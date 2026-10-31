Budh Gochar 2026: राहु के स्वाति नक्षत्र में बुध का गोचर, 3 नवंबर से चमकेगी इन राशियों की किस्मत, जानें 12 राशियों का राशिफल

ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, व्यापार और संचार के कारक ग्रह बुध का नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। 03 नवंबर 2026 (मंगलवार) को बुध ग्रह विशाखा नक्षत्र से निकलकर स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी छाया ग्रह राहु हैं। चूंकि बुध वर्तमान में तुला राशि में विराजमान हैं (जहाँ वे 02 दिसंबर 2026 तक रहेंगे) और स्वाति नक्षत्र में 25 नवंबर तक रहकर पुनः विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, इसलिए राहु के नक्षत्र में बुध का यह गोचर सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लाएगा।

1. गोचर की समय-अवधि और ज्योतिषीय गणित

स्वाति नक्षत्र में बुध का प्रवेश: 03 नवंबर 2026, मंगलवार

स्वाति नक्षत्र में स्थिति: 03 नवंबर से 25 नवंबर 2026 तक

तुला राशि में बुध की उपस्थिति: 02 दिसंबर 2026 तक

विशेष प्रभाव: स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। बुध और राहु में मित्रवत संबंध होने के कारण यह गोचर शेयर बाजार, मीडिया, व्यापार और बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए अचानक लाभ या बड़े बदलाव का योग बनाएगा।

2. सभी 12 राशियों पर प्रभाव और राशिफल

मेष राशि: सप्तम भाव में बुध-राहु का प्रभाव व्यापारिक साझेदारी में लाभ देगा। जीवनसाथी के साथ बातचीत में थोड़ी सावधानी रखें।

वृषभ राशि: छठा भाव प्रभावित होने से गुप्त शत्रुओं पर विजय मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और लेन-देन में सतर्कता बरतें।

मिथुन राशि: पंचम भाव में गोचर से शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े छात्रों को अचानक सफलता मिलेगी। बौद्धिक क्षमता मजबूत होगी।

कर्क राशि: चतुर्थ भाव में गोचर से संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बनेंगे। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

सिंह राशि: तीसरे भाव में बुध का प्रभाव साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा। नए संपर्क और छोटी यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी।

कन्या राशि: दूसरे भाव में गोचर से धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे। वाणी में मधुरता आएगी, जिससे रुके हुए काम पूरे होंगे।

तुला राशि: आपकी अपनी राशि (प्रथम भाव) में गोचर होने से कार्यक्षेत्र में बड़ा सुधार होगा। निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी, पर भ्रम से बचें।

वृश्चिक राशि: द्वादश भाव में गोचर से विदेश यात्रा के योग बनेंगे। हालांकि, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

धनु राशि: एकादश भाव में गोचर से आय में अचानक वृद्धि होगी। बड़े भाइयों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा।

मकर राशि: दशम भाव में गोचर से करियर और कारोबार में नए अवसर मिलेंगे। नौकरीपेशा लोगों की पदोन्नति के योग हैं।

कुंभ राशि: नवम भाव में गोचर से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धर्म-कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी और लंबी दूरी की यात्रा होगी।

मीन राशि: अष्टम भाव में गोचर से अचानक धन लाभ या शोध कार्यों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

3. शुभ फल प्राप्ति के लिए अचूक उपाय

बुध मंत्र का जाप: प्रतिदिन 'ॐ बुं बुधाय नमः' का 108 बार जाप करें।

गणेश पूजा: बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और मोदक/बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।

दान: हरे मूंग, हरी सब्जियां या हरे वस्त्र का दान किसी जरूरतमंद को करें।