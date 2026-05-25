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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: सोमवार, 25 मई 2026 (15:55 IST)

सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश, किसके लिए शुभ और अशुभ, जानें 12 राशियों का राशिफल

The Sun, the Rohini Nakshatra, and the Zodiac in the image.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो पृथ्वी पर भीषण गर्मी का दौर शुरू होता है, जिसे आम भाषा में 'नौतपा' कहा जाता है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं और सूर्य का अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र में जाना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन सभी 12 राशियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालता है। आइए जानते हैं कि यह गोचर किस राशि के लिए शुभ रहेगा और किसे सावधान रहने की आवश्यकता है।

इन राशियों के लिए रहेगा बेहद शुभ (भाग्यशाली राशियां)

1. मेष राशि (Aries)

प्रभाव: सूर्य का यह गोचर आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा। वाणी में प्रभाव बढ़ेगा जिससे अटके हुए काम पूरे होंगे।
लाभ: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। निवेश के लिए समय उत्तम है।
 

2. सिंह राशि (Leo)

प्रभाव: सूर्य आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में इनका जाना आपके मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा।
लाभ: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सरकारी कार्यों में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है।
 

3. कन्या राशि (Virgo)

प्रभाव: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आध्यात्मिक कार्यों की ओर रुचि बढ़ेगी और लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे।
लाभ: उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों को बड़ी सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।

4. धनु राशि (Sagittarius)

प्रभाव: शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। यदि कोई कोर्ट-कचहरी का मामला चल रहा है, तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है।
लाभ: नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां और सराहना मिलेगी। सेहत में सुधार होगा।
 

इन राशियों के लिए रहेगा मिलाजुला (औसत परिणाम)

5. वृषभ राशि (Taurus)

प्रभाव: सूर्य आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। इससे आपके भीतर ऊर्जा और आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, लेकिन स्वभाव में थोड़ा अहंकार या गुस्सा भी आ सकता है।
लाभ: मान-सम्मान मिलेगा, परंतु वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप के कामों में तालमेल बिठाकर चलना होगा।
 

6. मिथुन राशि (Gemini)

प्रभाव: सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च बढ़ेगा। इस दौरान आपको अपनी सेहत, विशेषकर आंखों और पेट का ध्यान रखना होगा।
लाभ: विदेशों से जुड़े व्यापार या कंपनियों में काम करने वाले जातकों को अच्छा लाभ मिल सकता है।

7. तुला राशि (Libra)

प्रभाव: अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन साथ ही गुप्त चिंताओं में भी वृद्धि हो सकती है। ससुराल पक्ष से बातचीत करते समय संयम रखें।
लाभ: रिसर्च या गूढ़ विज्ञान (Astrology/Research) से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है।
 

8. मकर राशि (Capricorn)

प्रभाव: प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं। संतान की शिक्षा या व्यवहार को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है।
लाभ: व्यापारियों के लिए आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। बुद्धि विवेक से लिए गए निर्णय सही साबित होंगे।
 

इन राशियों को रहने की जरूरत है सावधान (अशुभ प्रभाव)

9. कर्क राशि (Cancer)

प्रभाव: आपके धन भाव और संचित पूंजी पर सूर्य का प्रभाव रहेगा। बिना सोचे-समझे बड़े निवेश से बचें, धन हानि की आशंका है।
लाभ: परिवार में किसी बात पर विवाद हो सकता है। अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें।
 

10. वृश्चिक राशि (Scorpio)

प्रभाव: सूर्य का यह गोचर आपके दांपत्य जीवन (मैरिड लाइफ) में तनाव पैदा कर सकता है। जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद गहरे हो सकते हैं।
लाभ: साझेदारी में व्यवसाय करने वाले लोग इस समय कोई नया बड़ा सौदा न करें। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से विवाद से बचें।
 

11. कुंभ राशि (Aquarius)

प्रभाव: पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी आ सकती है। माता की सेहत को लेकर चिंता बनी रहेगी। घर में वाद-विवाद का माहौल बन सकता है।
लाभ: संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना फिलहाल टाल दें। सीने में जकड़न या दिल से जुड़ी बीमारियों के प्रति सतर्क रहें।
 

12. मीन राशि (Pisces)

प्रभाव: भाई-बहनों के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। आपके साहस और पराक्रम में तो वृद्धि होगी, लेकिन अति-उत्साह में आकर कोई गलत फैसला न लें।
लाभ: छोटी दूरी की यात्राओं में रुकावटें आ सकती हैं। कार्यस्थल पर अत्यधिक मेहनत के बाद ही फल मिलेगा।
 
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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