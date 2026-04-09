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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 9 अप्रैल 2026 (12:40 IST)

Assembly Elections : असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान का उत्‍साह, कई दिग्‍गजों ने डाले वोट

Voting for Assembly Elections in Assam, Kerala and Puducherry
Assembly Elections Voting : विधानसभा चुनाव के लिए आज देश के 3 महत्वपूर्ण राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में मतदान हो रहा है। असम, केरलम और पुडुचेरी में एक ही चरण में वोटिंग हो रही है। सुबह 11 बजे तक असम में 38.92 प्रतिशत, केरलम में 33.28 प्रतिशत और पुडुचेरी में 37.06 प्रतिशत मतदान हुआ। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जोरहाट के DCB गर्ल्स हाई स्कूल में बनाए गए एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उन्होंने कहा, लोगों में उत्साह की एक लहर है। हमें पूरा भरोसा है कि हम असम के आदर्शों और लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखते हुए एक 'नया असम' बनाएंगे।
 
विधानसभा चुनाव के लिए आज देश के 3 महत्वपूर्ण राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में मतदान हो रहा है। असम, केरलम और पुडुचेरी में एक ही चरण में वोटिंग हो रही है। सुबह 11 बजे तक असम में 38.92 प्रतिशत, केरलम में 33.28 प्रतिशत और पुडुचेरी में 37.06 प्रतिशत मतदान हुआ।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने किया मतदान

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जोरहाट के DCB गर्ल्स हाई स्कूल में बनाए गए एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उन्होंने कहा, लोगों में उत्साह की एक लहर है। हमें पूरा भरोसा है कि हम असम के आदर्शों और लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखते हुए एक नया असम बनाएंगे।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कामाख्या मंदिर में की पूजा-अर्चना 

असम के मुख्यमंत्री और जालुकबारी से उम्मीदवार हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा, आज असम में मतदान का दिन है। मुझे मतदान के दिन मां कामाख्या के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। 
 

पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी ने डाला वोट

पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी ने मतदान के बाद सत्ता परिवर्तन का दावा किया। उन्होंने कहा कि केरल की जनता भाजपा को पसंद नहीं करती है और 10 साल के कुशासन की वजह से इस बार राज्य में सरकार निश्चित तौर पर बदलेगी। पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने कतार में लगकर अपना वोट डाला। उन्होंने दावा किया कि इस बार पुडुचेरी में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बहुत अच्छा है।
वर्तमान में यहां एन रंगासामी के नेतृत्व वाली एआईएनआरसी और भाजपा गठबंधन की सरकार है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए दिग्गज हस्तियों ने सुबह-सुबह मतदान किया। सुपरस्टार मोहनलाल सुबह नेमोम में कतार में खड़े दिखे, जबकि केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी सुबह ही मतदान के लिए गुरुवायूर पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री पी विजयन ने भी सुबह-सुबह अपना वोट डाला।
 

असम में वोटिंग से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका

असम विधानसभा चुनावों से एक दिन पहले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में उडालगुरी से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेन डाइमारी ने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। डाइमारी ने पार्टी नेतृत्व की ओर से समर्थन और संवाद की कमी का आरोप लगाया। डाइमारी ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उम्मीदवार बनाए जाने के बावजूद पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं रही।
मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, हजारों पुलिसकर्मी और केंद्रीय बल तैनात हैं।
Edited By : Chetan Gour
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