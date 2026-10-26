गुरु गोचर 2026: सिंह राशि में आ रहे हैं बृहस्पति, जानें किसे मिलेगा छप्परफाड़ धन और किसे रहना होगा सावधान

Jupiter’s transit into the sign of Leo: ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मार्गदर्शक ग्रह, गुरु बृहस्पति, जब सूर्य की शाही और तेजस्वी राशि सिंह में प्रवेश करता है, तो आकाशगंगा में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। 31 अक्टूबर 2026 को होने वाला यह महागोचर केवल एक ग्रह परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में तरक्की, विस्तार और नया आत्मविश्वास भरने का एक नया अध्याय है। बृहस्पति ग्रह 25 जनवरी 2027 तक इसी राशि में रहेंगे। गुरु का यह गोचर सभी 12 राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर व्यापक प्रभाव डालेगा। आइए जानते हैं कि इस ज्योतिषीय बदलाव में हर राशि के लिए क्या खास छुपा है-

मेष राशि (Aries):

इस गोचर के प्रभाव से आपकी रचनात्मकता और बौद्धिक क्षमता चरम पर होगी। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को कोई बड़ी सफलता या सुखद समाचार मिल सकता है। व्यक्तिगत संबंधों में मिठास बढ़ेगी और प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता आएगी। संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे जातकों को खुशखबरी मिल सकती है।

वृषभ राशि (Taurus):

आपकी सुख-सुविधाओं और भौतिक संपदा में बढ़ोतरी के सुंदर योग बन रहे हैं। नया वाहन खरीदने या नए घर के निर्माण का सपना पूरा हो सकता है। पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा और माता जी का पूर्ण सहयोग तथा आशीर्वाद आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा।

मिथुन राशि (Gemini):

आपके पराक्रम, साहस और संवाद शैली में अभूतपूर्व निखार देखने को मिलेगा। नेटवर्किंग के लिहाज से यह बेहद फलदायी समय है, जिससे कार्यक्षेत्र में नए और प्रभावशाली लोगों से संबंध स्थापित होंगे। इस दौरान की गई छोटी दूरियों की यात्राएं भविष्य में बड़े आर्थिक लाभ का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

कर्क राशि (Cancer):

आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। अचानक धन लाभ के मजबूत योग हैं और लंबे समय से अटका या फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आपकी वाणी में सौम्यता और आकर्षण रहेगा, जिससे आप लोगों को आसानी से प्रभावित कर लेंगे।

सिंह राशि (Leo):

गुरु ग्रह आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपकी शख्सियत में एक अलग ही निखार और आकर्षण देखने को मिलेगा। आपकी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता की सर्वत्र प्रशंसा होगी। मान-सम्मान में लगातार वृद्धि होगी, बस आपको अपने स्वभाव में अहम् (ईगो) को हावी होने से बचाना होगा।

कन्या राशि (Virgo):

यह गोचर आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है। एक तरफ जहां विदेश यात्रा, विदेशों से व्यापार या कानूनी मामलों में सफलता के योग बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आपके अनियोजित खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। सेहत को लेकर सजग रहना और संतुलित दिनचर्या अपनाना जरूरी होगा।

तुला राशि (Libra):

इनकम के नए रास्ते खुलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ होगी। सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मित्रों, सहकर्मियों और वरिष्ठ जनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे।

वृश्चिक राशि (Scorpio):

आपके कर्म भाव में हो रहा यह गोचर करियर में एक नया उछाल लाएगा। पदोन्नति, नई जिम्मेदारियों और वेतन वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं। यदि आप व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो नए समझौतों और योजनाओं से बड़ा मुनाफा अर्जित करेंगे।

धनु राशि (Sagittarius):

भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपके रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। धर्म, दर्शन और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि गहरी होगी। किसी लंबी सुखद यात्रा या धार्मिक स्थल के दर्शन का अवसर प्राप्त होगा, जो आपको मानसिक शांति और नई ऊर्जा से भर देगा।

मकर राशि (Capricorn):

यह समय शोध, गूढ़ विद्याओं और अप्रत्याशित आर्थिक लाभ का है। पुश्तैनी जायदाद या पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद हल होंगे और वहां से वित्तीय लाभ होगा। हालांकि, स्वास्थ्य के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही से बचना श्रेयस्कर रहेगा।

कुंभ राशि (Aquarius):

दाम्पत्य जीवन में आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा। यदि आप व्यापार में साझीदारी (पार्टनरशिप) में काम कर रहे हैं, तो यह गोचर बड़े व्यावसायिक मुनाफे की ओर इशारा कर रहा है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के सुंदर और पक्के प्रस्ताव आ सकते हैं।

मीन राशि (Pisces):

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों और नौकरीपेशा जातकों के लिए यह अनुकूल समय है। आप अपने कार्यस्थल पर विरोधियों पर हावी रहेंगे और पुरानी समस्याओं या अदालती मामलों से राहत मिलेगी। सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलने से दैनिक काम सुचारू रूप से चलेंगे।