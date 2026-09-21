बुध का मंगल के चित्रा नक्षत्र में प्रवेश: 12 राशियों पर क्या होगा असर? जानिए पूरा राशिफल

21 सितंबर 2026, सोमवार को रात्रि 10 बजकर 45 मिनट पर बुध ग्रह हस्त नक्षत्र से निकलकर मंगल के स्वामित्व वाले चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार का कारक माना जाता है, जबकि मंगल ऊर्जा, साहस और पराक्रम के स्वामी हैं। बुध और मंगल के इस योग से विचारों में स्पष्टता, निर्णयों में गति और व्यापारिक कार्यों में नई ऊर्जा का संचार होगा। आइए जानते हैं कि बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा:

1. मेष राशि (Aries)

बुध का मंगल के नक्षत्र में जाना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आपके साहस और निर्णय लेने की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी वाक्पटुता की सराहना होगी और नए व्यावसायिक अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

2. वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर मध्यम से शुभ फलदायी रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है, हालांकि आपकी तर्कशक्ति से आप सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। लेन-देन में सावधानी बरतें।

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3. मिथुन राशि (Gemini)

आपकी राशि के स्वामी बुध का यह गोचर अत्यंत लाभप्रद रहेगा। बौद्धिक कार्यों, लेखन, मीडिया और शिक्षा से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। आय के नए स्रोत बनेंगे और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

4. कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का अनुभव होगा। भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी के योग बन सकते हैं। माता का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में सहकर्मियों की मदद मिलेगी, जिससे प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे।

5. सिंह राशि (Leo)

यह समय आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। छोटी-छोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगी। भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। संवाद शैली में निखार आएगा, जिससे आप दूसरों को आसानी से प्रभावित कर सकेंगे।

6. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि का स्वामी भी बुध है। चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करते ही आपके रुके हुए आर्थिक मामले सुलझने लगेंगे। अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। वाणी में मधुरता और ओज रहेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है।

7. तुला राशि (Libra)

चित्रा नक्षत्र का प्रभाव तुला राशि पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और मान-सम्मान बढ़ेगा। क्रिएटिव, फैशन, आर्ट और डिजाइनिंग से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है। नए निवेश के लिए समय अनुकूल है।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों को खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। अनावश्यक यात्राओं से बचें। विदेश से जुड़े व्यापार या कंपनियों में काम करने वाले जातकों को अच्छा लाभ मिल सकता है। आध्यात्मिक कार्यों की ओर झुकाव बढ़ेगा।

9. धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत फलदायी रहने वाला है। आय में वृद्धि के योग हैं और पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। मित्रों और बड़े भाइयों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी।

10. मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के कर्म भाव पर इस गोचर का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। अगर नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल है। समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

11. कुंभ राशि (Aquarius)

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे। धार्मिक या ज्ञानवर्धक यात्राओं के योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। पिता और गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

12. मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों को थोड़ा संभलकर चलने की सलाह दी जाती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और अचानक होने वाले खर्चों के लिए तैयार रहें। शोध (Research) और गूढ़ विद्याओं से जुड़े लोगों के लिए यह समय नया ज्ञान और सफलता लेकर आएगा।

शुभ फल प्राप्ति के उपाय

प्रतिदिन "ॐ बुं बुधाय नमः" मंत्र का जप करें।

गणेश जी को दूर्वा (दूभ घास) और मोदक अर्पित करें।

गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं।