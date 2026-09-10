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Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (16:47 IST)

बुध का हस्त नक्षत्र में गोचर: 12 राशियों पर पड़ेगा असर, जानें किसे मिलेगा धन-करियर का लाभ

budhdev and budh grah
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (16:53 IST)
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ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क और संचार का कारक माना गया है। जब भी बुध किसी नक्षत्र या राशि में स्थान परिवर्तन करते हैं, तो इसका सीधा असर व्यक्ति की सोच, वित्तीय स्थिति और बातचीत के तरीके पर पड़ता है।
 
13 सितंबर 2026 को बुध ग्रह उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर चंद्रमा के स्वामित्व वाले हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। वर्तमान में बुध ग्रह कर्क राशि में विराजमान हैं। हस्त नक्षत्र में बुध का यह गोचर व्यावसायिक निर्णयों, बौद्धिक क्षमताओं और संवाद कौशल के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए जानते हैं कि बुध के हस्त नक्षत्र में गोचर से सभी 12 राशियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा:
 

12 राशियों पर गोचर का प्रभाव

मेष राशि: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में विरोधी हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए तर्क-वितर्क से बचें।
वृषभ राशि: विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। बौद्धिक क्षमताओं में वृद्धि होगी और रचनात्मक कार्यों से लाभ मिलने के योग हैं।
मिथुन राशि: पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी। माता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है।
कर्क राशि: साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। संचार माध्यमों से लाभ मिलेगा। छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे।
सिंह राशि: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आपकी वाणी में सौम्यता आएगी, जिससे रुके हुए वित्तीय मामले सुलझ सकते हैं।
कन्या राशि: आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और नया काम शुरू करने के लिए समय उत्तम रहेगा।
तुला राशि: व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें। विदेशी व्यापार या विदेशी संबंधों से लाभ मिलने की संभावना है।
वृश्चिक राशि: आय के नए स्रोत बनेंगे। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा और मनोकामनाएं पूरी होने का समय है।
धनु राशि: कार्यक्षेत्र और करियर में प्रगति होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
मकर राशि: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धर्म और आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं।
कुंभ राशि: अचानक धन लाभ या हानि की संभावना है। गुप्त बातें साझा करने से बचें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
मीन राशि: व्यापारिक साझेदारों के साथ संबंध मजबूत होंगे। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी और नए व्यावसायिक अनुबंध हो सकते हैं।
 
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