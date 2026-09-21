बुध का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश: 5 राशियों के लिए शुरू होंगे शुभ दिन, धन-करियर में लाभ के योग

बुध ग्रह 21 सितंबर 2026, सोमवार को हस्त नक्षत्र से निकलकर रात्रि 10 बजकर 45 मिनट पर मंगल के स्वामित्व वाले चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्कशक्ति का कारक माना गया है, वहीं मंगल को ऊर्जा, साहस और पराक्रम का स्वामी माना जाता है। जब सौम्य ग्रह बुध, मंगल के ऊर्जावान चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता, बौद्धिक चातुर्य और व्यावसायिक कौशल में अभूतपूर्व निखार आता है।

बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन विशेष रूप से 5 भाग्यशाली राशियों के लिए बेहद शुभ, लाभदायक और जीवन में नई सफलताएँ लाने वाला सिद्ध होगा। आइए जानते हैं वे कौन-सी 5 राशियां हैं और उनके लिए यह गोचर क्या सौगात ला रहा है।

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए बुध का चित्रा नक्षत्र में गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। मंगल के नक्षत्र में बुध का प्रवेश आपके साहस और निर्णय क्षमता में वृद्धि करेगा।

करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आपकी वाक्पटुता और नई रणनीतियों की सराहना होगी। जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें नए सौदे और साझेदारियाँ मिल सकती हैं।

आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत खुलेंगे। फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है।

व्यक्तिगत जीवन: परिवार में आपका प्रभाव बढ़ेगा और भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

2. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि का स्वामी स्वयं बुध ग्रह है। ऐसे में बुध का नक्षत्र परिवर्तन इस राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से ऊर्जावान और फलदायी रहेगा।

करियर और व्यापार: मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, आईटी और संचार के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है। पदोन्नति या नई नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से यह समय बहुत मजबूत रहने वाला है। निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा।

व्यक्तिगत जीवन: मान-सम्मान में वृद्धि होगी और आपकी बातें दूसरों को प्रभावित करेंगी।

3. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि भी बुध देव की स्वराशि है। चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करते ही बुध आपके अटके हुए कामों को गति प्रदान करेंगे।

करियर और व्यापार: आपकी कार्यकुशलता और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की शैली से अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय स्वर्णिम है।

आर्थिक स्थिति: धन संचय करने में आप सफल रहेंगे। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।

व्यक्तिगत जीवन: परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा।

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4. तुला राशि (Libra)

चित्रा नक्षत्र का कुछ भाग तुला राशि में भी आता है, इसलिए तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत प्रभावशाली रहेगा।

करियर और व्यापार: कला, डिजाइनिंग, फैशन और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह समय अपार सफलता लेकर आएगा। व्यापार में नया निवेश करना लाभदायक रहेगा।

आर्थिक स्थिति: भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और आप संपत्ति या नए वाहन में निवेश कर सकते हैं।

व्यक्तिगत जीवन: वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और जीवनसाथी के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे।

5. मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर उनके कर्म भाव और भाग्य को मजबूती प्रदान करेगा।

करियर और व्यापार: नौकरीपेशा लोगों के लिए तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह समय बेहद अनुकूल है।

आर्थिक स्थिति: व्यापारिक यात्राएं सफल होंगी जिनसे दूरगामी आर्थिक लाभ मिलेगा।

व्यक्तिगत जीवन: वरिष्ठ लोगों और पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी।

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