  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. budh-gochar-swati-nakshatra-2026-12-rashiyon-par-asar-upay
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Saturday, 26 September 2026 (15:48 IST)

बुध का स्वाति नक्षत्र में गोचर 2026: 12 राशियों पर क्या होगा असर, जानें शुभ-अशुभ प्रभाव और उपाय

budh in rahu nakshatra
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 26 Sep 2026 (15:48 IST)
google-news

ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्कशास्त्र और संचार का कारक माना गया है। 1 अक्टूबर 2026, बृहस्पतिवार को प्रातः 09:33 बजे बुध ग्रह चित्रा नक्षत्र से निकलकर स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, और यह वायु तत्व प्रधान 'तुला राशि' में आता है। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं।

इस गोचर की सबसे विशेष बात यह है कि स्वाति नक्षत्र में पहले से मौजूद शुक्र ग्रह के साथ बुध की युति बनेगी, जिससे अत्यंत शुभ 'लक्ष्मी-नारायण योग' का निर्माण होगा। स्वाति नक्षत्र की वायु तत्व ऊर्जा और राहु-शुक्र-बुध के इस मेल से व्यापार, कला, मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और रचनात्मक क्षेत्रों में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि 12 राशियों के जीवन पर इस महत्वपूर्ण गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा:
 

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए यह गोचर सातवें भाव में होगा। व्यापारिक साझेदारियों (Partnerships) में नए अवसर मिलेंगे। यदि आप एकल व्यवसाय में हैं, तो नई योजनाओं से बड़ा लाभ होगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे, लेकिन राहु के नक्षत्र प्रभाव के कारण बातचीत में पारदर्शिता बनाए रखना ज़रूरी होगा।
उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 

2. वृषभ राशि (Taurus)

छठे भाव में यह गोचर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और नौकरीपेशा लोगों के लिए अनुकूल सिद्ध होगा। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे। हालाँकि, लेन-देन और स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें।
उपाय: गाय को हरा चारा या पालक खिलाएँ।
 

3. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं। पाँचवें भाव में यह गोचर विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट समय लाएगा। शोध, कला, लेखन और बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों की सोचने-समझने की क्षमता बढ़ेगी। शेयर बाज़ार या निवेश से अचानक लाभ के योग बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
उपाय: 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें।
 

4. कर्क राशि (Cancer)

चौथे भाव में बुध का आगमन भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा। भूमि, भवन या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो लोग वर्क-फ्रॉम-होम या प्रॉपर्टी संबंधी व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें आर्थिक लाभ होगा।
उपाय: माँ दुर्गा को हरे फल या हरी वस्तुएँ अर्पित करें।
 

5. सिंह राशि (Leo)

तीसरे भाव में यह गोचर आपके पराक्रम, साहस और संचार कौशल (Communication) में जबरदस्त वृद्धि करेगा। मीडिया, मार्केटिंग, लेखन और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। छोटी दूरी की व्यावसायिक यात्राएँ फलदायी साबित होंगी। भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा।
उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाकर उनका आशीर्वाद लें।
 

6. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के स्वामी बुध का दूसरे भाव में गोचर आपकी वाणी में मिठास और आकर्षण लाएगा। धन संचय (Savings) करने में सफल रहेंगे। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस या कंसल्टेंसी क्षेत्र में हैं, उनकी आय में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। परिवार के सदस्यों का समर्थन मिलेगा।
उपाय: तांबे के पात्र में जल भरकर तुलसी जी को अर्पित करें।
 

7. तुला राशि (Libra)

तुला राशि के लग्न (प्रथम भाव) में ही यह गोचर हो रहा है, जहाँ शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी-नारायण योग बना रहे हैं। यह समय आपके व्यक्तित्व को निखारेगा और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ाएगा। व्यापार में नए अनुबंध (Contracts) मिल सकते हैं। सौंदर्य, फैशन और कला से जुड़े जातकों के लिए यह स्वर्ण काल सिद्ध होगा।
उपाय: पक्षियों को हरा मूंग दाना डालें।
 

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

बारहवें भाव में बुध का गोचर विदेश यात्रा या विदेशी कंपनियों (MNCs) के साथ काम कर रहे लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा। हालाँकि, बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। राहु के नक्षत्र प्रभाव के कारण अचानक कोई बड़ा अवसर मिल सकता है, लेकिन किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें।
उपाय: मूंग की दाल का दान करें।
 

9. धनु राशि (Sagittarius)

ग्यारहवें भाव (आय भाव) में यह गोचर आर्थिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी रहेगा। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों और बड़े मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी महत्वाकांक्षाएँ पूरी होने का समय है।
उपाय: श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुनें।
 

10. मकर राशि (Capricorn)

