्यावसायिक यात्राएं लाभदायक रहेंगी। भाई-बहनों के साथ चले आ रहे पुराने मनमुटाव दूर होंगे और रिश्ते मजबूत बनेंगे।

4. कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह बदलाव द्वितीय भाव (धन और वाणी) में हो रहा है। आर्थिक मोर्चे पर यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी मीठी और प्रभावकारी वाणी से वर्षों से रुके हुए काम आसानी से बनने लगेंगे। पैतृक संपत्ति से धन लाभ हो सकता है। बैंक बैलेंस बढ़ाने और भविष्य के लिए धन संचित करने में आप सफल रहेंगे। पुराने किए गए किसी निवेश से अब आपको मोटा मुनाफा मिलने की संभावना है।

5. सिंह राशि (Leo)

बुध का यह गोचर आपकी ही राशि (प्रथम भाव/लग्न) में हो रहा है, जिससे आपके व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता में गजब का निखार आएगा। आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता जागेगी। समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी। जो लोग फैशन, ब्यूटी या पब्लिक रिलेशन के काम में हैं, उन्हें करियर में नई ऊंचाइयां हासिल होंगी। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। नए व्यापारिक विचार आपको सफलता की राह पर ले जाएंगे।

6. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के स्वामी बुध आपके द्वादश भाव (व्यय, विदेश और मोक्ष) में गोचर करेंगे। इस अवधि में भौतिक सुख-सुविधाओं और व्यक्तिगत इच्छाओं पर आपका खर्च बढ़ सकता है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) में कार्यरत हैं या विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ा अनुबंध या विदेशी प्रोजेक्ट मिल सकता है। विदेश यात्रा के इच्छुक लोगों की इच्छा पूरी होगी। हालांकि, किसी भी अजनबी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और आर्थिक लेन-देन में सतर्कता बरतें।

7. तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए यह गोचर एकादश भाव (आय और लाभ) में होने जा रहा है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद शुभ है। आपके लिए आय के एक से अधिक नए स्रोत खुलेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी बनाई रणनीतियां सफल होंगी। पुराने मित्रों और सामाजिक संपर्कों के माध्यम से बड़ा धन लाभ होने की संभावना है। आपकी कोई लंबे समय से अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है। समाज में आपका मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगे।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन दशम भाव (करियर और कर्म) में हो रहा है। कार्यस्थल पर आपके काम की भरपूर सराहना होगी और आपके विचारों को प्रबंधन का सहयोग मिलेगा। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय नई शुरुआत के लिए बहुत अनुकूल है।

9. धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए यह गोचर नवम भाव (भाग्य और धर्म) में होगा। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे कठिन से कठिन काम भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय सफलता दिलाने वाला है। धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। व्यापार या नौकरी के सिलसिले में की गई लंबी दूरी की यात्राएं आर्थिक रूप से काफी लाभदायक सिद्ध होंगी।

10. मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अष्टम भाव (गूढ़ विज्ञान और शोध) में हो रहा है। रिसर्च, डेटा एनालिसिस, शेयर बाजार, ज्योतिष और रहस्यमयी विद्याओं से जुड़े लोगों को बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आपको अचानक गुप्त धन या ससुराल पक्ष से कोई आर्थिक मदद मिल सकती है। हालांकि, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहें और वाहन ध्यान से चलाएं। अपनी भाषा में सौम्यता बनाए रखें और अचानक मिले धन का उपयोग सही जगह निवेश करने में करें।

11. कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह बदलाव सप्तम भाव (दांपत्य और साझेदारी) में होने जा रहा है। जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते में मधुरता आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो यह गोचर आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। व्यावसायिक साझेदारी के नए और लाभदायक अनुबंध साइन हो सकते हैं। विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे और आकर्षक प्रस्ताव आ सकते हैं। जीवनसाथी के नाम से किया गया कोई भी काम बड़ा मुनाफा देगा।

12. मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए यह गोचर छठे भाव (शत्रु, रोग और प्रतियोगिता) में रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय बहुत बढ़िया है, आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी तीक्ष्ण बुद्धि के आगे प्रतिस्पर्धी और गुप्त शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट-कचहरी या विवाद से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। हालांकि, अपने बजट का ध्यान रखें और बेवजह के कर्ज लेने या देने से बचें।