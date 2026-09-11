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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Saturday, 12 September 2026 (07:02 IST)

बुध का हस्त नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन के साथ करियर में भी मिलेगा बड़ा लाभ

budh in hasta nakshatra The image depicts the planet Mercury, the deity Budha, and the zodiac.
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (17:34 IST)
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ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार, तर्क, वाणी और धन का कारक माना जाता है। 13 सितंबर 2026 को बुध ग्रह का हस्त नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, इसलिए बुध का यह गोचर बौद्धिक और आर्थिक उन्नति के लिए अत्यंत फलदायी माना जा रहा है। वैसे तो इसका प्रभाव कई राशियों पर शुभ रहेगा, लेकिन ज्योतिषीय गणना और लाभ की तीव्रता के आधार पर ये 5 राशियां सबसे ज्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं।

1. वृश्चिक राशि (आय के नए स्रोत और इच्छापूर्ति)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा लाभदायक साबित होगा। आपके लिए आय (Income) के नए-नए स्रोत खुलेंगे, जिससे बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। पुराने मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा और लंबे समय से अटकी आपकी कोई बड़ी मनोकामना इस दौरान पूरी हो सकती है।
 

2. धनु राशि (करियर में बड़ा उछाल और पद-प्रतिष्ठा)

करियर और बिजनेस के मामले में धनु राशि के जातकों की किस्मत चमकने वाली है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी पद-प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। पदोन्नति (Promotion) और वेतन वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं।
 

3. सिंह राशि (अचानक धन लाभ और रुका पैसा वापस)

सिंह राशि वालों का आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत होने जा रहा है। आपकी मधुर वाणी और प्रभावशाली संवाद शैली से फंसे हुए वित्तीय मामले आसानी से सुलझ जाएंगे। अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं और आपकी संपत्ति व संचित धन में वृद्धि होगी।
 

4. मकर राशि (भाग्य का 100% साथ और बड़ी सफलता)

मकर राशि के जातकों को इस अवधि में भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। किस्मत के बल पर आपके बिगड़ते काम भी बन जाएंगे। धार्मिक यात्राओं के शुभ संयोग बनेंगे। जो लोग लंबे समय से किसी बड़े अवसर या सफलता का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह समय वरदान साबित होगा।
 

5. कन्या राशि (नया काम, आत्मविश्वास और सर्वांगीण तरक्की)

कन्या राशि के जातकों के व्यक्तित्व में एक नया निखार और अद्भुत आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। यदि आप कोई नया बिजनेस, स्टार्टअप या नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए यह समय सबसे उत्तम रहेगा। आपकी योजनाओं को सफलता मिलेगी और चौतरफा लाभ होगा।
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