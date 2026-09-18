बुध-गुरु का षट्कोण योग: 4 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और लाभ के नए रास्ते

Sextile aspect between Mercury and Jupiter: वर्तमान में बुध (Mercury) और बृहस्पति/गुरु (Jupiter) एक-दूसरे से 60 डिग्री (60°) के कोण पर है। बुध कन्या राशि में और बृहस्पति कर्क राशि में हैं। इस स्थिति के चलते षट्कोण योग का निर्माण हुआ है, जिसे अंग्रेजी में Sextile Aspect कहा जाता है। इस योग के चलते 5 राशियों पर सकारात्मक प्रभाव रहेगा।

क्या होता है षट्कोण योग?

ज्योतिष में, षट्कोण योग अर्थात 'सेक्स्टाइल' (sextile) तब बनता है जब दो ग्रह एक-दूसरे से 60 डिग्री की दूरी पर होते हैं। अर्थात कोई दो ग्रह एक दूसरे से तीसरे घर या भाव में हो। यह स्थिति ग्रहों के बीच ऊर्जा के सहज और सामंजस्यपूर्ण प्रवाह को दर्शाती है। सेक्स्टाइल अक्सर उन क्षेत्रों में अवसर पैदा करते हैं जिन पर इन ग्रहों का प्रभाव होता है; सक्रिय रूप से उपयोग किए जाने पर ये सकारात्मक विकास को बढ़ावा देते हैं।

वैदिक और पाश्चात्य दोनों ज्योतिष में 60 डिग्री का यह संबंध बहुत शुभ और अनुकूल माना जाता है। बुध बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार का कारक है, जबकि गुरु ज्ञान, भाग्य, वृद्धि और उच्च शिक्षा का प्रतीक है। जब ये दोनों 60 डिग्री पर आते हैं, तो इनके बीच एक सकारात्मक और सहज ऊर्जा का प्रवाह होता है।

मुख्य प्रभाव और फायदे:

तीक्ष्ण बुद्धि और विवेक: बुध की चतुरता और गुरु का ज्ञान मिलकर सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाते हैं।

उत्कृष्ट संवाद (Communication): आपकी वाणी में मिठास, स्पष्टता और सीख देने की क्षमता आती है। आप अपनी बात बहुत प्रभावशाली ढंग से रख पाते हैं।

शिक्षा और सीखने में सफलता: यह स्थिति विद्यार्थियों, शिक्षकों, लेखकों और शोधकर्ताओं के लिए नए विचार, ध्यान केंद्रित करने और जटिल विषयों को आसानी से समझने का अवसर देती है।

व्यापार और आर्थिक लाभ: बुध की व्यावसायिक समझ और गुरु का विस्तार मिलकर व्यापारिक सौदों (Deals) में सफलता दिलाते हैं।

सकारात्मक सोच: इस समय व्यक्ति का दृष्टिकोण आशावादी रहता है और समस्याओं का समाधान आसानी से मिल जाता है।

संक्षेप में, यह एक ऐसा समय या योग है जब आपका दिमाग (बुध) और आपकी समझदारी/मार्गदर्शन (गुरु) एक साथ बेहतरीन तालमेल में काम करते हैं।

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4 राशियों को होगा लाभ:

बुध और गुरु के षट्कोण योग (60° का कोण) से मुख्य रूप से मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि ये राशियाँ सीधे बुध और गुरु द्वारा शासित (Rule) होती हैं। इसके अलावा वृषभ, तुला और कुंभ राशियों के लिए भी यह समय बहुत शुभ फल देने वाला होता है।

मिथुन (Gemini):

बुध आपका स्वामी है, इसलिए आपकी तार्किक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होगी। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे और अटके हुए काम बातचीत के जरिए सुलझेंगे।

कन्या (Virgo):

कार्यक्षेत्र (Career) में बड़ी सफलता और पदोन्नति के योग बनते हैं। आपके विचारों को वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों से सराहना मिलेगी।

धनु (Sagittarius):

गुरु आपकी राशि का स्वामी है। उच्च शिक्षा, शोध और आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा। लंबी यात्राओं या विदेश से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी।

मीन (Pisces):

धन लाभ और संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आपकी सलाह और मार्गदर्शन से परिवार व दोस्तों को लाभ होगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

अन्य अनुकूल राशियाँ (वृषभ, तुला, कुंभ):

वृषभ और तुला (Taurus & Libra): वित्तीय फैसलों में स्पष्टता आएगी और आय के नए स्रोत बनेंगे।

कुंभ (Aquarius): नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, और रचनात्मक (Creative) क्षेत्रों से लाभ होगा।

इस योग से मिलने वाले मुख्य लाभ:

वित्तीय वृद्धि: व्यापारिक समझौतों (Contracts), निवेश और शेयर बाजार से जुड़े निर्णयों में फायदा होता है।

मानसिक स्पष्टता: भ्रम दूर होता है और बड़े निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास बढ़ता है।

परीक्षा और साक्षात्कार में सफलता: विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता और प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन का लाभ मिलता है।