बुध के स्वाति नक्षत्र गोचर से इन 7 भाग्यशाली राशियों को मिलेगा जबरदस्त फायदा

01 अक्टूबर 2026 को बुध ग्रह स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहाँ पहले से मौजूद शुक्र के साथ उनकी युति से अत्यंत शुभ 'लक्ष्मी-नारायण योग' बन रहा है। इस गोचर और शुभ योग का सबसे सकारात्मक व सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रभाव विशेष रूप से इन भाग्यशाली राशियों पर पड़ने वाला है।

1. तुला राशि (Libra)–

तुला राशि के प्रथम भाव (लग्न) में ही बुध और शुक्र मिलकर लक्ष्मी-नारायण योग बना रहे हैं। यह गोचर आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाएगा।

प्रमुख लाभ: नए व्यापारिक अनुबंध (Contracts) मिलेंगे। सौंदर्य, फैशन, कला और डिज़ाइनिंग से जुड़े लोगों के लिए यह अत्यंत लाभदायक समय रहेगा।

उपाय: पक्षियों को हरा मूंग दाना डालें।

2. मिथुन राशि (Gemini)–

मिथुन राशि के स्वामी बुध का पाँचवें भाव में जाना विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगा।

प्रमुख लाभ: सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। शेयर बाज़ार या किसी पुराने निवेश से अचानक बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है।

उपाय: 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें।

3. धनु राशि (Sagittarius)–

ग्यारहवें (आय) भाव में गोचर होने के कारण धनु राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से बेहद फलदायी रहने वाला है।

प्रमुख लाभ: आय के नए रास्ते खुलेंगे, रुका हुआ धन वापस मिलेगा और आपकी महत्वाकांक्षाएँ पूरी होंगी। वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा।

उपाय: श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुनें।

4. मकर राशि (Capricorn)–

दसवें (कर्म) भाव में बुध-शुक्र का प्रभाव मकर राशि के जातकों के पेशेवर जीवन को नई दिशा देगा।

प्रमुख लाभ: नई नौकरी के शानदार प्रस्ताव मिलेंगे और पदोन्नति (Promotion) के योग बनेंगे। राजनीति, प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी।

उपाय: अपने पास हरा रुमाल रखें या हरे रंग के वस्त्र धारण करें।

5. कन्या राशि (Virgo)–

दूसरे (धन) भाव में गोचर होने से कन्या राशि के लोगों की वाणी में मिठास और प्रभाव आएगा।

प्रमुख लाभ: धन संचय (Savings) करने में सफलता मिलेगी। बैंकिंग, फाइनेंस और कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय में अचानक वृद्धि होगी।

उपाय: तांबे के पात्र में जल भरकर तुलसी जी को अर्पित करें।

6. कुंभ राशि (Aquarius)–

नवम (भाग्य) भाव में बुध का आगमन कुंभ राशि के जातकों के भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगा।

प्रमुख लाभ: लंबे समय से रुके या अटके हुए काम पूरे होंगे। उच्च शिक्षा, धर्म और लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्राओं से बड़ा लाभ मिलेगा।

उपाय: बुधवार को किसी धार्मिक स्थल पर हरे फल दान करें।

7. कर्क राशि (Cancer)–

चौथे भाव में बुध का आगमन भौतिक सुख-सुविधाओं और पारिवारिक खुशियों में वृद्धि करेगा।

प्रमुख लाभ: भूमि, मकान या वाहन खरीदने के प्रबल योग हैं। प्रॉपर्टी और वर्क-फ्रॉम-होम से जुड़े लोगों को आर्थिक फ़ायदा होगा।

उपाय: माँ दुर्गा को हरे फल या हरी वस्तुएँ अर्पित करें।