शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. गुरु और बुध का महासंयोग: नवपंचम राजयोग से इन 5 राशियों को मिलेगा भरपूर लाभ और सफलता
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 (16:22 IST)

गुरु और बुध का महासंयोग: नवपंचम राजयोग से इन 5 राशियों को मिलेगा भरपूर लाभ और सफलता

गुरु बुध का संयोग
Navpancham Rajyog 2025: 24 अक्टूबर 2025 को गुरु (बृहस्पति) और बुध (मर्करी) के विशिष्ट संबंध से ज्योतिष का एक अत्यंत शुभ राजयोग 'नवपंचम योग' बन रहा है। इस शक्तिशाली राजयोग के बनने से कुछ राशियों के लिए धन, भाग्य और करियर के द्वार खुलेंगे। गुरु और बुध के नवपंचम योग से मुख्य रूप से उन 5 राशियों को लाभ मिलेगा, जिनकी कुंडली में यह संबंध अनुकूल भावों में बन रहा है।
 
नवपंचम राजयोग का निर्माण: यह योग तब बन रहा है जब ज्ञान और विस्तार के कारक देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और बुद्धि व वाणी के कारक बुध ग्रह 24 अक्टूबर 2025 को तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर किया है।
 
  • गुरु (कर्क राशि) वृश्चिक राशि से पंचम (5वाँ) भाव में हैं।
  • बुध (वृश्चिक राशि) कर्क राशि से नवम (9वाँ) भाव में हैं।
  • इस प्रकार, गुरु और बुध के बीच 5-9 (नवपंचम) का शुभ संबंध बन रहा है, जिसे ज्योतिष में नवपंचम राजयोग कहते हैं।
 
क्या होता है नवपंचम राजयोग?
नवपंचम योग (5-9 योग) एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली ज्योतिषीय योग है जो तब बनता है जब दो ग्रह एक-दूसरे से कुंडली के नवम (भाग्य/धर्म) और पंचम (बुद्धि/संतान/पूर्व पुण्य) भाव में स्थित होते हैं। यह योग मुख्य रूप से भाग्य (9वां भाव) और बुद्धि (5वां भाव) के बीच एक मजबूत और सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करता है। जिन राशियों के लिए यह योग बनता है, उन्हें अपने निर्णयों में सफलता, अचानक धन लाभ, संतान सुख और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है।
 
नवपंचम राजयोग से लाभान्वित होने वाली 5 राशियां
1. मेष राशि (Aries): बुध आपकी कुंडली के आठवें भाव में और बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है। नवपंचम राजयोग मेष राशि के जातकों के लिए शुभकारी सिद्ध हो सकता है। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है, इस दौरान वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग हैं। लंबे समय से रुके व अटके काम पूरे होंगे। नौकरी में प्रमोशन/पदोन्नति का तोहफा मिल सकता है। आत्मविश्वास में तेजी से बढ़ोतरी होगी और आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में सुखों की बढ़ोतरी के साथ ही मानसिक शांति मिलेगी।
 
2. कर्क राशि (Cancer): देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपकी राशि (लग्न) में हैं, और बुध आपके पंचम भाव (बुद्धि, संतान और रोमांस) में स्थित हैं। नवपंचम योग से आपको संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। छात्र वर्ग को शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी सफलता मिलेगी। लव लाइफ और रोमांस के लिए भी यह समय शानदार है। आर्थिक मोर्चे पर लिए गए बुद्धिमानी भरे निर्णय भविष्य में लाभ देंगे।
 
3. वृश्चिक राशि (Scorpio): बुध आपकी राशि (लग्न) में गोचर कर रहा है, जबकि गुरु आपकी राशि से भाग्य और धर्म के भाव (नवम भाव) में हैं। यह राजयोग आपके लिए अभूतपूर्व भाग्य वृद्धि लेकर आया है। आपकी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी। करियर में किए गए प्रयासों का सीधा और बड़ा फल मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और पिता या गुरुजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। अटके कार्य पूर्ण होंगे।
 
4. मकर राशि (Capricorn): बृहस्पति आपकी कुंडली के सातवें और बुध एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इस नवपंचम राजयोग का बनना जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। नौकरी में नए अवसर, पदोन्नति के साथ वेतनवृद्धि का तोहफा मिल सकता है। आय में वृद्धि होगी और व्यापार में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। जमीन-जायदाद के मामलों में अपार सफलता मिलेगी; लंबे समय से अटका हुआ प्रॉपर्टी संबंधित काम पूरा हो सकता है। संतान की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है। आय के साथ आत्मविश्वास में वृद्धि होगा।
 
5. मीन राशि (Pisces): गुरु (आपके राशि स्वामी) आपके पंचम भाव में हैं और बुध आपके नवम भाव (भाग्य) में हैं। यह योग मीन राशि के जातकों को कर्म और भाग्य का अद्भुत सहयोग देगा। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी। जोखिम भरे कार्यों में भी सफलता प्राप्त करेंगे। यह समय लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी शुभ है जो लाभप्रद साबित होंगी।
 
