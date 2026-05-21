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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : गुरुवार, 21 मई 2026 (11:39 IST)

गुरु-पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग, 3 कार्य करेंगे तो मिलेगी सफलता

Guru Pushya Yoga:In the picture: Lord Brihaspati, a scripture, a small water pot, and some coins.
Guru Pushya Yoga: 21 मई 2026 को गुरु पुष्य के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बना है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु-पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के मिलन को बेहद दुर्लभ और महासंयोग माना गया है। गुरु देव बृहस्पति और पुष्य नक्षत्र का मिलन जब सर्वार्थ सिद्धि योग (जो हर कार्य को सिद्ध करने वाला है) के साथ होता है, तो ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। इस महासंयोग के दौरान यदि आप सही दिशा में प्रयास करते हैं, तो आपकी सफलता की संभावना शत-प्रतिशत हो जाती है। इस शुभ अवसर पर आपको मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 कार्य जरूर करने चाहिए।
 
  1. गुरुवार का व्रत या सिर पर लगाएं केसर का तिलक
  2. बृहस्पति, श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की करें पूजा
  3. मंदिर में करें पीली वस्तुओं को अर्पित

1. नए कार्यों की शुरुआत और निवेश (New Beginnings & Investments)

इस महासंयोग को किसी भी नए काम की नींव रखने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन शुरू किया गया कार्य लंबे समय तक शुभ फल देता है।
क्या करें: यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं, या नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यह समय सर्वश्रेष्ठ है।
निवेश (Investment): सोना, चांदी, जमीन, मकान या शेयर मार्केट में दीर्घकालिक (Long-term) निवेश करने के लिए यह दिन अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। इस दिन की गई खरीदारी में निरंतर वृद्धि होती है।
 

2. गुरु और माता लक्ष्मी की विशेष साधना (Spiritual Practice & Worship)

पुष्य नक्षत्र के देवता देवगुरु बृहस्पति हैं और इस योग में धन की देवी मां लक्ष्मी की साधना करने से दरिद्रता का नाश होता है।
क्या करें: सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें।
मंत्र जाप: हल्दी की माला से "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" या "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" का जाप करें।
विशेष उपाय: इस दिन कनकधारा स्तोत्र या श्रीसूक्त का पाठ करने से घर में कभी धन-धान्य की कमी नहीं होती।
 

3. दान-पुण्य और ज्ञान का अर्जन (Charity & Knowledge Acquisition)

बृहस्पति ज्ञान, धर्म और दान के कारक हैं। इस महासंयोग में किया गया दान अक्षय पुण्य (जिसका कभी क्षय न हो) प्रदान करता है।
क्या करें: पीले रंग की वस्तुओं जैसे- चने की दाल, बेसन के लड्डू, पीले वस्त्र या हल्दी का दान किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को करें।
ज्ञान की शुरुआत: यदि आप विद्यार्थी हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं (जैसे कोई नई स्किल, कोर्स या अध्यात्म), तो आज के दिन उसकी शुरुआत करें। गुरुओं और बड़ों का आशीर्वाद लेना इस दिन आपकी सफलता के द्वार खोलता है।
 
विशेष टिप: इस महासंयोग के दौरान किसी भी प्रकार के वाद-विवाद, झूठ बोलने और तामसिक भोजन (मांस-मदिरा) से पूरी तरह दूर रहें, ताकि इस योग की सकारात्मक ऊर्जा का आपको पूरा लाभ मिल सके।
 
 
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वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
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