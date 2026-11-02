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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 2 November 2026 (12:07 IST)

Budh Nakshatra Gochar 2026: दिवाली से पहले बुध का बड़ा बदलाव, 5 राशियों को मिल सकता है धन लाभ

budh in swati nakshatra in hindi
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (12:10 IST)
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Mercury's transit into Swati Nakshatra: ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, व्यापार और तार्किक क्षमता के कारक ग्रह 'बुध' का स्वाति नक्षत्र में गोचर एक अत्यंत शुभ और प्रभावशाली घटना माना जा रहा है। 03 नवंबर 2026 से 25 नवंबर 2026 तक बुध ग्रह स्वाति नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी छाया ग्रह राहु हैं और बुध तथा राहु में परस्पर मित्रता का भाव है। इस कारण यह गोचर व्यापार, करियर, धन-धान्य और बौद्धिक क्षेत्र में अचानक बड़ा लाभ देने जा रहा है। 6 ऐसी राशियाँ हैं, जिन्हें इस अवधि में सबसे ज्यादा शुभ परिणाम और प्रचुर लाभ मिलने वाला है:-

1. मिथुन राशि (Gemini)– बौद्धिक विकास और अचानक सफलता

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय वरदान समान रहेगा। आपकी सोचने-समझने की क्षमता और बौद्धिक कौशल का विकास होगा, जिससे आप कठिन निर्णयों को आसानी से ले पाएंगे। अचानक किसी सफलता या अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
 

2. कन्या राशि (Virgo)– धन आगमन और वाणी का प्रभाव

कन्या राशि के लिए बुध का यह गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है, जिसे धन और वाणी का स्थान माना जाता है। इस दौरान आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। धन अर्जित करने के कई नए और अनूठे माध्यम खुलेंगे। आपकी वाणी में सौम्यता आएगी, जिसके प्रभाव से आप अपने रुके हुए और बिगड़े कामों को आसानी से बना लेंगे।
 

3. तुला राशि (Libra)– करियर में बड़ा उछाल और निर्णय क्षमता

तुला राशि के प्रथम भाव यानी लग्न में ही बुध विराजमान होकर स्वाति नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस कारण सबसे अधिक सकारात्मक बदलाव तुला राशि वालों के जीवन में ही देखने को मिलेगा। कार्यक्षेत्र और बिजनेस में बड़ा सुधार आएगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और सही समय पर सटीक निर्णय लेने की क्षमता से आपको कार्यस्थल पर मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा मिलेगी।
 

4. धनु राशि (Sagittarius)– आय में बंपर वृद्धि और आर्थिक मजबूती

धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर एकादश भाव (लाभ भाव) को जागृत कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप आपकी आय में अचानक अप्रत्याशित वृद्धि होने के प्रबल योग बन रहे हैं। निवेश किए गए पैसे से अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा, बड़े भाई-बहनों और प्रभावशाली मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, जो आपके व्यावसायिक विकास में मददगार साबित होगा।
 

5. मकर राशि (Capricorn)– करियर में तरक्की और नई ऊँचाइयाँ

मकर राशि के जातकों के लिए बुध का दशम भाव में गोचर करियर और कारोबार के लिहाज से बेहद शुभ फलदायी है। जो लोग लंबे समय से पदोन्नति (Promotion) या मनचाही नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उन्हें नए और शानदार अवसर मिलेंगे। व्यापारी वर्ग को नए समझौतों से बड़ा मुनाफा हो सकता है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
 

6. कुंभ राशि (Aquarius)– भाग्य का पूरा साथ और धार्मिक यात्राएँ

कुंभ राशि के नवम भाव (भाग्य स्थान) में यह गोचर होने जा रहा है। इस समय भाग्य आपके हर कदम पर साथ देगा। आपके अटके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। धर्म-कर्म और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी लंबी दूरी की लाभकारी या धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है, जिससे भविष्य में आपको बड़ा लाभ होगा।
 
कुल मिलाकर 03 नवंबर से 25 नवंबर की यह समय-अवधि मिथुन, कन्या, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक समृद्धि, तरक्की और खुशहाली लेकर आने वाली है।
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