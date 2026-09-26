बुध का स्वाति नक्षत्र में गोचर 2026: 12 राशियों पर क्या होगा असर, जानें शुभ-अशुभ प्रभाव और उपाय

ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्कशास्त्र और संचार का कारक माना गया है। 1 अक्टूबर 2026, बृहस्पतिवार को प्रातः 09:33 बजे बुध ग्रह चित्रा नक्षत्र से निकलकर स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, और यह वायु तत्व प्रधान 'तुला राशि' में आता है। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं।

इस गोचर की सबसे विशेष बात यह है कि स्वाति नक्षत्र में पहले से मौजूद शुक्र ग्रह के साथ बुध की युति बनेगी, जिससे अत्यंत शुभ 'लक्ष्मी-नारायण योग' का निर्माण होगा। स्वाति नक्षत्र की वायु तत्व ऊर्जा और राहु-शुक्र-बुध के इस मेल से व्यापार, कला, मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और रचनात्मक क्षेत्रों में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि 12 राशियों के जीवन पर इस महत्वपूर्ण गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा:

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए यह गोचर सातवें भाव में होगा। व्यापारिक साझेदारियों (Partnerships) में नए अवसर मिलेंगे। यदि आप एकल व्यवसाय में हैं, तो नई योजनाओं से बड़ा लाभ होगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे, लेकिन राहु के नक्षत्र प्रभाव के कारण बातचीत में पारदर्शिता बनाए रखना ज़रूरी होगा।

उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

2. वृषभ राशि (Taurus)

छठे भाव में यह गोचर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और नौकरीपेशा लोगों के लिए अनुकूल सिद्ध होगा। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे। हालाँकि, लेन-देन और स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें।

उपाय: गाय को हरा चारा या पालक खिलाएँ।

3. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं। पाँचवें भाव में यह गोचर विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट समय लाएगा। शोध, कला, लेखन और बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों की सोचने-समझने की क्षमता बढ़ेगी। शेयर बाज़ार या निवेश से अचानक लाभ के योग बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

उपाय: 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें।

4. कर्क राशि (Cancer)

चौथे भाव में बुध का आगमन भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा। भूमि, भवन या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो लोग वर्क-फ्रॉम-होम या प्रॉपर्टी संबंधी व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें आर्थिक लाभ होगा।

उपाय: माँ दुर्गा को हरे फल या हरी वस्तुएँ अर्पित करें।

5. सिंह राशि (Leo)

तीसरे भाव में यह गोचर आपके पराक्रम, साहस और संचार कौशल (Communication) में जबरदस्त वृद्धि करेगा। मीडिया, मार्केटिंग, लेखन और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। छोटी दूरी की व्यावसायिक यात्राएँ फलदायी साबित होंगी। भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा।

उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाकर उनका आशीर्वाद लें।

6. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के स्वामी बुध का दूसरे भाव में गोचर आपकी वाणी में मिठास और आकर्षण लाएगा। धन संचय (Savings) करने में सफल रहेंगे। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस या कंसल्टेंसी क्षेत्र में हैं, उनकी आय में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। परिवार के सदस्यों का समर्थन मिलेगा।

उपाय: तांबे के पात्र में जल भरकर तुलसी जी को अर्पित करें।

7. तुला राशि (Libra)

तुला राशि के लग्न (प्रथम भाव) में ही यह गोचर हो रहा है, जहाँ शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी-नारायण योग बना रहे हैं। यह समय आपके व्यक्तित्व को निखारेगा और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ाएगा। व्यापार में नए अनुबंध (Contracts) मिल सकते हैं। सौंदर्य, फैशन और कला से जुड़े जातकों के लिए यह स्वर्ण काल सिद्ध होगा।

उपाय: पक्षियों को हरा मूंग दाना डालें।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

बारहवें भाव में बुध का गोचर विदेश यात्रा या विदेशी कंपनियों (MNCs) के साथ काम कर रहे लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा। हालाँकि, बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। राहु के नक्षत्र प्रभाव के कारण अचानक कोई बड़ा अवसर मिल सकता है, लेकिन किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें।

उपाय: मूंग की दाल का दान करें।

9. धनु राशि (Sagittarius)

ग्यारहवें भाव (आय भाव) में यह गोचर आर्थिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी रहेगा। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों और बड़े मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी महत्वाकांक्षाएँ पूरी होने का समय है।

उपाय: श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुनें।

10. मकर राशि (Capricorn)

दसवें भाव (कर्म भाव) में बुध और शुक्र का प्रभाव आपके करियर को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा। नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं या पदोन्नति (Promotion) के योग बनेंगे। राजनीति, प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष अनुकूल है। पिता का सहयोग आपके काम आएगा।

उपाय: अपने पास हरा रुमाल रखें या हरे रंग के वस्त्र धारण करें।

11. कुंभ राशि (Aquarius)

नवम भाव (भाग्य भाव) में बुध का गोचर आपके भाग्य के द्वार खोलेगा। धर्म, अध्यात्म और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। लंबी दूरी की लाभदायक यात्राएँ हो सकती हैं। यदि कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था, तो वह अब पूरा हो सकता है।

उपाय: बुधवार को किसी धार्मिक स्थल पर हरे फल दान करें।

12. मीन राशि (Pisces)

आठवें भाव में गोचर होने के कारण आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। शोध (Research) और गुप्त विद्याओं में रुचि बढ़ेगी। अचानक धन लाभ हो सकता है (जैसे वसीयत या बीमा से), लेकिन सेहत और खान-पान का विशेष ध्यान रखें। वाणी पर संयम रखें ताकि कोई अनावश्यक विवाद न हो।

उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश को मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएँ।