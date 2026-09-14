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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 14 September 2026 (12:31 IST)

बुध का क्रांतिवृत्त परिवर्तन: 5 राशियों के लिए बेहद शुभ, गणेश उत्सव में बप्पा की बरसेगी कृपा

Lord Ganesha, the planet Mercury, and the zodiac in the image.
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (12:35 IST)
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बुध ग्रह के देवता भगवान गणेश और बुधदेव है। गणेश उत्सव प्रारंभ हो गए हैं और 17 सितंबर 2026 को बुध ग्रह का क्रांतिवृत्त प्रारंभ होगा। बुध के क्रांति परिवर्तन (विशेषकर जब बुध उत्तर क्रांति यानी 'सौम्य क्रांति' की ओर बढ़ता है और शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है) का सकारात्मक प्रभाव मुख्य रूप से उन राशियों पर पड़ता है जो बुद्धि, व्यापार और मित्र तत्वों (पृथ्वी और वायु) से जुड़ी होती हैं। बुध के इस परिवर्तन से जिन 5 राशियों को सबसे अधिक शुभ प्रभाव मिलता है, वे इस प्रकार हैं। 

क्या होता है क्रांतिवृत्त:

ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह के क्रांतिवृत्त परिवर्तन या अपनी कक्षा के झुकाव को बदलने की घटना को 'बुध का क्रांतिपात', 'बुध का अयन चलन' या 'बुध की क्रांति स्थिति परिवर्तन' कहा जाता है। जब बुध खगोलीय विषुवत वृत्त से उत्तर (सौम्य) या दक्षिण (याम्य) दिशा की ओर अपनी अधिकतम क्रांति सीमा की ओर बढ़ता है, तो इसे 'बुध का उत्तर क्रांति' या 'दक्षिण क्रांति' परिवर्तन कहते हैं।
 

क्रांतिवृत्त का प्रभाव:

मेदिनी ज्योतिष में बुध के क्रांतिवृत्त और क्रांति परिवर्तन को शेयर बाजार, मौसम, प्राकृतिक आपदाओं और व्यापारिक गतिविधियों में अचानक आने वाले उतार-चढ़ाव का मुख्य कारण माना जाता है। इसका राशियों पर भी प्रभाव रहता है।

मिथुन राशि (Gemini):

यह बुध की अपनी राशि है। क्रांतिवृत्त में सकारात्मक परिवर्तन से आपके निर्णय लेने की क्षमता और बौद्धिक कौशल में जबरदस्त वृद्धि होती है। नौकरी में पदोन्नति, वाकपटुता में निखार और मीडिया, लेखन या मार्केटिंग से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलती है।
 

कन्या राशि (Virgo):

कन्या बुध की उच्च राशि है। इस परिवर्तन के प्रभाव से आपके व्यापारिक सौदों में अचानक बड़ा लाभ (Profit Multiplier) देखने को मिलता है। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, वे आपकी तार्किक क्षमता और योजनाबद्ध तरीके से पूरे हो जाते हैं। वित्तीय स्थिति मजबूत होती है।
 

वृषभ राशि (Taurus):

बुध और शुक्र में परम मित्रता है। वृषभ राशि वालों के लिए यह परिवर्तन धन भाव और वाणी भाव को सक्रिय करता है। आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, निवेश से रिटर्न अच्छा मिलेगा और परिवार में आपकी बात का मान-सम्मान बढ़ेगा।
 

तुला राशि (Libra):

वायु तत्व की राशि होने के कारण तुला राशि पर बुध के क्रांतिपात का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यह आपके भाग्य स्थान को मजबूती देता है। उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, और नए व्यावसायिक अनुबंध (Business Deals) से जुड़े प्रयास सफल होते हैं।
 

कुंभ राशि (Aquarius):

बुध का यह परिवर्तन आपके पंचम (बुद्धि, ज्ञान और आकस्मिक लाभ) भाव को ऊर्जा प्रदान करता है। शेयर बाजार, रचनात्मक कार्यों और शोध से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलते हैं। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ती है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के योग बनते हैं।
 
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