ज्योतिषीय सलाह: नवपंचम योग का पूरा लाभ उठाने के लिए इन राशियों को अपनी वाणी और बुद्धि का प्रयोग सकारात्मक कार्यों में करना चाहिए।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभ

Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभSun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर करेंगे। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन 4 राशियों के लिए यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा।

Chhath puja 2025: छठ पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधि

Chhath puja 2025: छठ पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधिChhath Puja Date: छठ पूजा लोक आस्था का सबसे बड़ा और पवित्र महापर्व है। यह चार दिनों तक चलता है और इसमें सूर्य देव (Surya Dev) और छठी मैया (Chhathi Maiya) की उपासना की जाती है। यहां छठ पूजा 2025 के लिए संपूर्ण सामग्री सूची और पूजा विधि दी गई है...

Chhath puja 2025: बिहार में छठ पूजा कब है और क्यों मनाया जाता है?

Chhath puja 2025: बिहार में छठ पूजा कब है और क्यों मनाया जाता है?Chhath puja 2025: बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा का महापर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक, चार दिनों तक चलता है। बिहार में छठ पूजा का पर्व 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर को समाप्त होगा। 27 अक्टूबर 2025 सोमवार को इस पर्व का मुख्य दिन रहेगा जबकि सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा।

Numerology: अंक शास्त्र, संख्याओं के रहस्य में छिपा जीवन का विज्ञान

Numerology: अंक शास्त्र, संख्याओं के रहस्य में छिपा जीवन का विज्ञानank shaastra: अंक शास्त्र का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। इसका उल्लेख प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, ग्रीस, चीन, भारत और बेबिलोनिया में मिलता है। भारत में वेदों और उपनिषदों में अंकों को दैवीय शक्ति का प्रतीक माना गया है। अंक शास्त्र, ज्योतिष और विज्ञान का संगम बनकर सामने आया, जो व्यक्ति के जीवन पथ, भाग्य और स्वभाव को संख्याओं के आधार पर समझने में सहायता करता है।

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारी

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारीChhath Puja 2025 Vrat Schedule: वर्ष 2025 में छठ पूजा का महापर्व 25 अक्टूबर, शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर, मंगलवार तक मनाया जाएगा। यह चार दिवसीय पर्व है, जिसमें हर दिन का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण दिनों की जानकारी इस प्रकार है:

और भी वीडियो देखें

Chhath puja 2025: छठ पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधि

Chhath puja 2025: छठ पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधिChhath Puja Date: छठ पूजा लोक आस्था का सबसे बड़ा और पवित्र महापर्व है। यह चार दिनों तक चलता है और इसमें सूर्य देव (Surya Dev) और छठी मैया (Chhathi Maiya) की उपासना की जाती है। यहां छठ पूजा 2025 के लिए संपूर्ण सामग्री सूची और पूजा विधि दी गई है...

Chhath Puja 2025: घर पर कैसे करें छठ पूजा की तैयारी, जानिए पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधि

Chhath Puja 2025: घर पर कैसे करें छठ पूजा की तैयारी, जानिए पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधिChhath Puja 2025 Preparation, Materials and Method: छठ पूजा 2025 के लिए घर पर तैयारी करने के लिए आपको कुछ विशेष विधियों और सामग्री की आवश्यकता होगी। यहां छठ पूजा की तैयारी और विधि के बारे में जानकारी दी जा रही है। आप भी इस छठ पूजा पर इसका लाभ ले सकते हैं...

Mangal gochar: मंगल गोचर 2025: रूचक राजयोग का निर्माण, 27 अक्टूबर से इन 7 राशियों का शुरू होगा 'गोल्डन टाइम'

Mangal gochar: मंगल गोचर 2025: रूचक राजयोग का निर्माण, 27 अक्टूबर से इन 7 राशियों का शुरू होगा 'गोल्डन टाइम'Mars Transit in Scorpio 2025: मंगल गोचर 2025: वृश्चिक राशि में मंगल का प्रवेश 27 अक्टूबर 2025, दोपहर 02:43 बजे होगा। मंगल ग्रह अपनी राशि वृश्चिक में गोचर करेंगे, जिससे पंच महापुरुष योगों में से एक रूचक योग का निर्माण होगा। यह गोचर 7 राशियों के लिए 'गोल्डन टाइम' शुरू करेगा।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 अक्टूबर, 2025)Today Rashifal 24 October 2025 | कैसा रहेगा आज 24 अक्टूबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शुक्रवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी। Today 24 October 2025 horoscope in Hindi

24 October Birthday: आपको 24 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

24 October Birthday: आपको 24 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!24 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 24 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com