दसवें भाव (कर्म भाव) में बुध और शुक्र का प्रभाव आपके करियर को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा। नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं या पदोन्नति (Promotion) के योग बनेंगे। राजनीति, प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष अनुकूल है। पिता का सहयोग आपके काम आएगा।
उपाय: अपने पास हरा रुमाल रखें या हरे रंग के वस्त्र धारण करें।
 

11. कुंभ राशि (Aquarius)

नवम भाव (भाग्य भाव) में बुध का गोचर आपके भाग्य के द्वार खोलेगा। धर्म, अध्यात्म और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। लंबी दूरी की लाभदायक यात्राएँ हो सकती हैं। यदि कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था, तो वह अब पूरा हो सकता है।
उपाय: बुधवार को किसी धार्मिक स्थल पर हरे फल दान करें।
 

12. मीन राशि (Pisces)

आठवें भाव में गोचर होने के कारण आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। शोध (Research) और गुप्त विद्याओं में रुचि बढ़ेगी। अचानक धन लाभ हो सकता है (जैसे वसीयत या बीमा से), लेकिन सेहत और खान-पान का विशेष ध्यान रखें। वाणी पर संयम रखें ताकि कोई अनावश्यक विवाद न हो।
उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश को मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएँ।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
16 shradh paksha 2026: श्राद्ध पक्ष में द्वितीया के श्राद्ध का महत्व, जानिए कैसे और किसका करते हैं श्राद्ध

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 सितंबर 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 सितंबर 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय18 September 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

बुधादित्य राजयोग से चमकेगा 4 राशियों का भाग्य! कन्या राशि में बुध-सूर्य की युति से मिलेंगे शुभ संकेत

बुधादित्य राजयोग से चमकेगा 4 राशियों का भाग्य! कन्या राशि में बुध-सूर्य की युति से मिलेंगे शुभ संकेत07 सितंबर को बुध के बाद 17 सितंबर 2026 को सूर्य ग्रह ने कन्या राशि में गोचर किया है। बुध और सूर्य की इस युति से कन्या राशि में एक अत्यंत शुभ और प्रभावशाली 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण हुआ है। ज्योतिषशास्त्र में सूर्य को सफलता, पद-प्रतिष्ठा और आत्मा का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, व्यापार और वाणी के स्वामी हैं।

भविष्य मालिका की भविष्यवाणी: क्या मक्का-मदीना में होगा घोर युद्ध? जानें क्या किया गया है दावा

भविष्य मालिका की भविष्यवाणी: क्या मक्का-मदीना में होगा घोर युद्ध? जानें क्या किया गया है दावाहाल ही में मुस्लिमों के पवित्र शहर मक्का पर हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए ड्रोन हमले के दावे के बाद, ओडिशा के प्रसिद्ध 'भविष्य मालिका' ग्रंथ की एक भविष्यवाणी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। लगभग 600 वर्ष पूर्व ओडिशा के पंचसखाओं (विशेषकर महापुरुष अच्युतानंद दास जी) द्वारा ताड़पत्रों पर रचित इस ग्रंथ में मक्का, मदीना और पूरे मध्य पूर्व (Middle East) क्षेत्र में भीषण एवं विनाशकारी युद्ध होने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर: जानिए कुंडली में क्या कहते हैं ग्रह-नक्षत्र और भविष्य के संकेत

नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर: जानिए कुंडली में क्या कहते हैं ग्रह-नक्षत्र और भविष्य के संकेतNarendra Modi 76th Birthday 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में दोपहर 12:09 बजे हुआ था। ज्योतिषीय जानकारी के अनुसार, उनकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है और उनकी राशि भी वृश्चिक है। सूर्य और पाश्चात्य राशि कन्या है। इस साल 17 सितंबर 2026 को वे 76 साल के हो जाएँगे। आइए उनकी वर्षफल कुंडली के आधार पर जानते हैं कि कैसा रहेगा उनका भविष्य।

नीच के मंगल का देश-दुनिया और 12 राशियों पर कैसा होगा असर? इन मामलों में रहें सतर्क

नीच के मंगल का देश-दुनिया और 12 राशियों पर कैसा होगा असर? इन मामलों में रहें सतर्कKark ka mangal 2026: 18 सितंबर 2026, शुक्रवार की शाम ठीक 5:03 बजे ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी नीच राशि 'कर्क' में कदम रखने जा रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब मंगल जैसा उग्र ग्रह नीच का होता है, तो वैश्विक और व्यक्तिगत स्तर पर उथल-पुथल की स्थितियां बनती हैं। हालांकि, देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी इस नकारात्मकता की धार को कम करने और परिस्थितियों को संभालने में मददगार साबित होगी। आइए जानते हैं मंगल के इस महत्वपूर्ण गोचर का हम पर और दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है:-